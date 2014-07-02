SLAPJĀS UN SAUSĀS UZKOPŠANAS PUTEKĻSŪCĒJI
Neaizstājami. Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēji tiek galā ar visu veidu netīrumiem. Sauss, mitrs vai slapjš – tam nav nozīmes! Kärcher iekārtas savāc visu. Protams, Jūs šos putekļsūcējus varat arī izmantot vienīgi vai nu slapjajai, vai arī sausajai uzkopšanai.
Kurš slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs ir man vispiemērotākais?
"Tact" klase
NT putekļu sūcēji ar patentētu Tact system nepārtrauktai izmantošanai ar pastāvīgi augstu sūkšanas jaudu - tā sūc pat lielu daudzumu smalku putekļu. Filtrs pašattīrās ar jaudīgām gaisa brāzmām. Tact putekļu sūcēji atbilst visaugstākajām lietotāju prasībām būvniecības laukumos un darbnīcās.
"Ap" klase
Ap klases spēcīgie universālie putekļsūcēji notīra šķidros un mitros netīrumus, kā arī vidēji smalkus putekļus. Pateicoties pusautomātiskajai filtru tīrīšanai, filtrs paliek dzidrs un iesūkšanas jauda ir liela. Ilgstošam un efektīvam darba periodam.
Standarta klase
Standarta klases putekļu sūcēji ir īpaši izstrādāti raupjiem netīrumiem un lielam šķidruma apjomam. Šīs ļoti stabilās, izturīgās un viegli izmantojamās mašīnas ikdienā izmanto ārpakalpojumu sniedzēji.
Klasiska
NT klasiskie putekļu sūcēji ir ērti lietojami un draudzīgi maciņam. Šīs ir stabilas sākuma līmeņa iekārtas ar augstu sūkšanas jaudu.
Drošās putekļu sūcēju sistēmas
Kärcher drošības putekļu sūcēji aizsargā to operatoru veselību, kas ir pakļauti ieelpojamu smalku putekļu iedarbībai vai veselību apdraudošiem putekļiem, piemēram, azbesta putekļiem.
Putekļu sūcēji īpašai izmantošanai
Kärcher piedāvā īpašus putekļu sūcējus, lai nodrošinātu maiznieku un ugunsdzēsēju brigāžu vajadzības. Šiem ugunsdzēsēju brigāžu putekļu sūcējiem ar izvades sūkni ir jaunākās drošības sistēmas: mūsu maiznieku putekļu sūcēji ir pilnībā ugunsdroši.
Kärcher slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēji – piemēroti profesionālai, komerciālai lietošanai
-
NT Tact putekļsūcēji ir radīti visgrūtākajiem uzdevumiem rūpniecības un tirdzniecības industrijās, un tie padara Jūsu ikdienas darbu vieglāku maksimālas jaudas dēļ. Industriālo putekļsūcēju pašattīrošās filtru sistēmas nodrošina spēcīgu iesūkšanas jaudu, savācot pat lielu daudzumu smalko putekļu.
-
AP klases komerciālie putekļsūcēji ir vispusīgs risinājums, kas savāc jebkādus netīrumus: sausus, mitrus un slapjus. Piemēram, tie ir lieliski piemēroti visiem tīrīšanas darbiem autobūves nozarē.
-
Kalpošanas ilgums un lietošanas ērtums ir tie aspekti, kur izturīgā standarta klase iegūst augstākos vērtējumus. Standarta klases iekārtas galvenokārt tiek izmantotas šķidrumu uzsūkšanai ēku, arī viesnīcu un restorānu, uzkopšanā.
-
Mūsu īpašie putekļsūcēji piedāvā pielāgotus risinājumus specifiskiem uzdevumiem, proti, ir ugunsdzēsējiem un celtniekiem paredzēti putekļsūcēji ar iebūvētu sūkni netīrā ūdens atsūknēšanai no tvertnes un ir putekļsūcējs, kas paredzēts karstas krāsns apkopšanai maizes ceptuvēs.
- Putekļsūcēji ar paaugstinātām drošības prasībām nodrošina veselības aizsardzību visos gadījumos, kad lietotāji ir pakļauti M un H klases bīstamo putekļu iedarbībai. Turklāt Kärcher klāstā ir arī sprādziendroši NT putekļsūcēji 22. zonai.
