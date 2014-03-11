TVAIKA TĪRĪTĀJI

Ar Kärcher tvaika tīrītājiem Jūs un visa Jūsu ģimene varat baudīt ideāli tīru mājokli, kas uzkopts bez ķīmiskām vielām. Ar izcilu tīrīšanas veiktspēju tvaiks nogalina līdz pat 99,999%* apvalkoto vīrusu un 99,99% no visām parastajām, mājsaimniecībā sastopamajām baktērijām**, nodrošinot visaugstākos higiēnas standartus un veselīgu dzīves vidi. Gan virtuves, vannasistabas un grīdu tīrīšanā, gan pat drēbju gludināšanā Kärcher darbojas ar pilnu jaudu un nodrošina vislabākos rezultātus. Atklājiet visus iespējamos pielietojuma veidus jau tagad!

Filtrs
Uzsilšanas laiks (min)
Sildīšanas jauda (W)
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²)
Maksimālais tvaika spiediens (bar)
  • Salīdzināt produktus
  • |
0 Produkti

Tvaika izmantošana koronavīrusu* un baktēriju apkarošanai **

Dažkārt labākais veids, kā likvidēt baktērijas un apvalkotos vīrusus, ir arī visvienkāršākais — karsts tvaiks. Jaudīgā tvaika plūsma un tās augstā temperatūra, kā arī jaudīgie uzgaļi un uzkarsētās drāniņas nodrošina, ka Kärcher tvaika tīrītāji iznīcina 99,999%* apvalkoto vīrusu, piemēram, koronavīrusu vai gripu, kā arī 99,99%** no mājsaimniecībā visbiežāk sastopamajām baktērijām uz cietajiem grīdas segumiem, armatūras, flīzēm, spoguļiem u. c. virsmām.

 

  • Higēniska, visaptveroša tīrīšana tikai ar tvaiku (bez ķīmiskām vielām)
  • Iznīcina 99,99%** no mājsaimniecībā visbiežāk sastopamajām baktērijām un 99,999%* koronavīrusu, kas atrodami uz cietajām virsmām
  • Labāki tīrīšanas rezultāti salīdzinājumā ar konvencionālo, manuālo tīrīšanu ar ķīmiskajām vielām
  • Augsta tvaika temperatūra un jaudīga tvaika plūsma

Izvēle ir Jūsu rokās

SC 5 EasyFix

Novatoriskās VapoHydro funkcijas dēļ (karstā ūdens aktivizēšana) varēsiet notīrīt pat noturīgos netīrumus. Daudzpakāpju tvaika plūsmas kontrole ļauj izvēlēties optimālo iestatījumu attiecīgajai virsmai un piesārņojuma pakāpei.

Pieejams arī "Gludekļa" versijā ar tvaika spiediena gludekli.

Woman ironing using a Kärcher steam cleaner SC 5 EasyFix with steam pressure iron

SC 4 EasyFix

Ar noņemamu tvertni vienkāršai ūdens uzpildīšanai un EasyFix grīdas sprauslu maksimālai tīrīšanas veiktspējai un vienkāršai lupatiņas bezkontakta nomaiņai.

Pieejams arī "Gludekļa" versijā ar tvaika spiediena gludekli.

Woman cleaning door using Kärcher steam cleaner SC 4

SC 4 Deluxe

Tvaika tīrītājs SC 4 Deluxe, kuram ir LED izgaismots gredzens un lieliska pederumu glabāšanas vieta, jebkurā brīdī uzpildāmas un noņemamas ūdens tvertnes dēļ spēj tīrīt ērti un bez pārtraukumiem.

 

SC 4 Deluxe EasyFix

SC 3 EasyFix

Tikai 30 sekunžu ilgā uzsilšanas laika dēļ iekārta ir gatava lietošanai gandrīz uzreiz, kā arī tās ūdens tvertni var uzpildīt jebkad. Novatoriskā atkaļķošanas sistēma ļauj ietaupīt laiku, jo nav jāveic manuāls darbs.

 

Person cleaning wooden floor with SC 3 EasyFix

SC 3 Upright

Ar trīspakāpju tvaika plūsmas kontroli dažādiem grīdas segumiem un paklāju uzkopšanai, izmantojot tiem paredzētu uzgali. Šai iekārtai ir noņemama, jebkurā brīdī uzpildāma ūdens tvertne, lai Jūs varētu darboties bez pārtraukumiem. Ūdens atkaļķošanas tehnoloģijas dēļ nav nepieciešams papildu manuālais darbs.

 

Person cleaning kirchen floor with SC 3 Upright EasyFix

SC 3 Deluxe

Uzsilst vien 30 sekundēs. Tvaika tīrītājs SC 3 Deluxe, kuram ir LED izgaismots gredzens un lieliska piederumu glabāšanas vieta, jebkurā brīdī uzpildāmas un noņemamas ūdens tvertnes dēļ spēj tīrīt ērti un bez pārtraukumiem.

SC 3 Deluxe EasyFix

SC 2 EasyFix

Ideāls sākotnējais risinājums tvaika tīrīšanai ar visām būtiskajām funkcijām. Daudzfunkcionālos piederumus var glabāt novietnē uz iekārtas.

 

Person cleaning table with Kärcher SC 2 EasyFix

SC 2 Upright

Ar divpakāpju tvaika plūsmas regulēšanas funkciju var tīrīt cietos grīdas segumus un lakotas koka grīdas. Tikai piepildiet tvertni ar ūdeni no krāna, un pēc 30 sekundēm tas būs gatavs darbam! Atkaļķošanas funkcijas dēļ (maināma atkaļķošanas kasetne) nodrošina vienkāršu iekārtas apkopi, jo nav nepieciešams papildu manuālais darbs.

