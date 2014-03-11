TVAIKA TĪRĪTĀJI
Ar Kärcher tvaika tīrītājiem Jūs un visa Jūsu ģimene varat baudīt ideāli tīru mājokli, kas uzkopts bez ķīmiskām vielām. Ar izcilu tīrīšanas veiktspēju tvaiks nogalina līdz pat 99,999%* apvalkoto vīrusu un 99,99% no visām parastajām, mājsaimniecībā sastopamajām baktērijām**, nodrošinot visaugstākos higiēnas standartus un veselīgu dzīves vidi. Gan virtuves, vannasistabas un grīdu tīrīšanā, gan pat drēbju gludināšanā Kärcher darbojas ar pilnu jaudu un nodrošina vislabākos rezultātus. Atklājiet visus iespējamos pielietojuma veidus jau tagad!
Tvaika izmantošana koronavīrusu* un baktēriju apkarošanai **
Dažkārt labākais veids, kā likvidēt baktērijas un apvalkotos vīrusus, ir arī visvienkāršākais — karsts tvaiks. Jaudīgā tvaika plūsma un tās augstā temperatūra, kā arī jaudīgie uzgaļi un uzkarsētās drāniņas nodrošina, ka Kärcher tvaika tīrītāji iznīcina 99,999%* apvalkoto vīrusu, piemēram, koronavīrusu vai gripu, kā arī 99,99%** no mājsaimniecībā visbiežāk sastopamajām baktērijām uz cietajiem grīdas segumiem, armatūras, flīzēm, spoguļiem u. c. virsmām.
- Higēniska, visaptveroša tīrīšana tikai ar tvaiku (bez ķīmiskām vielām)
- Iznīcina 99,99%** no mājsaimniecībā visbiežāk sastopamajām baktērijām un 99,999%* koronavīrusu, kas atrodami uz cietajām virsmām
- Labāki tīrīšanas rezultāti salīdzinājumā ar konvencionālo, manuālo tīrīšanu ar ķīmiskajām vielām
- Augsta tvaika temperatūra un jaudīga tvaika plūsma
Izvēle ir Jūsu rokās
SC 5 EasyFix
Novatoriskās VapoHydro funkcijas dēļ (karstā ūdens aktivizēšana) varēsiet notīrīt pat noturīgos netīrumus. Daudzpakāpju tvaika plūsmas kontrole ļauj izvēlēties optimālo iestatījumu attiecīgajai virsmai un piesārņojuma pakāpei.
Pieejams arī "Gludekļa" versijā ar tvaika spiediena gludekli.
SC 4 EasyFix
Ar noņemamu tvertni vienkāršai ūdens uzpildīšanai un EasyFix grīdas sprauslu maksimālai tīrīšanas veiktspējai un vienkāršai lupatiņas bezkontakta nomaiņai.
Pieejams arī "Gludekļa" versijā ar tvaika spiediena gludekli.
SC 4 Deluxe
Tvaika tīrītājs SC 4 Deluxe, kuram ir LED izgaismots gredzens un lieliska pederumu glabāšanas vieta, jebkurā brīdī uzpildāmas un noņemamas ūdens tvertnes dēļ spēj tīrīt ērti un bez pārtraukumiem.
SC 3 EasyFix
Tikai 30 sekunžu ilgā uzsilšanas laika dēļ iekārta ir gatava lietošanai gandrīz uzreiz, kā arī tās ūdens tvertni var uzpildīt jebkad. Novatoriskā atkaļķošanas sistēma ļauj ietaupīt laiku, jo nav jāveic manuāls darbs.
SC 3 Upright
Ar trīspakāpju tvaika plūsmas kontroli dažādiem grīdas segumiem un paklāju uzkopšanai, izmantojot tiem paredzētu uzgali. Šai iekārtai ir noņemama, jebkurā brīdī uzpildāma ūdens tvertne, lai Jūs varētu darboties bez pārtraukumiem. Ūdens atkaļķošanas tehnoloģijas dēļ nav nepieciešams papildu manuālais darbs.
SC 3 Deluxe
Uzsilst vien 30 sekundēs. Tvaika tīrītājs SC 3 Deluxe, kuram ir LED izgaismots gredzens un lieliska piederumu glabāšanas vieta, jebkurā brīdī uzpildāmas un noņemamas ūdens tvertnes dēļ spēj tīrīt ērti un bez pārtraukumiem.
SC 2 EasyFix
Ideāls sākotnējais risinājums tvaika tīrīšanai ar visām būtiskajām funkcijām. Daudzfunkcionālos piederumus var glabāt novietnē uz iekārtas.
