WD Putekļsūcēji slapjai un sausai tīrīšanai

Darbnīcas putekļsūcējs vai automašīnas putekļsūcējs gan sausiem vai slapjiem netīrumiem, gan raupjiem vai smalkiem netīrumiem. Kärcher WD putekļsūcēji ir paredzēti kā slapju, tā sausu netīrumu savākšanai gan telpās, gan ārā. Tie izceļas ar izcilu iesūkšanas jaudu, augstu energoefektivitāti un izturīgu konstrukciju. Daudzfunkcionālajām iekārtām ir daudz pielietojumu un visaptverošs piederumu komplekts, kas padara tās par izciliem problēmu risinātājiem mājā, dārzā un garāžā.

VIENKĀRŠI WOW. LAI ARĪ KAS NOTIKTU.

Gan slapjiem, gan sausiem netīrumiem: Jaudīgie WD sērijas putekļsūcēji iesūc jebkādu veidu netīrumus. Iepazīstiet Kärcher putekļsūcējus, kas var to visu paveikt. To augstā iesūkšanas jauda un ātrā netīrumu savākšana bez paliekām no visām grīdu virsmām atgriezīs sākotnējo spozmi gan mājā, gan ap to. Gan slapjiem, gan sausiem netīrumiem WD ierīce ar savu piederumu plašo klāstu būs uzticams sabiedrotais.

Dažādas pielietošanas iespējas

Daudzfunkcionalitāte ir iekļauta mūsu putekļsūcēju slapjai un sausai uzkopšanai DNS. Šie jaudīgie vairākuzdevumu veicēji tiks galā ar uzkopšanu pagrabā, garāžā, jūsu hobiju darbnīcā vai dārzā. Renovācijas darbiem, automašīnas tīrīšanai, lausku vai izlijuša ūdens savākšanai. Gan sausiem, gan slapjiem, gan raupjiem, gan smalkiem netīrumiem – šīs jaudīgās ierīces uzticami tiek galā pat ar lielu ūdens daudzumu.

Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Izcili tīrīšanas rezultāti un iesūkšanas jauda

Tur, kur parastie sadzīves putekļsūcēji netiek galā, Kärcher putekļsūcēji slapjai un sausai uzkopšanai visu paveic izcili. Ar jaudīgu iesūkšanu un izcilu energoefektivitāti putekļsūcēji slapjai un sausai uzkopšanai nodrošina ideālu netīrumu savākšanu, pateicoties lieliski saskaņotām ierīcēm un piederumiem, nodrošinot ātrus un rūpīgus tīrīšanas rezultātus. Izmantojot iesūkšanas rīku zāģēšanas, slīpēšanas un citu darbu laikā, tiek samazināts putekļu un netīrumu daudzums, saglabājot darba vietu tīru.

Kärcher multi-purpose vacuum cleaners

Vēl lielākas ērtības

Ērtību nākamais līmenis: kompaktai konstrukcijai nepieciešama pavisam maza vieta uzglabāšanai. Konstrukcija ļauj šļūteni un piederumus uzglabāt tieši uz ierīces. Inovatīvās filtru konstrukcijas padara putekļsūcējus slapjai un sausai uzkopšanai ērti lietojamus – vispār nenonākot saskarē ar netīrumiem. Turklāt to ilgais kalpošanas laiks, pateicoties kvalitātes un izturības augstajam līmenim, ļauj putekļsūcējiem slapjai un sausai uzkopšanai izcelties citu ierīču vidū.

Compact wet and dry vacuum cleaners

Pielietojuma jomas

Izturīgie Kärcher putekļsūcēji slapjai un sausai tīrīšanai neslēpj savu jaudu. Tie vienlīdz efektīvi savāc gan sausus, gan slapjus netīrumus arī lielos apjomos bez jebkādām problēmām.

Kärcher WD 5 P S

Automašīnas tīrīšana

Rūpīgi iztīriet savu automašīnu ar Kärcher putekļsūcēju slapjai un sausai uzkopšanai. Tā piederumu plašais klāsts ļauj iztīrīt starp sēdekļiem un grūti aizsniedzamās vietās.

Kärcher WD 5 P S

Renovācija

Kärcher putekļsūcēji slapjai un sausai uzkopšanai var tikt galā arī raupjiem gružiem. Inovatīvā filtru sistēma un nemainīgi augstā iesūkšanas jauda vienkāršo tīrīšanas procesu un ļauj strādāt ar zemu enerģijas patēriņu. Problēmas nerada pat slapji vai mitri gruži.

Kärcher WD 3 P S

Darbnīca

Ērta putekļu savākšana kokapstrādes jomā, kā arī strādājot darbnīcā. Modeļiem ar iebūvētu strāvas kontaktligzdu elektriskās ierīces var pieslēgt tieši pie putekļsūcēja slapjai un sausai uzkopšanai, kas automātiski iesūc skaidas, tiklīdz sākat zāģēt.

Kärcher WD 2

Šķidrumi un lauskas

Mūsu putekļsūcēju slapjai un sausai tīrīšanai nosaukums runā pats par sevi. Saplīsušas dzērienu pudeles, mazas peļķes vai mitri netīrumi nerada nekādas problēmas, pateicoties lielajai iesūkšanas jaudai, izturīgajai tvertnei un iesūkšanas iespējai bez filtra maisa.

Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Noplūdis vai izlijis ūdens

Lielām peļķēm var būt dažādi cēloņi, tomēr jebkurā gadījumā tās var rūpīgi savākt ar Kärcher putekļsūcēju slapjai un sausai uzkopšanai  Lielā tvertne nodrošina to, ka varat ilgstoši sūkt putekļus, kā arī ātri un bez piepūles savākt lielu ūdens daudzumu.

