Gaisa attīrītājs

Mājas ir jaunā ārpasaule. Neatkarīgi no tā, vai strādājam no mājām, atpūšamies vai guļam, mēs pavadām lielu daļu sava laika iekštelpās. Tādēļ ir vērtīgi nodrošināt, lai gaiss telpās būtu svaigs, tomēr nereti sastopami ir gadījumi, kad gaiss ārpus telpām ir piesārņotāks nekā gaiss iekštelpās. Tāpēc jaudīgie Kärcher AF gaisa attīrītāji ir labākais risinājums, jo tie ne tikai uzticami filtrē ziedputekšņus un smalkos putekļus, kas ieplūst istabā caur atvērto logu, bet arī efektīvi un klusi atbrīvo istabas gaisu no vīrusiem, putekļiem un nepatīkamām smakām. Svaigs un tīrs gaiss ir īpaši nozīmīgs cilvēkiem, kuri cieš no alerģijām. Gaisa attīrītāji tiešām rada pārmaiņas, un Jūs to varat sajust ar katru ieelpu.

Person cooks in the kitchen next to an air purifier
Kādēļ ir prātīgi izmantot gaisa attīrītāju savās mājās:

Ja kādreiz esat aizdomājies, tieši cik svarīgs ir gaiss, pamēģiniet pāris sekundes aizturēt elpu! Lai mēs varētu justies labi un spētu efektīvi strādāt, mācīties vai atgūt spēkus, gaisam, ko elpojam, jābūt tīram. Kärcher piedāvā dažādus gaisa attīrītājus visādām dzīves situācijām, un iekārta ar automātisko režīmu vienmēr pielāgo savu veiktspēju atbilstoši gaisa kvalitātei.

Efektīva gaisa attīrīšana tīram gaisam

Kärcher gaisa attīrītājos izmantota ļoti efektīva HEPA 13 filtrācija ar dabīgo aktivēto ogli un antibakteriālo pārklājumu. Tā no telpas gaisa izfiltrē 99,95% daļiņu, kas lielākas par 0,3 µm. Tādējādi mūsu gaisa attīrītāji palīdz atbrīvoties no nepatīkamām smakām vai pelējuma sporām un likvidēt baktērijas, aerosolus, ķīmiskos tvaikus, smalkos putekļus, putekšņus un alergēnus.

Kärcher Air Purifier

Klusa darbība patīkamai lietošanai

AF gaisa attīrītāji ir aprīkoti ar īpaši klusiem augstas kvalitātes ventilatoriem un motoriem, kā arī ar klusāku gaisa plūsmu. Jūs varat koncentrēties uz dzīves svarīgākajām lietām bez jebkādiem traucējošiem trokšņiem.

Kärcher Air Purifier

Liela gaisa plūsmas intensitāte ātrai gaisa attīrīšanai

Jaudīgie, efektīvie, taču klusie motori nodrošina lielu veiktspēju un ātru gaisa apmaiņu. Jūs varat elpot brīvi un ar mierīgu prātu.

Kärcher Air Purifier

Specifika

icon_arrow

Ko spēj Kärcher gaisa attīrītāji?

HEPA 13 un antibakteriālie aktivētās ogles filtri Kärcher gaisa attīrītājiem nodrošina spēju atbrīvot gaisu iekštelpās no dažāda veida piesārņotājiem.

Pictogram for pathogens & aerosols

Patogēni un aerosoli

Pictogram for chemical vapours

Ķīmiskie tvaiki

Pictogram for fine dust

Smalkie putekļi

Pictogram for allergens

Alergēni

Pictogram for unpleasant odours

Nepatīkami aromāti

Pictogram for mould spores

Pelējuma sporas

Pielietojums

 

Viesistabā un guļamistabā

Putekļi uzkrājas ātri, īpaši telpās, kurās pavadāt daudz laika. Kompaktie AF gaisa attīrītāji efektīvi izfiltrē sīkos putekļus, ziedputekšņus un baktērijas no gaisa, neaizņemot pārāk daudz vietas.