Kas ir slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs?
Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēji ir iekārtas tirdzniecības un rūpniecības, kā arī viesnīcu un ēdināšanas nozarēm. Tie likvidē kā sausus, tā slapjus gružus, arī šķidrumus. Komerciālie slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēji ir neatkārtojami rupjo un smalko putekļu likvidēšanā, īpaši dažādos darbos būvlaukumos vai darbnīcās.
Neatkarīgi no tā, vai tos izmanto šķidrumu vai liela daudzuma smalko putekļu likvidēšanai, tie ir jaudīgāki par parastajiem sadzīves putekļsūcējiem, galvenokārt salīdzinot piesārņojuma veidus un apjomu, ko tie var likvidēt. Turklāt korpuss, rullīši, barošanas kabeļi u. c. atbilst ikdienas lietošanas prasībām sarežģītos apstākļos.
Putekļsūcēji smalkajiem putekļiem ar filtra attīrīšanos
Putekļsūcēju augsto kvalitāti var redzēt būvlaukumos un darbnīcās, kur uzkrājas liels daudzums sausu putekļu, rodas zāģu skaidas, materiālu atliekas nokrīt uz grīdas un iesprūst iekārtās. Kärcher putekļsūcēji smalkajiem putekļiem ir pielāgoti tieši šiem uzdevumiem. Patentētā Tact filtra attīrīšanās tehnoloģija ļauj putekļsūcējā iesūkt lielu daudzumu smalko putekļu bez filtra maisa. Tādējādi tiek izmantots viss tvertnes tilpums un nav jātērē līdzekļi maisu iegādei. Sūkšanas jauda saglabājas nemainīgi augsta, lai Jūs varētu strādāt maksimāli efektīvi bez pārtraukumiem, reizē lietojot elektrisko instrumentu un nosūcot putekļus.
Kärcher AP klases putekļsūcēji ir konstruēti ar pusautomātisku filtra attīrīšanos mazam un vidēji lielam smalko putekļu apjomam. Protams, tie lieliski tiek galā arī ar rupjiem netīrumiem un šķidrumiem.
Slapjās uzkopšanas putekļsūcēji
Daudz šķidruma ir grūti pārvietot bez slapjās uzkopšanas putekļsūcēja. Mitrums bojā grīdu un var būt cēlonis nelaimes gadījumiem, ko izraisa paslīdēšana. Ir svarīgi ķerties pie šo uzdevumu risināšanas ar Kärcher putekļsūcējiem mitrajai uzkopšanai. Neatkarīgi no tā, vai tos izmantojat grīdu dziļajai attīrīšanai vai izlietu šķidrumu savākšanai, visi Kärcher slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēji sasūc kā mazu, tā lielu daudzumu šķidruma ātri un uzticami. Ja Jums ir vajadzīga iekārta, kas galvenokārt paredzēta mitrajai uzkopšanai, Kärcher standarta klases putekļsūcēji ir pareizā izvēle.
Putekļsūcēji ar paaugstinātām drošības prasībām – savāciet kaitīgās vielas bez grūtībām
Izmantojiet putekļsūcējus ar paaugstinātām drošības prasībām, lai viegli un pareizi sasūktu veselībai bīstamus netīrumus. Ja strādājat vidē, kurā esat saskarē ar mazām putekļu daļiņām, kancerogēnām vielām vai pat azbestu, šie Kärcher putekļsūcēji ir Jūsu glābiņš, kas ļauj Jums strādāt veselīgi un ilgtspējīgi. Sertificētie H putekļu klases plakanie filtri notur sasūkto tur, kur tam jābūt, – putekļsūcējā. Kärcher patentētā Tact filtru sistēma ļauj Jums darboties ar pilnu jaudu ilgāku laiku. Kad varat viegli un droši sasūkt kaitīgās vielas, ir iespējams koncentrēties uz svarīgāko – Jūsu darbu.
Kā darbojas Kärcher slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs?
Lai tiktu galā ar sarežģītiem uzdevumiem būvlaukumos, darbnīcās vai rūpnīcās, Kärcher putekļsūcēji slapjajai un sausajai uzkopšanai piedāvā dažādas funkcijas atkarībā no netīrumu veida.
