Tvaika tīrītāji un tvaika putekļu sūcēji
Higiēniska tīrīšana bez tīrīšanas līdzekļiem Kärcher tvaika tīrītāji un tvaika vakuuma tīrītāji tīra ekonomiski un higiēniski - neizmantojot ķīmiskās vielas. Plašais piederumus klāsts padara šīs mašīnas piemērotas dažādiem izmantošanas mērķiem uz visām cietajām grīdām, stikla un flīzētām virsmām. Piederumi un audumi arī tiek rūpīgi notīrīti.
Tvaika tīrītāji
Higiēniski, ekonomē izmaksas un ir apkārtējai videi draudzīgi: Kärcher tvaika tīrītāji tīra visas cietās virsmas bez ķīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem.
Tvaika putekļu sūcējs
Kärcher tvaika putekļu sūcējiem ir augsts lietošanas ērtums un efektīvs tīrīšanas rezultāts uz visām cietajām virsmām. Plašais piederumu klāsts nodrošina mērķtiecīgu tīrīšanu.