Virtuvē

Jūs jau zināt: pusdienu smarža ir jūtama pat pēc pāris stundām. AF gaisa attīrītāji pieliek tam punktu.

Darba telpā

Ja strādājat no mājām, Jums ir nepieciešama patīkama darba vide. Kärcher gaisa attīrītājs garantē tīru gaisu telpā, kas, savukārt, palielina koncentrēšanās spējas.

Garāžā

Savs stūrītis pašdarbībai garāžā ir lieliska lieta, bet parasti tādos gadījumos iespējama saskare ar putekļiem un ķīmiskajiem tvaikiem. AF gaisa attīrītāju dēļ Jūs atkal var elpot atviegloti.

Pagrabā un bēniņos

Zināms, ka pagrabi un bēniņi ir putekļaini. Ja vēlaties tur žāvēt veļu vai uzglabāt pārtiku, būsiet pateicīgs par efektīvajiem filtriem, kas iestrādāti Kärcher gaisa attīrītājos.

Kärcher Air purifier

Biežāk uzdotie jautājumi

Visos Kärcher gaisa attīrītājos ir īpaši izstrādāts filtru dizains. Tas sastāv no priekšfiltra, HEPA 13 filtra materiāla un aktivētās ogles slāņa. Turklāt visiem gaisa filtriem ir antibakteriāls pārklājums, kas gaisu telpās atbrīvo no piesārņotājiem un nepatīkamiem aromātiem.

Koronavīrusu diametrs ir aptuveni 0,1 µm. Tie atrodas mājokļa gaisā kā elements no lielākām daļiņām. Līdz 99,95% šāda izmēra daļiņu (0,3 µm un lielākas) tiek ar filtriem savāktas.

Gaisa attīrītāji atšķiras pēc iekārtas izmēra, filtra lieluma, sasniegtā gaisa plūsmas ātruma un enerģijas patēriņa.

Gaisa attīrītājus var darbināt manuāli ar trijiem (AF 20) vai pieciem (AF 30 un AF 50) ventilatora ātrumiem. Visām iekārtām ir viedais automātiskais režīms, kas efektīvi regulē ventilatora ātrumu atkarībā no konstatētās gaisa kvalitātes. Miega režīmā ventilators iestatās uz visklusāko līmeni, un iekārtas apgaismojums tiek izslēgts. Turklāt visiem gaisa attīrītājiem ir manuāli regulējams taimeris, kas automātiski izslēdz iekārtu pēc iepriekš iestatīta laika. Gaisa attīrītājiem AF 30 un AF 50 ir arī videi draudzīgais eko režīms.

Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no tā, cik daudz tas tiek izmantots ikdienā, kā arī no iekštelpu gaisa kvalitātes. Gaisa attīrītājs uzrāda, cik daudz laika atlicis konkrētā filtra lietošanai, un brīdina, kad HEPA 13 filtrs ir jāmaina. Vidējais filtra kalpošanas laiks ir aptuveni 1 gads. Higiēnas apsvērumu dēļ ir ieteicams mainīt filtru reizi gadā.

Tas, vai jums vajadzētu iegādāties AF 20, AF 30 vai AF 50 gaisa attīrītāju, ir atkarīgs no telpas lieluma un lietošanas vietas. Ja jūsu prasībām atbilst divi modeļi, iesakām izvēlēties lielāku gaisa attīrītāju, jo tam ir lielāks gaisa plūsmas ātrums un tādējādi tas ātrāk atbrīvo telpu no piesārņotājiem.

Piederumi

Regulāra HEPA 13 filtra nomaiņa reizē garantē nemainīgi augstu sniegumu un labu gaisa kvalitāti.

Front view of the Kärcher AF 100

Profesionālie gaisa attīrītāji

Kärcher profesionālie gaisa attīrītāji ir piemēroti lielākām telpām, piemēram, slēgtiem birojiem, izglītības iestādēm, restorāniem un kafejnīcām, jo tie nodrošina svaigu un tīru gaisu telpās līdz 100 kvadrātmetru lielai platībai.

Aplūkot profesionālos gaisa attīrītājus

 