Izšķir sauso un slapjo piesārņojumu, kur būtiska nozīme ir netīrumu specifiskajai struktūrai. Vai netīrumi ir rupjgraudaini vai līdzīgi putekļiem? Vai tiem ir augsta vai zema viskozitāte (stigrība)? Jebkura stāvokļa – no cietas līdz šķidras vielas – netīrumiem var piemeklēt atbilstošu Kärcher slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēju.
Slapjo netīrumu tīrīšana
Tvertnē ar dalīto turbīnu tiek radīts vakuums, un šķidrums pa iesūkšanas šļūteni tiek iesūkts tvertnē. Lai pārpildes gadījumā nepieļautu šķidrumu nokļūšanu turbīnā, gaisa plūsmu pārtrauc mehāniskā pludiņu sistēma (pludiņš nobloķē iesūkšanas kanālu) vai elektroniskie sensori izslēdz putekļsūcēju.
Mehāniskais pludiņš
Kad tvertnē ceļas šķidruma līmenis, pludiņš tiek virzīts augšup, līdz tas nobloķē iesūkšanas kanālu, tādējādi novēršot pārplūdi un turbīnas samirkšanu.
Elektroniskie sensori
Ja šķidrums tvertnē pieskaras elektrību vadītspējīgiem kontaktiem, iekārta izslēdzas, lai novērstu šķidruma pārplūdi.
Sauso netīrumu tīrīšana
Tvertnē ar dalīto turbīnu tiek radīts vakuums, un tajā caur iesūkšanas šļūteni tiek savākti putekļi. Gruži tiek nošķirti vai izfiltrēti caur plakano vai cilindrisko filtru. Pēc kāda laika putekļi būs to aizsprostojuši, kas pavājinās sūkšanas jaudu. Lai šo novērstu, dažiem modeļiem ir pieejama pusautomātiska vai pilnībā automātiska filtra pašattīrīšanās funkcija. Īsu brīdi tiek radīta gaisa strāva, kas izplūst caur filtru no tīrās puses, tādējādi to attīrot no putekļiem. Šļūtenes savienojuma dizaina dēļ netīrumi tvertnē rotē un smagās, rupjās daļiņas nosēžas tās apakšā – gluži kā ciklonā.
Kādas ir pusautomātiskās un pilnībā automātiskās pašattīrīšanās priekšrocības?
Ja Jūs sūcat putekļus, neizmantojot filtra maisu, filtrs ir jātīra regulāri, lai sūkšanas jauda netiktu samazināta. Daudzos putekļsūcējos ir jau iebūvēta pašattīrīšanās funkcija, lai to varētu paveikt ērti un parocīgi.
Automātiskās pašattīrīšanas priekšrocības
- Nemainīgi augsta sūkšanas jauda
- Filtrs nav jāizņem
- Nekādas saskares ar netīrumiem
- Filtra tīrīšanas laikā Jūs neieelposiet putekļus
- Nav nekādas fiziskas piepūles, proti, filtru var iztīrīt bez dauzīšanas
- Laika ietaupījums
- Finansiālo līdzekļu ietaupījums, jo nav jāpērk filtra maisi
- Tiek izmantots viss tvertnes tilpums (atšķirībā no filtra maisiem), tāpēc tā nav jāiztukšo tik bieži
AP
Universāls lietojums (All-purpose)
Ar pusautomātisko AP filtra attīrīšanos Jūs pats varat noteikt intervālus starp tīrīšanas reizēm. Kad iekārta ir ieslēgta, trīs reizes pēc kārtas ātri nospiediet dzelteno attīrīšanas pogu (vēlams, lai iesūkšanas caurules savienojums būtu noslēgts).
Tact sistēma L klases putekļiem
Triggered air cleaning technology - automātiski darbināta gaisa attīrīšanas tehnoloģija
Iekārtām, kas paredzētas L klases putekļu savākšanai, automātiskā filtra pašattīrīšanās var tikt iestatīta divos režīmos. Minimālajā (MIN) režīmā (3) tīrīšana notiek ik pēc 60 sekundēm. Maksimālajā (MAX) režīmā (2) tīrīšana notiek ik pēc 15 sekundēm. Kad sūknējat šķidrumus vai esat ievietojuši filtra maisu, Tact funkcijai ir jābūt izslēgtai (1).
