WD Putekļsūcēji slapjai un sausai tīrīšanai
Darbnīcas putekļsūcējs vai automašīnas putekļsūcējs gan sausiem vai slapjiem netīrumiem, gan raupjiem vai smalkiem netīrumiem. Kärcher WD putekļsūcēji ir paredzēti kā slapju, tā sausu netīrumu savākšanai gan telpās, gan ārā. Tie izceļas ar izcilu iesūkšanas jaudu, augstu energoefektivitāti un izturīgu konstrukciju. Daudzfunkcionālajām iekārtām ir daudz pielietojumu un visaptverošs piederumu komplekts, kas padara tās par izciliem problēmu risinātājiem mājā, dārzā un garāžā.
VIENKĀRŠI WOW. LAI ARĪ KAS NOTIKTU.
Gan slapjiem, gan sausiem netīrumiem: Jaudīgie WD sērijas putekļsūcēji iesūc jebkādu veidu netīrumus. Iepazīstiet Kärcher putekļsūcējus, kas var to visu paveikt. To augstā iesūkšanas jauda un ātrā netīrumu savākšana bez paliekām no visām grīdu virsmām atgriezīs sākotnējo spozmi gan mājā, gan ap to. Gan slapjiem, gan sausiem netīrumiem WD ierīce ar savu piederumu plašo klāstu būs uzticams sabiedrotais.
Dažādas pielietošanas iespējas
Daudzfunkcionalitāte ir iekļauta mūsu putekļsūcēju slapjai un sausai uzkopšanai DNS. Šie jaudīgie vairākuzdevumu veicēji tiks galā ar uzkopšanu pagrabā, garāžā, jūsu hobiju darbnīcā vai dārzā. Renovācijas darbiem, automašīnas tīrīšanai, lausku vai izlijuša ūdens savākšanai. Gan sausiem, gan slapjiem, gan raupjiem, gan smalkiem netīrumiem – šīs jaudīgās ierīces uzticami tiek galā pat ar lielu ūdens daudzumu.
Izcili tīrīšanas rezultāti un iesūkšanas jauda
Tur, kur parastie sadzīves putekļsūcēji netiek galā, Kärcher putekļsūcēji slapjai un sausai uzkopšanai visu paveic izcili. Ar jaudīgu iesūkšanu un izcilu energoefektivitāti putekļsūcēji slapjai un sausai uzkopšanai nodrošina ideālu netīrumu savākšanu, pateicoties lieliski saskaņotām ierīcēm un piederumiem, nodrošinot ātrus un rūpīgus tīrīšanas rezultātus. Izmantojot iesūkšanas rīku zāģēšanas, slīpēšanas un citu darbu laikā, tiek samazināts putekļu un netīrumu daudzums, saglabājot darba vietu tīru.
Vēl lielākas ērtības
Ērtību nākamais līmenis: kompaktai konstrukcijai nepieciešama pavisam maza vieta uzglabāšanai. Konstrukcija ļauj šļūteni un piederumus uzglabāt tieši uz ierīces. Inovatīvās filtru konstrukcijas padara putekļsūcējus slapjai un sausai uzkopšanai ērti lietojamus – vispār nenonākot saskarē ar netīrumiem. Turklāt to ilgais kalpošanas laiks, pateicoties kvalitātes un izturības augstajam līmenim, ļauj putekļsūcējiem slapjai un sausai uzkopšanai izcelties citu ierīču vidū.
Pielietojuma jomas
Izturīgie Kärcher putekļsūcēji slapjai un sausai tīrīšanai neslēpj savu jaudu. Tie vienlīdz efektīvi savāc gan sausus, gan slapjus netīrumus arī lielos apjomos bez jebkādām problēmām.
Automašīnas tīrīšana
Rūpīgi iztīriet savu automašīnu ar Kärcher putekļsūcēju slapjai un sausai uzkopšanai. Tā piederumu plašais klāsts ļauj iztīrīt starp sēdekļiem un grūti aizsniedzamās vietās.
