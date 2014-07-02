Augstspiediena tīrītāji mazgāšanai ar aukstu ūdeni
Auksta ūdens augstspiediena tīrītāji - auksta duša spītīgiem netīrumiem. Tīra mašīnas, transportlīdzekļus un ēkas ik dienu: ar spiedienu un augstu veiktspēju aukstā ūdens spiediena mazgātāji var notīrīt arī sīkstus netīrumus. Ideāls teritorijās ar lielu virsmu.
Superklases iekārtas
Celtniecībai, lauksaimniecībai, rūpniecībai un municipālajām vajadzībām ir nepieciešama maksimāla jauda. Super klases spiediens, caurplūde un iekārta ir perfekti līdzsvaroti.
Vidējās klases iekārtas
Lieliski aprīkota ilgai un lielas noslodzes lietošanai: Vidējās klases aukstā ūdens augstspiediena tīrītāji tīra mašīnas, transportlīdzekļus vai uzņēmumu telpas ātri un uzticami.
Kompaktklases iekārtas
Viegli un jaudīgi: šīs kompaktās, vispusīgās mašīnas tīra pagalmus un darbnīcas gandrīz uzreiz. Tie izceļas ar spiedienu, caurplūdumu un darbības laiku.
Īpašās klases iekārtas
Aprīkots vieglai transportēšanai uz īpaši sarežģītām virsmām: Kärcher īpašā klase notīra iesīkstējušus netīrumus grūti sasniedzamās vietās.
Ar iekšdedzes dzinēju
Kur nav pieejams enerģijas avots, augstspiediena tīrītāji ar iekšdedzes dzinēju (ir iespēja tos darbināt ar biodīzeļdegvielu) piedāvā maksimālu daudzveidību un neatkarību.
Universālās tīrīšanas iekārtas
Iebūvēta ūdens tvertne padara AP 100/50 neatkarīgu no vietējās ūdens padeves un tas ir tikai viens no tā daudzajiem talantiem.
Klasiska
Augstspiediena tīrītāji aukstā ūdens klasiskajā diapazonā ir aprīkoti ar jaudīgiem un uzticamiem kloķvārpstas sūkņiem ar keramikas virzuļiem. Šīs mašīnas ir izturīgas un izturīgas, un tās nodrošina apkopei draudzīgu piekļuvi visām attiecīgajām sastāvdaļām.
Pārvietojamas ierīces
Jaunie Kärcher pārnēsājamie aukstā ūdens augstspiediena tīrītāji ir viegli un kompakti. Šīs mašīnas ir viegli transportējamas un ir ideāls mobilais palīgs visās lietošanas vietās.
HD piekabe
Jaudīgi benzīna vai dīzeļdzinēji un 1000 litru ūdens tvertne garantē vismaz vienu stundu pilnu augstspiediena veiktspēju prasīgiem tīrīšanas darbiem. Ideāli izmantošanai būvlaukumos, pašvaldības sektorā vai nomāšanai cita veida profesionāli veicamiem darbiem. Viegli konfigurējama, īpaši izturīga un ļoti viegli vadāma.