Tact sistēma M un H klases putekļiem
Triggered air cleaning technology - automātiski darbināta filtra attīrīšanas tehnoloģija
Iekārtas, kas paredzētas M un H klases putekļu savākšanai, ar pilnībā automātisko filtra pašattīrīšanās funkciju pašas izvēlas visatbilstošākos intervālus starp tīrīšanām. Elektroniski diferenciālā spiediena mērījumi nosaka, vai nu tīrīšanas notiek ar 7, 15 vai 60 sekunžu intervāliem, vai arī nenotiek vispār.
Drošība ir svarīga
Mēs – Kärcher – vēlamies dot savu artavu, lai aizsargātu celtniecības nozares darbiniekus no bīstamās saskares ar smalkajiem putekļiem. Tādēļ esam izstrādājuši apjomīgu putekļsūcēju sēriju slapjo un sauso gružu un putekļu savākšanai (ar iespēju sasūkt skaidas un putekļus tieši to rašanās vietā). Esam spēruši vēl vienu soli uz priekšu jaunākās paaudzes Tact H un M putekļu klases slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēju dēļ.
Ko nozīmē "Tact"? Tā ir automātiski darbināta filtra attīrīšanas tehnoloģija.
Vairāku funkciju (piemēram, Tact – jaunās, ar sensoru kontrolētās automātiskās filtra pašattīrīšanās sistēmas –) dēļ Kärcher profesionālie sausās uzkopšanas putekļsūcēji nosaka, kad vajadzīga plakanā filtra iztīrīšana. Tad tie uz īsu brīdi samaina gaisa plūsmas virzienu un izpūš gaisa strūklu cauri filtram. Tādējādi lietotāji var strādāt, nezaudējot ne sūkšanas jaudu, ne laiku. Šī novatoriskā sistēma nodrošina līdz šim neredzētu putekļu daudzuma sasūkšanu bez manuālās filtra iztīrīšanas, kā arī ievērojami samazinātu trokšņa līmeni, ja jāsavāc maz putekļu.
Efektīvās filtra attīrīšanās dēļ jaudīgie Tact putekļsūcēji ir lieliski piemēroti gan ierastiem, gan bīstamiem uzdevumiem. Filtriem ir nepārspējams kalpošanas laiks – tie jāmaina tikai pēc 180 kg smalko putekļu (A kategorijas minerālputekļu) savākšanas. Tādējādi varat baudīt ilgāku laiku netraucēta darba, nemainīgi augstas sūkšanas jaudas un kvalitatīvas aizsardzības pret smalkajiem putekļiem.
Pārskats par iekārtu
- Centrālais grozāmais slēdzis filtra tīrīšanas biežuma iestatīšanai, lai to pielāgotu Jūsu vajadzībām
- Iesūkšanas šļūtenes savienojums iekārtas galvā, lai palielinātu izmantojamo tvertnes tilpumu un atvieglotu iztukšošanu.
- Izturīga tvertne ar buferi un rokturi ilgam kalpošanas laikam un ērtai lietošanai
- Virsma ar stiprinājumu risinājumu instrumentu kastu novietošanai
- Vieta elastīgās šļūtenes un barošanas kabeļa uzglabāšanai, lai tos droši nostiprinātu
- Uzglabāšanas vieta spraugu uzgalim un elektrisko instrumentu savienojumam
- Lieli un izturīgi metāla riteņi labākai pārvietojamībai, pat būvlaukumos
Pārskats par piederumiem
- Uzgalis elektrisko instrumentu pievienošanai ar gaisa plūsmas regulatoru un gumijas savienojumu
- Plats uzgalis grīdas tīrīšanai ar ātri nomaināmiem ieliktņiem slapjai un sausai uzkopšanai
- Ergonomisks līkums ar mīksta materiāla roktura daļu
- Uzlabota savienojuma daļa ērtai piederumu nomaiņai (piemēram, no līkuma uz uzgali elektrisko instrumentu pievienošanai).
- Savienojums, kas ir noturīgs pret piegružošanos un ļauj viegli atvienot šļūteni no iekārtas
Profesionālo slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēju atbilstība putekļu klasēm
Ko apzīmē L, M un H putekļu klases?