Wet and dry vacuum cleaners with blower function

Dārzs

Putekļsūcējs slapjai un sausai tīrīšanai ir noderīgs palīgs arī dārzā. Viegli savāciet mazus zariņus, granti, lapas vai aizpūtiet malā, izmantojot pūtēja funkciju.

Wet and dry vacuum cleaners for outside areas

Āra zona

Terases, garāžas, mājas ieejas un kāpnes ātri atkal kļūst tīras pateicoties putekļsūcējiem slapjai un sausai tīrīšanai.

Wet and dry vacuum cleaners for inside areas

Iekštelpas

WD ierīces var izmantot kā parastos putekļsūcējus dzīvojamās telpās, nodrošinot vislabākos tīrīšanas rezultātus, pateicoties īpašajiem piederumiem, piemēram, paklāja uzgalim.

BUJ

Kā notiek Kärcher putekļsūcēju slapjai un sausai tīrīšanai filtra tīrīšana?

Kā var nomainīt kasetnes tipa filtru (WD 2 – WD 3)?

Kā var nomainīt plakano, ielocīto filtru (WD 4 – WD 6)?

Kā var ievietot filtra maisu Kärcher putekļsūcējos slapjai un sausai uzkopšanai (WD 2 – WD 6)?

Kā var uzglabāt šļūteni uz Kärcher putekļsūcēja slapjai un sausai uzkopšanai (WD 3 – WD 6)?

Pateicoties iebūvētajai filtra tīrīšanas funkcijai, netīros filtrus visās augstākās klases ierīcēs no sērijas WD 5 – WD 6 var ātri un efektīvi iztīrīt, piespiežot filtra tīrīšanas pogu. Tas nozīmē, ka varat strādāt ar nemainīgi augstu iesūkšanas jaudu, veicot arī sarežģītus tīrīšanas darbus.

Gan sausiem, gan slapjiem, gan raupjiem, gan smalkiem netīrumiem. Mūsu izstrādātie grīdas uzgaļi garantē perfektu netīrumu savākšanu, tie izceļas ar optimālu slīdēšanu, turklāt tos var ātri un ērti pielāgot slapjiem vai sausiem netīrumiem. Ar pārslēdzamo grīdas uzgali pārslēgties var pavisam ērti, izmantojot kājas slēdzi. Speciālie grīdas uzgaļi garantē lieliskus tīrīšanas rezultātus.

Sausā tīrīšana ar putekļsūcēju

Ierīcēm ar porolona filtru (WD 2) mēs vienmēr iesakām papildus izmantot filtra maisu.

Ierīcēm ar kasetnes tipa vai plakanajiem, ielocītajiem filtriem (WD 3 – WD 6) filtra maiss ir jāizmanto smalku putekļu savākšanai. Citiem uzdevumiem var izmantot arī bez filtra maisa.

Mitrā tīrīšana ar putekļsūcēju

Savācot šķidrumus un slapjus netīrumus, iesakām iesūkt bez filtra maisa. Porolona filtri, kasetnes tipa filtri un plakanie, ielocītie filtri netiek bojāti, veicot mitro tīrīšana ar putekļsūcēju.

Ja nepieciešams, notīriet porolona filtru un kasetnes tipa filtru tekošā ūdenī. Neberzējiet un netīriet ar birsti. Pirms atkārtotas izmantošanas jāļauj filtra pildījumam pilnībā izžūt.

Kärcher putekļsūcēji slapjai un sausai uzkopšanai nav piemēroti pelnu savākšanai. Aukstos pelnus var savākt, izmantojot pelnu separatoru, vai arī varat izmantot Kärcher pelnu putekļsūcēju.

Dažādiem Kärcher modeļiem ir atšķirīga ietilpība, tāpēc maksimālā ietilpība ir atkarīga no ierīces modeļa. Ja ir sasniegts maksimālais uzpildes tilpums, pludiņš aizver iesūkšanas atveri, tāpēc ierīce pārtrauc iesūkšanu. Ierīce neizslēdzas automātiski, bet darbojas ar lielāku ātrumu. Nekavējoties izslēdziet ierīci un iztukšojiet tvertni.

Sīkāka informācija par strāvas kontaktligzdas minimālo un maksimālo jaudu ir norādīta pie ierīces strāvas kontaktligzdas.

Front view of WD 1 compact battery and WD 3 battery

Bezvadu putekļsūcēji slapjai un sausai tīrīšanai

Ar akumulatoru darbināmie, jaudīgie Kärcher putekļsūcēji slapjai un sausai tīrīšanai nodrošina rūpīgu tīrīšanu vietās, kurām nevar piekļūt ar vadu, vai grūti aizsniedzamās vietās – automašīnā, zem nojumes, vasarnīcā vai uz dārza celiņiem; vienlaikus tiek nodrošināta tāda pati funkcionalitāte kā ierīcei ar vadu.  Bez vada, bez ierobežojumiem. WD 3 Battery ar lielu 17 litru tvertni un WD 1 Compact battery ar kompaktu, mobilu konstrukciju.

Accessories for Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Putekļsūcēju slapjai un sausai tīrīšanai piederumi: praktiskākai, rūpīgākai tīrīšanai

Piederumi ir īpaši izstrādāti Kärcher putekļsūcējiem slapjai un sausai tīrīšanai. Kopā ar ierīcēm tie nodrošina ļoti iespaidīgu tīrīšanas efektivitāti un paplašina pielietojuma jomas.

MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

