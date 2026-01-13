Gaisa attīrītājs
Mājas ir jaunā ārpasaule. Neatkarīgi no tā, vai strādājam no mājām, atpūšamies vai guļam, mēs pavadām lielu daļu sava laika iekštelpās. Tādēļ ir vērtīgi nodrošināt, lai gaiss telpās būtu svaigs, tomēr nereti sastopami ir gadījumi, kad gaiss ārpus telpām ir piesārņotāks nekā gaiss iekštelpās. Tāpēc jaudīgie Kärcher AF gaisa attīrītāji ir labākais risinājums, jo tie ne tikai uzticami filtrē ziedputekšņus un smalkos putekļus, kas ieplūst istabā caur atvērto logu, bet arī efektīvi un klusi atbrīvo istabas gaisu no vīrusiem, putekļiem un nepatīkamām smakām. Svaigs un tīrs gaiss ir īpaši nozīmīgs cilvēkiem, kuri cieš no alerģijām. Gaisa attīrītāji tiešām rada pārmaiņas, un Jūs to varat sajust ar katru ieelpu.
Kādēļ ir prātīgi izmantot gaisa attīrītāju savās mājās:
Ja kādreiz esat aizdomājies, tieši cik svarīgs ir gaiss, pamēģiniet pāris sekundes aizturēt elpu! Lai mēs varētu justies labi un spētu efektīvi strādāt, mācīties vai atgūt spēkus, gaisam, ko elpojam, jābūt tīram. Kärcher piedāvā dažādus gaisa attīrītājus visādām dzīves situācijām, un iekārta ar automātisko režīmu vienmēr pielāgo savu veiktspēju atbilstoši gaisa kvalitātei.
Efektīva gaisa attīrīšana tīram gaisam
Kärcher gaisa attīrītājos izmantota ļoti efektīva HEPA 13 filtrācija ar dabīgo aktivēto ogli un antibakteriālo pārklājumu. Tā no telpas gaisa izfiltrē 99,95% daļiņu, kas lielākas par 0,3 µm. Tādējādi mūsu gaisa attīrītāji palīdz atbrīvoties no nepatīkamām smakām vai pelējuma sporām un likvidēt baktērijas, aerosolus, ķīmiskos tvaikus, smalkos putekļus, putekšņus un alergēnus.
Klusa darbība patīkamai lietošanai
AF gaisa attīrītāji ir aprīkoti ar īpaši klusiem augstas kvalitātes ventilatoriem un motoriem, kā arī ar klusāku gaisa plūsmu. Jūs varat koncentrēties uz dzīves svarīgākajām lietām bez jebkādiem traucējošiem trokšņiem.
Liela gaisa plūsmas intensitāte ātrai gaisa attīrīšanai
Jaudīgie, efektīvie, taču klusie motori nodrošina lielu veiktspēju un ātru gaisa apmaiņu. Jūs varat elpot brīvi un ar mierīgu prātu.
Ko spēj Kärcher gaisa attīrītāji?
HEPA 13 un antibakteriālie aktivētās ogles filtri Kärcher gaisa attīrītājiem nodrošina spēju atbrīvot gaisu iekštelpās no dažāda veida piesārņotājiem.
Patogēni un aerosoli
Ķīmiskie tvaiki
Smalkie putekļi
Alergēni
Nepatīkami aromāti
Pelējuma sporas
Viesistabā un guļamistabā
Putekļi uzkrājas ātri, īpaši telpās, kurās pavadāt daudz laika. Kompaktie AF gaisa attīrītāji efektīvi izfiltrē sīkos putekļus, ziedputekšņus un baktērijas no gaisa, neaizņemot pārāk daudz vietas.
Virtuvē
Jūs jau zināt: pusdienu smarža ir jūtama pat pēc pāris stundām. AF gaisa attīrītāji pieliek tam punktu.
Darba telpā
Ja strādājat no mājām, Jums ir nepieciešama patīkama darba vide. Kärcher gaisa attīrītājs garantē tīru gaisu telpā, kas, savukārt, palielina koncentrēšanās spējas.
Garāžā
Savs stūrītis pašdarbībai garāžā ir lieliska lieta, bet parasti tādos gadījumos iespējama saskare ar putekļiem un ķīmiskajiem tvaikiem. AF gaisa attīrītāju dēļ Jūs atkal var elpot atviegloti.
Pagrabā un bēniņos
Zināms, ka pagrabi un bēniņi ir putekļaini. Ja vēlaties tur žāvēt veļu vai uzglabāt pārtiku, būsiet pateicīgs par efektīvajiem filtriem, kas iestrādāti Kärcher gaisa attīrītājos.
Regulāra HEPA 13 filtra nomaiņa reizē garantē nemainīgi augstu sniegumu un labu gaisa kvalitāti.
Profesionālie gaisa attīrītāji
Kärcher profesionālie gaisa attīrītāji ir piemēroti lielākām telpām, piemēram, slēgtiem birojiem, izglītības iestādēm, restorāniem un kafejnīcām, jo tie nodrošina svaigu un tīru gaisu telpās līdz 100 kvadrātmetru lielai platībai.