Putekļi ir sarežģīts gaisa un dažādu formu un izmēru cieto daļiņu maisījums. Arī ķīmiskais sastāvs un fizikālās īpašības var ievērojami atšķirties. Putekļus iedala L, M un H klasēs, ievērojot šos mainīgos lielumus atkarībā no bīstamības līmeņa. Šķiedrainie putekļi, piemēram, īpaši bīstamās azbesta un minerālšķiedras (ja to izmērs ir mazāks par 5 µm), var iekļūt dziļi elpceļos. Tādēļ ir svarīgi precīzi noteikt atsevišķas putekļu klases, lai izvēlētos putekļsūcēju atbilstoši bīstamības pakāpei.
L klase
Putekļsūcēji, kas paredzēti L klases putekļiem, ir piemēroti mīkstkoksnes, krīta un ģipša putekļu sūkšanai. Putekļi, kas atbilst L klasei, ir vidēji bīstami. Nav jāievēro īpaši drošības pasākumi to likvidācijas procesā.
M klase
L klase, bet uzlabota. M klases putekļsūcēji ir piemēroti tādu materiālu gružu un putekļu uzsūkšanai kā cietkoksnes, ģipškartona, krāsu daļiņu, keramikas, betona un ķieģeļa. M klases putekļsūcēji ir zemākās klases iekārtas, ko drīkst izmantot būvlaukumos.
H klase
H klases putekļsūcēji ir ideāli piemēroti liela daudzuma gan veselībai drošu putekļu, gan bīstamu, kancerogēnu vielu – piemēram, azbesta putekļu, svina, ogļu, niķeļa, kobalta, vara, kadmija un pelējuma – sasūkšanai.
Putekļu klase
L
Caurlaidība
≤ 1.0%
Ir piemērota
- Putekļi ar koncentrāciju > 1 mg/m³
Pielietojums
- Kaļķu putekļi
- Ģipša putekļi
Putekļu klase
M
Caurlaidība
< 0.1%
Ir piemērota
- Putekļi ar koncentrāciju ≥ 0.1 mg/m³
- Koka putekļi līdz 1200 W/50 l
Pielietojums
- Koka putekļi (dižskābarža, ozola)
- Krāsas putekļu daļiņas
- Keramikas putekļi
- Plastmasas putekļi
Putekļu klase
H
Caurlaidība
< 0.005%
Ir piemērota
- Putekļi ar koncentrāciju < 0.1 mg/m³
- Kancerogēni putekļi (Bīstamo vielu dekrēta (Vācija) 35. paragrāfs)
- Putekļi, kas satur patogēnus
Pielietojums
- Kancerogēni putekļi (svins, ogle, kobalts, niķelis, darva, varš, kadmijs u. c.)
- Pelējums, baktērijas
- Mikrobu sporas
- Formaldehīds
Putekļu klase
Speciālā prasība: azbests*
Caurlaidība
< 0.005%
Ir piemērota
- Putekļi, kas satur azbestu
Pielietojums
- Azbesta putekļi no siltuma akumulatoriem un ugunssienām
Putekļu klase
Sprādzienbīstami putekļi (ATEX 22. zona)
Caurlaidība
Kā L, M un H klasēm, bet ar īpašām prasībām
Ir piemērota
- Tādi putekļi, kas ir sastopami 22. zonā
Pielietojums
- Papīra putekļi
- Miltu putekļi
Augšgalā katrā klasē
Putekļsūcējs vienmēr ir tikai tik labs, cik labs ir tā filtrs
Kärcher filtri ir kodēti ar krāsām, kas norāda uz attiecīgo pielietojuma jomu. Brūns apzīmē koka un šķiedrainos putekļus. Sarkans – HEPA. Melnā krāsa nozīmē, ka filtrs paredzēts pat smagākajiem darbiem. Zilās krāsas filtrus var pielietot jebkur, un filtrs zaļajā krāsā norāda, ka tas ir lietojams sausajiem putekļiem, kā arī ir izdevīgs izmaksu ziņā.
Cilindrisko sveču filtrs koka putekļiem
Kärcher cilindrisko sveču filtrs ir piemērots visiem jaunākās paaudzes vienmotora Tact putekļsūcējiem. Astoņas sveces jeb cilindri ar plānu teflona pārklājumu ļoti efektīvi savāc visu veidu koka un šķiedrainos putekļus. Sertificēts M un L putekļu klasēm. Nodrošināta 99,9% iedarbīga filtrācija.
- Novitāte – šķiedraino putekļu sasūkšana bez filtra maisiņa
- Nodrošina lielu sūkšanas jaudu (bez aizsprostojumiem)
- Noturīgs pret mitrumu un pelējumu
M + L putekļu klases
Plakanais HEPA filtrs ar paaugstinātām drošības prasībām
Pirmais slapjās un sausās uzkopšanas H klases filtrs, ko var iztīrīt. Vienpakāpes plisētais filtrs ir pieejams tieši no Kärcher. Sertificēts H putekļu klasei. Garantēta 99,995% iedarbīga filtrācija (HEPA).
- Piemērots bīstamu un uzliesmojošu vielu sasūkšanai
- Jaunais PTFE filtrs ir pirmais iztīrāmais H klases filtrs tirgū, tas ļauj sasūkt lielu daudzumu smalko putekļu bez filtra maisiņa
- Bīstamo putekļu savākšanai ir nepieciešami specializētie filtra maisi un plastmasas maisi, lai viegli atbrīvotos no netīrumiem.
H putekļu klase
Augstākās efektivitātes plakanais filtrs
Piedāvājam labāko risinājumu darbiem, kas rada daudz putekļu (piemēram, svaiga betona slīpēšana), – Kärcher PTFE filtrs. Var izmantot visos NT Tact modeļos. Sertificēts M un L putekļu klasēm. Nodrošināta 99,9% iedarbīga filtrācija.
- Noturīgs pret mitrumu un pelējumu
- Pat vēl izdevīgāks izmaksu ziņā ilgāka filtra kalpošanas laika dēļ
- Nodrošina lielu sūkšanas jaudu (bez aizsprostojumiem)
M + L putekļu klases
Plakanais filtrs slapjajai un sausajai uzkopšanai
Šie filtri nodrošina lieliskus gan slapjās, gan sausās uzkopšanas rezultātus. Sertificēts M un L putekļu klasēm. Nodrošināta 99,9% putekļu filtrācija.
- Noturīgs pret mitrumu un pelējumu
- Pat vēl izdevīgāks izmaksu ziņā ilgāka filtra kalpošanas laika dēļ
- Lieliski piemērots darbiem, kuros bieži jāpārslēdzas no sausās uz slapjo uzkopšanu un otrādi
M + L putekļu klases
Plakanais filtrs sausajai uzkopšanai
Šie papīra filtri ir lieliska izvēle sausajai uzkopšanai, pat izmaksu ziņā. Tos var izmantot visos NT Tact putekļsūcējos. Sertificēts M un L putekļu klasēm. Nodrošināta 99,9% putekļu filtrācija.
- Liela sūkšanas jauda, savācot smalkos putekļus
- Augsts putekļu aizturēšanas līmenis
- Ja tiek veikta arī slapjā uzkopšana, filtrs pēc tam ir jāizžāvē
M + L putekļu klases
Būvlaukumos sastopamie smalkie putekļi
Celtniecības putekļi ir vispārīgs termins tiem putekļiem, kas parasti rodas, strādājot celtniecības nozarē. Ja saskare ar tiem netiek pienācīgi kontrolēta, šie putekļi var nopietni un negatīvi ietekmēt Jūsu elpošanu un veselību. Jaunie Kärcher slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēji izceļas ar uzlabotu filtru tehnoloģiju, kas palīdz kontrolēt putekļu daudzumu vidē, kā arī sargā Jūs un citus no tiem.
Kas ir celtniecības putekļi?
Celtniecības putekļi ir vispārīgs termins tiem putekļu veidiem, kas parasti rodas celtniecības darbu rezultātā. Šie putekļi ne tikai ir nepatīkami, bet arī var nopietni kaitēt Jūsu elpošanai un veselībai. Dažu putekļu veidu ilgstošā iedarbība var izraisīt dzīvībai bīstamas plaušu slimības, pat nāvi.
Mums ir zināmas smalkās putekļu daļiņas, kas ikdienā cirkulē gaisā, piemēram, cilvēka ādas šūnas, tekstilšķiedras u. tml. Tomēr būvniecības nozarē strādājošie saskaras ar ievērojami bīstamākiem putekļu veidiem.