Renovācija
Kärcher putekļsūcēji slapjai un sausai uzkopšanai var tikt galā arī raupjiem gružiem. Inovatīvā filtru sistēma un nemainīgi augstā iesūkšanas jauda vienkāršo tīrīšanas procesu un ļauj strādāt ar zemu enerģijas patēriņu. Problēmas nerada pat slapji vai mitri gruži.
Darbnīca
Ērta putekļu savākšana kokapstrādes jomā, kā arī strādājot darbnīcā. Modeļiem ar iebūvētu strāvas kontaktligzdu elektriskās ierīces var pieslēgt tieši pie putekļsūcēja slapjai un sausai uzkopšanai, kas automātiski iesūc skaidas, tiklīdz sākat zāģēt.
Šķidrumi un lauskas
Mūsu putekļsūcēju slapjai un sausai tīrīšanai nosaukums runā pats par sevi. Saplīsušas dzērienu pudeles, mazas peļķes vai mitri netīrumi nerada nekādas problēmas, pateicoties lielajai iesūkšanas jaudai, izturīgajai tvertnei un iesūkšanas iespējai bez filtra maisa.
Noplūdis vai izlijis ūdens
Lielām peļķēm var būt dažādi cēloņi, tomēr jebkurā gadījumā tās var rūpīgi savākt ar Kärcher putekļsūcēju slapjai un sausai uzkopšanai Lielā tvertne nodrošina to, ka varat ilgstoši sūkt putekļus, kā arī ātri un bez piepūles savākt lielu ūdens daudzumu.
Dārzs
Putekļsūcējs slapjai un sausai tīrīšanai ir noderīgs palīgs arī dārzā. Viegli savāciet mazus zariņus, granti, lapas vai aizpūtiet malā, izmantojot pūtēja funkciju.
Āra zona
Terases, garāžas, mājas ieejas un kāpnes ātri atkal kļūst tīras pateicoties putekļsūcējiem slapjai un sausai tīrīšanai.
Iekštelpas
WD ierīces var izmantot kā parastos putekļsūcējus dzīvojamās telpās, nodrošinot vislabākos tīrīšanas rezultātus, pateicoties īpašajiem piederumiem, piemēram, paklāja uzgalim.
BUJ
Kā notiek Kärcher putekļsūcēju slapjai un sausai tīrīšanai filtra tīrīšana?
Kā var nomainīt kasetnes tipa filtru (WD 2 – WD 3)?
Kā var nomainīt plakano, ielocīto filtru (WD 4 – WD 6)?
Kā var ievietot filtra maisu Kärcher putekļsūcējos slapjai un sausai uzkopšanai (WD 2 – WD 6)?
Kā var uzglabāt šļūteni uz Kärcher putekļsūcēja slapjai un sausai uzkopšanai (WD 3 – WD 6)?
Bezvadu putekļsūcēji slapjai un sausai tīrīšanai
Ar akumulatoru darbināmie, jaudīgie Kärcher putekļsūcēji slapjai un sausai tīrīšanai nodrošina rūpīgu tīrīšanu vietās, kurām nevar piekļūt ar vadu, vai grūti aizsniedzamās vietās – automašīnā, zem nojumes, vasarnīcā vai uz dārza celiņiem; vienlaikus tiek nodrošināta tāda pati funkcionalitāte kā ierīcei ar vadu. Bez vada, bez ierobežojumiem. WD 3 Battery ar lielu 17 litru tvertni un WD 1 Compact battery ar kompaktu, mobilu konstrukciju.
Putekļsūcēju slapjai un sausai tīrīšanai piederumi: praktiskākai, rūpīgākai tīrīšanai
Piederumi ir īpaši izstrādāti Kärcher putekļsūcējiem slapjai un sausai tīrīšanai. Kopā ar ierīcēm tie nodrošina ļoti iespaidīgu tīrīšanas efektivitāti un paplašina pielietojuma jomas.