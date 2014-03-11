Stumjamās slaucīšanas iekārtas
Slaukiet kā profesionāļi. “Labākā sezona slaucīšanai ir: visu gadu. Neatkarīgi no tā, vai tas paredzēts ziedlapiņām pavasarī, smiltīm vasarā, lapām rudenī vai krūmgriežiem ziemā, efektīvie un ergonomiskie S4 un S6 klases saldinātāji no Kärcher visu gadu saņem jūsu māju un dārzu, kas izskatās tīrs un sakopts rekordīsā laikā.”
Slaucīšanas iekārtu sniegtie ieguvumi
Viegli lietojams
Vienkārši slaucīt bez piepūles vai saspringuma.
Elastīgs un patīkams lietošanā
Slaucīšanas iekārtu virzīšanas rokturim ir maināms augstums, kā arī to var pilnībā nolocīt uz leju vietas taupīšanas nolūkā.
Tīrība ikvienā stūrītī
Garie sānu birstu sari arī nodrošina pamatīgu apmaļu tīrīšanu.
Nekomplicēta un kompakta
Visas mūsu slaucīšanas iekārtas var kompakti uzglabāt dažos vienkāršos soļos — vienkārši nolokiet virzīšanas rokturi un novietojiet slaucīšanas iekārtu vertikāli. Darīts!
Vienkārša atbrīvošanās no iekārtas
Kärcher slaucīšanas iekārtu tvertnes ir viegli izņemt iztukšošanai — saņēmi ar roku, pavilki un darīts! Nekādas saskares ar putekļiem.
Brīvi stāvošs risinājums
Slaucīšanas iekārtas ir viegli izņemt un tās ir projektētas tā, lai tās varētu droši nolikt uz zemes.