Ir trīs galvenās putekļu kategorijas, kas rodas griešanas, vīlēšanas, slīpēšanas vai cita veida materiālu sadalīšanas rezultātā:
Kvarca (silīcija dioksīda) putekļi
Betons, ķieģeļi, flīzes, kaļķu java un smilšakmens (pazīstams arī kā "silīcija dioksīda kristāliskais polimorfs")
Koka putekļi
Skujkoku un lapu koku koksnes un to produkti, piemēram, MDF un saplāksnis
Putekļi ar zemu toksiskuma līmeni
Ģipsis (piemēram, apmetuma plāksnēs), kaļķakmens, marmors un dolomīts
Labāk sasūkt uzreiz, nevis tos vēlāk atklepot
Mūsu plaušas nav piemērotas cīņai ar smalkajiem putekļiem, nemaz nerunājot par putekļu kalniem. Tieši šie "kalni" var būt ārkārtīgi bīstami. Hroniskās plaušu slimības ierindojas slimību statistikas trešajā vietā.
Kādus putekļus es ieelpoju?
- Kvarca un azbesta putekļi ir īpaši bīstami un var izraisīt vēzi.
- Indīgi vai kancerogēni (svina, kadmija, vanādija un mangāna) putekļi ne tikai bojā Jūsu plaušas, bet arī ietekmē tādus orgānus kā aknas un liesu. Šāda veida putekļi rodas metināšanas u. c. darbu laikā.
- Koka putekļi, piemēram, ozola un dižskābarža putekļi, ilgtermiņā var izraisīt deguna vēzi.
- Putekļiem, kas satur alergēnus, ir augu vai dzīvnieku izcelsme, un tie rodas tīrīšanas darbu laikā uz ēkām vai ēkās, kas ir piesārņotas, piemēram, ar putnu mēsliem. Arī pelējuma sporas vai mikroorganismi var izraisīt alerģiskas reakcijas.
- Šķiedrainie putekļi izraisa rētaudu veidošanos un pakāpeniski maina plaušu audu struktūru pēc biežas, ilgstošas iedarbības. Kvarca un azbesta izraisītu pneimokoniozi, kas arī ir dēvēta par "melnajām plaušām", uzskata par vienu no plaši izplatītākajām arodslimībām.
Profilakse vienmēr ir labāka par ārstēšanu
Tikai tie putekļi, kas ir radušies no kādas darbības, var kādu apdraudēt. Ir daudz un dažādu veidu, kā novērst putekļu veidošanos, un, ja tomēr tas nav iespējams, mēs joprojām varam tos ierobežot, sasūkt vai apturēt no iekļūšanas plaušās ar aizsargājošo apģērbu un respiratoriem.
Kādus profilakses pasākumus varam Jums ieteikt, lai novērstu putekļu radītās sekas?
- Sasūciet putekļus, tiklīdz tie ir radušies. Daudziem elektriskajiem instrumentiem ir pieslēgvieta putekļsūcēja pievienošanai. Putekļsūcēji ar kontaktligzdām ieslēdzas automātiski, kad tiek ieslēgts pievienotais elektriskais instruments. Vienmēr lietojiet atbilstošo filtru!
- Veiciet nojaukšanas darbus un slīpēšanas darbus ārpus telpām!
- Izmantojiet produktus ar zemu putekļu saturu, piemēram, kaļķu javas granulas, gatavu betona maisījumu un ģipsi!
- Izvairieties no nevajadzīgas putekļu sacelšanas! Tā vietā, lai slaucītu ar birsti vai izmantotu pūtējus, pielietojiet putekļsūcējus un grīdas tīrītājus!
- Izmantojiet izdevību un piesakieties arodveselības pārbaudēm!
- Regulāri tīriet darba vietas, pietiekami vēdiniet darba telpas, uzturiet tīru darba apģērbu!
- Aizvāciet atkritumus nekavējoties, neradot putekļus!
- Regulāri pārbaudiet putekļsūcēja velkmes spēju! Ja vajadzīgs, iztīriet vai nomainiet filtru! Izmantojiet automātisko putekļsūcēja filtra pašattīrīšanās funkciju, lai sūkšanas jauda būtu nemainīgi augsta!
- Valkājiet aizsargapģērbu un respiratorus! Lai gan īpaši putekļainos darbos tas ir pašsaprotami, vienmēr ir jālieto sejas maska, pat ja putekļu ietekme nav liela.