SC 2 Upright
Ar divpakāpju tvaika plūsmas regulēšanas funkciju var tīrīt cietos grīdas segumus un lakotas koka grīdas. Tikai piepildiet tvertni ar ūdeni no krāna, un pēc 30 sekundēm tas būs gatavs darbam! Atkaļķošanas funkcijas dēļ (maināma atkaļķošanas kasetne) nodrošina vienkāršu iekārtas apkopi, jo nav nepieciešams papildu manuālais darbs.
SC 2 Deluxe
Kompaktais SC 2 Deluxe ar izgaismotu LED gredzenu darbības režīma parādīšanai. Ideāli piemērots visām cietajām virsmām viscaur mājoklī.
SC 1 EasyFix
Parocīgs un lieliski piemērots neregulārai lietošanai. Kompaktā izmēra dēļ to var uzglabāt tieši lietošanas vietā (piemēram, virtuvē, vannasistabā). Neskatoties uz kompakto izmēru, SC 1 noņem līdz 99,999% koronavīrusu*, kā arī 99,99% parasto mājsaimniecībā sastopamo baktēriju.**
SC 1 Upright
Mazs, šaurs, viegls un ātri gatavs darbam. Tvaika tīrītājs, kas varētu būt ideāls sākotnējais risinājums uzkopšanai, uzsilst tikai 30 sekundēs, un tīrā ūdens tvertni jebkurā brīdī var noņemt un uzpildīt. Iekārtai arī ir atkaļķošanas kasetne, kas nodrošina tās ilgo kalpošanas laiku. Turklāt tvaika tīrītāja novietošana un uzglabāšana ir ļoti parocīga – tam nav vajadzīgs papildu statīvs.
Uzlabots grīdas uzgalis***
Baktērijas virtuvē negaršo labi. Kärcher SC tvaika tīrītāji higiēnai un tīrībai.
Pielietošanas iespējas
Grīdu tīrīšana
SC tvaika tīrītājs nodrošina maksimālu tīrību un higiēnu, notīrot akmeni, keramikas flīzes, PVH, lamināta vai lakotu parketu. Tas viss bez ķīmiskajām vielām.
Virtuves tīrīšana
Neatkarīgi no tā, vai izmantojat to armatūras, sienas flīžu, stikla un plastmasas virsmu, tvaika nosūcēja, plīts virsmas vai izlietnes tīrīšanai, SC tvaika tīrītājs virtuvi padara higiēniski tīru, turklāt bez jebkāda stresa.
Vannasistabas tīrīšana
SC tvaika tīrītājs darbu paveic nevainojami un nodrošina pilnīgi higiēnisku tīrību, pat tīra sienu flīzes, stikla un spoguļu virsmas, logus, armatūru, dušas kabīnes, spraugas un plaisas.
Gludināšana ar tvaiku
Kärcher SC tvaika spiediena gludināšanas sistēma ar augstas klases tvaika gludekli, nelīpošu pamatni un gludināšanas dēli ietaupa līdz pat 50% gludināšanas laika un vienlaikus nodrošina ideālus rezultātus, kā arī momentā izžāvē veļu.
Plašā piederumu klāsta dēļ Jums būs nepieciešams tikai viens rīks
Plašā Kärcher tvaika tīrītāju sērija Jums piedāvā daudz pielietošanas iespēju gan tīrīšanai mājoklī, gan ap to.
Uzgaļi
Birstes palīgierīces
Tvaika gludekļi
Tvaika šļūtenes
Drāniņu komplekts
Piederumu komplekti
Citi
* Veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, proti, realizējot 30 sekunžu ilgu tvaika apstrādi ar maksimālu tvaika līmeni, no gludajām sadzīves virsmām tiek noņemti 99,999% no apvalkotajiem vīrusiem, piemēram, koronavīrusiem vai gripas vīrusiem (izņemot B hepatīta vīrusu), ja izveidota tieša saskare ar tīrāmo virsmu (testa mikroorganisms – modificēts Vaccinia Ankara vīruss).
** Tīrot ar ātrumu 30 cm/s un ar maksimālo tvaika spiedienu, tiešā saskarē ar tīrāmo virsmu tiek iznīcināti 99,99% no visām parastajām mājsaimniecības baktērijām uz gludajām, cietajām virsmām (testa mikroorganisms – Enterococcus hirae).
*** Tīrīšana ar Kärcher tvaika tīrītāju nodrošina labāku sniegumu nekā parastā tīrīšana ar grīdas mazgāšanas lupatu un tīrīšanas līdzekli. Testēts saskaņā ar starptautisko standartu prasībām.