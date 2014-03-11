Stumjamās slaucīšanas iekārtas

Slaukiet kā profesionāļi. “Labākā sezona slaucīšanai ir: visu gadu. Neatkarīgi no tā, vai tas paredzēts ziedlapiņām pavasarī, smiltīm vasarā, lapām rudenī vai krūmgriežiem ziemā, efektīvie un ergonomiskie S4 un S6 klases saldinātāji no Kärcher visu gadu saņem jūsu māju un dārzu, kas izskatās tīrs un sakopts rekordīsā laikā.”

Slaucīšanas iekārtu sniegtie ieguvumi

Viegli lietojams

Viegli lietojams

Vienkārši slaucīt bez piepūles vai saspringuma.

Rückenschonend

Elastīgs un patīkams lietošanā

Slaucīšanas iekārtu virzīšanas rokturim ir maināms augstums, kā arī to var pilnībā nolocīt uz leju vietas taupīšanas nolūkā.

Sauberkeit bis ins Detail

Tīrība ikvienā stūrītī

Garie sānu birstu sari arī nodrošina pamatīgu apmaļu tīrīšanu.

Kehrmaschine senkrecht aufstellen

Nekomplicēta un kompakta

Visas mūsu slaucīšanas iekārtas var kompakti uzglabāt dažos vienkāršos soļos — vienkārši nolokiet virzīšanas rokturi un novietojiet slaucīšanas iekārtu vertikāli. Darīts!

Kehrgutbehälter einfach entleeren

Vienkārša atbrīvošanās no iekārtas

Kärcher slaucīšanas iekārtu tvertnes ir viegli izņemt iztukšošanai — saņēmi ar roku, pavilki un darīts! Nekādas saskares ar putekļiem.

Kehrgutbehälter steht von selbst

Brīvi stāvošs risinājums

Slaucīšanas iekārtas ir viegli izņemt un tās ir projektētas tā, lai tās varētu droši nolikt uz zemes.