 

SC 2 Upright EasyFix cleaning the bathroom floor

SC 2 Deluxe

Kompaktais SC 2 Deluxe ar izgaismotu LED gredzenu darbības režīma parādīšanai. Ideāli piemērots visām cietajām virsmām viscaur mājoklī.

 

Woman cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner SC 2 Deluxe EasyFix

SC 1 EasyFix

Parocīgs un lieliski piemērots neregulārai lietošanai. Kompaktā izmēra dēļ to var uzglabāt tieši lietošanas vietā (piemēram, virtuvē, vannasistabā). Neskatoties uz kompakto izmēru, SC 1 noņem līdz 99,999% koronavīrusu*, kā arī 99,99% parasto mājsaimniecībā sastopamo baktēriju.**

 

Person cleaning wall using Kärcher steam cleaner SC 1 EasyFix

SC 1 Upright

Mazs, šaurs, viegls un ātri gatavs darbam. Tvaika tīrītājs, kas varētu būt ideāls sākotnējais risinājums uzkopšanai, uzsilst tikai 30 sekundēs, un tīrā ūdens tvertni jebkurā brīdī var noņemt un uzpildīt. Iekārtai arī ir atkaļķošanas kasetne, kas nodrošina tās ilgo kalpošanas laiku. Turklāt tvaika tīrītāja novietošana un uzglabāšana ir ļoti parocīga – tam nav vajadzīgs papildu statīvs.

 

Steam Cleaner SC 1 Upright

Uzlabots grīdas uzgalis***

Grīda bieži vien ir viena no visvairāk izmantotajām virsmām. Pa to pārvietojas rāpojoši mazuļi, un bērni un mājdzīvnieki to izmanto rotaļām, taču uz tās diemžēl uzkrājas arī baktērijas un putekļi. Ideāls risinājums šādā gadījumā ir tvaika tīrītāji. Tie nodrošina cieto virsmu, piemēram, akmens, flīžu, PVH (angļu PVC), lamināta vai blīvētā parketa, higiēniskumu un tīrību, neatstājot ķīmisko vielu nosēdumus. EasyFix grīdas sprausla ar lamelēm nodrošina ilglaicīgu tvaika saskari ar grīdas virsmu, tādējādi garantējot maksimālu efektivitāti. Tīrīšanas rezultātā tiek iznīcināti 99,99% visizplatītāko, mājsaimniecībā sastopamo baktēriju. Tādējādi Kärcher tvaika tīrītāji ir daudz higiēniskāki nekā konvencionālās grīdas lupatas***. Ar speciālu tvaika tīrītāja uzgali iespējams ērti uzkopt arī paklājus.

icon_arrow

Baktērijas virtuvē negaršo labi. Kärcher SC tvaika tīrītāji higiēnai un tīrībai.

icon_arrow

Pielietošanas iespējas

Grīdu tīrīšana

SC tvaika tīrītājs nodrošina maksimālu tīrību un higiēnu, notīrot akmeni, keramikas flīzes, PVH, lamināta vai lakotu parketu. Tas viss bez ķīmiskajām vielām.

Virtuves tīrīšana

Neatkarīgi no tā, vai izmantojat to armatūras, sienas flīžu, stikla un plastmasas virsmu, tvaika nosūcēja, plīts virsmas vai izlietnes tīrīšanai, SC tvaika tīrītājs virtuvi padara higiēniski tīru, turklāt bez jebkāda stresa.

Vannasistabas tīrīšana

SC tvaika tīrītājs darbu paveic nevainojami un nodrošina pilnīgi higiēnisku tīrību, pat tīra sienu flīzes, stikla un spoguļu virsmas, logus, armatūru, dušas kabīnes, spraugas un plaisas.

Gludināšana ar tvaiku

Kärcher SC tvaika spiediena gludināšanas sistēma ar augstas klases tvaika gludekli, nelīpošu pamatni un gludināšanas dēli ietaupa līdz pat 50% gludināšanas laika un vienlaikus nodrošina ideālus rezultātus, kā arī momentā izžāvē veļu.

Plašā piederumu klāsta dēļ Jums būs nepieciešams tikai viens rīks

Plašā Kärcher tvaika tīrītāju sērija Jums piedāvā daudz pielietošanas iespēju gan tīrīšanai mājoklī, gan ap to.

Fllor Nozzle

Uzgaļi

Brush set

Birstes palīgierīces

SC 4 ironing

Tvaika gludekļi

SC 1 bathroom

Tvaika šļūtenes

Hand nozzle kitchen

Drāniņu komplekts

SC accessory sets

Piederumu komplekti

Steam Cleaner Window

Citi

Piederumu meklētājs

* Veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, proti, realizējot 30 sekunžu ilgu tvaika apstrādi ar maksimālu tvaika līmeni, no gludajām sadzīves virsmām tiek noņemti 99,999% no apvalkotajiem vīrusiem, piemēram, koronavīrusiem vai gripas vīrusiem (izņemot B hepatīta vīrusu), ja izveidota tieša saskare ar tīrāmo virsmu (testa mikroorganisms – modificēts Vaccinia Ankara vīruss).

** Tīrot ar ātrumu 30 cm/s un ar maksimālo tvaika spiedienu, tiešā saskarē ar tīrāmo virsmu tiek iznīcināti 99,99% no visām parastajām mājsaimniecības baktērijām uz gludajām, cietajām virsmām (testa mikroorganisms – Enterococcus hirae).

*** Tīrīšana ar Kärcher tvaika tīrītāju nodrošina labāku sniegumu nekā parastā tīrīšana ar grīdas mazgāšanas lupatu un tīrīšanas līdzekli. Testēts saskaņā ar starptautisko standartu prasībām.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 8–19

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija