Dzeramā ūdens automāti – ilgtspējīgais ūdens avots

Atspirdzinājums birojiem un uzņēmumiem – Kärcher ūdens automāti ir aprīkoti ar sertificētu, automātisku higiēnas sistēmu un novatorisku filtru sistēmu. Cenas ziņā izdevīga un ilgtspējīga alternatīva maināmajām ūdens tvertnēm un pudelēm.

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Water dispenser is used in the office

Gūstiet labumu no vairākām priekšrocībām

Ar Kärcher dzeramā ūdens automātiem varat piedāvāt darbiniekiem, klientiem un iestādes apmeklētājiem dabisku, filtrētu ūdeni ar izcilu garšu tieši no krāna. Izmantojiet daudzās priekšrocības:

  • Patentēta higiēnas sistēma – attīrīšana bez ķimikālijām

  • Zems elektrības patēriņš

  • Ekonomisks un videi draudzīgs dzeramais ūdens

  • Dzeramais ūdens, kas iegūstams tieši no krāna, proti, maināmās ūdens tvertnes paliks pagātnē

  • Pilna servisa pakotnes

  • Iekārta var piedāvāt līdz sešiem ūdens pasniegšanas veidiem, tostarp karsto ūdeni, piemēram, tējas pagatavošanai

  • Darbinieku apmierinātība

 

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Kur varētu ierīkot dzeramā ūdens automātu?

Water dispenser in the office

Birojos

Ilgtspējīgi un pozitīvi ietekmējiet sava uzņēmuma ietekmi uz vidi, izvairoties no plastmasas atkritumiem. Nodrošiniet savus darbiniekus ar pietiekamu daudzumu filtrēta, tīra dzeramā ūdens.

Water dispenser in the warehouse

Ražotnēs, servisos un loģistikas centros

Piemērots rūpniecības uzņēmumiem, ražošanas cehiem un loģistikas centriem. Izbaudiet tīru ūdeni un nodrošiniet darbiniekiem piekļuvi dzeramajam ūdenim darba vietā.

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Pašvaldības un valsts iestādēs

Piedāvājiet iestādes apmeklētājiem tīru dzeramo ūdeni optimālā, filtrētā kvalitātē tieši no krāna ar Kärcher ūdens automātiem. Ilgtspējīgi un pozitīvi ietekmējiet sava uzņēmuma ietekmi uz vidi, izvairoties no plastmasas atkritumiem.

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Veselības un aprūpes iestādēs

Pateicoties patentētajai higiēnas sistēmai, mūsu dzeramā ūdens automāti WPD 200 Advanced ir ideāli piemēroti lietošanai klīnikās, ārstu kabinetos un aprūpes iestādēs. Nodrošiniet savus darbiniekus, aprūpētājus un pacientus ar svaigu, filtrētu krāna ūdeni. Inovatīvā filtrēšanas sistēma droši noņem kaitīgās vielas un mikroorganismus. Savukārt automātiskā termiskā dezinfekcija nodrošina, ka WPD 200 Advanced ir pastāvīgi tīrs un higiēnisks.

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Ilgtspējība un emisiju salīdzinājums

Klimata aizsardzība šobrīd ir svarīgāka nekā jebkad agrāk un skar mūs visus. Mēs, Kärcher, lepojamies ar to, ka rādām labu piemēru, un 2023. gadā saņēmām Vācijas Ilgtspējas balvu kategorijā “Resursi”.

Vai Jūs zinājāt, ka dzeramā ūdens patērēšanas izvēle būtiski ietekmē uzņēmuma oglekļa dioksīda emisijas nospiedumu? Izšķiroša nozīme šeit ir tādiem faktoriem kā ražošana, iepakojuma pārstrāde, transports un elektroenerģijas patēriņš. Tāpēc, izvēloties dzeramā ūdens patērēšanas veidu, jāņem vērā ekoloģiskie aspekti.

 

CO₂ emisiju analīze:

Darmštates Tehniskās universitātes (Technische Universität Darmstadt) veiktajā pētījumā tika salīdzinātas CO₂ emisijas, ko rada trīs dzeramā ūdens apgādes veidi: maināmo tvertņu sistēmas, ūdens pudeļu automāti un Kärcher WPD 100 dzeramā ūdens automāts. Pie 1,5 litru atdzesēta, negāzēta ūdens patēriņa dienā uz vienu cilvēku un 30 darbiniekiem WPD 100 ūdens automāti, salīdzinot ar ūdens pudeļu automātiem, ietaupa vairāk nekā 1,6 tonnas CO₂. WPD 100 iekārtas CO₂ emisijas atbilst tikai aptuveni 16,4 % no maināmo tvertņu ūdens sistēmas emisijām.

Galvenās priekšrocības

Vai vēlaties uzzināt, kas padara WPD 200 tik unikālu? Atklājiet tā lietošanas priekšrocības.

Termiskā tīrīšana bez ķimikālijām

Patentētā higiēnas sistēma nodrošina dzeramā ūdens kvalitāti cauru diennakti. Automātiskā termiskā dezinfekcija apvienojumā ar īpašu filtru sistēmu gādā par to, lai baktērijām un vīrusiem nebūtu nekādu izredžu. Tādējādi Jūs saņemat veselīgu ūdeni ar vislabāko garšu – higiēniski un droši.

Thanks to its modular design, the FlexoMate can be perfectly adapted to your needs

Individualizācija

Attiecībā uz dzeramā ūdens automāta izskatu mēs vēlamies Jums nodrošināt maksimālu individualitāti. Tas nozīmē, ka WPD 200 stikla paneli var apdrukāt atbilstoši Jūsu vēlmēm – tādējādi Jūs varat izveidot savu dzeramā ūdens automātu tieši tādu, kādu vizuāli vēlaties.

The FlexoMate has special attachment kits to allow integration with other cleaning machines

Dizains

Neatkarīgi no tā, vai iekārta stāv uz galda vai uz atsevišķa statīva, pateicoties modernajam un vienkāršajam dizainam, kompaktais dzeramā ūdens automāts WPD 200 lieliski iederas jebkuras telpas vidē. Sensoru pogas un daudzfunkcionālais krāsu ekrāns nodrošina vienkāršu un saprotamu lietošanu. Ūdens padeves vieta ir īpaši izstrādāta tā, lai bez piepūles varētu piepildīt arī lielākus traukus vai pudeles.

The FlexoMate reduces stressful movements through the use of tilting boxes

Ilgtspējība

Iegādājoties WPD 200 dzeramā ūdens automātu, Jūs varat kaut ko mainīt: dzeramā ūdens apgādei ir liela nozīme, kad runa ir par Jūsu uzņēmuma vai organizācijas oglekļa dioksīda emisijām. Dzeramajam ūdenim jābūt ne tikai garšīgam, bet arī videi draudzīgam: WPD 200 ir ilgtspējīga alternatīva lielāka izmēra traukiem, iepakojumiem un pudelēm.

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Funkcijas. Detalizēti.

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Seši ūdens padeves veidi

Atkarībā no izvēlētajām konfigurācijas iespējām Kärcher ūdens automāts nodrošina līdz pat sešiem ūdens veidiem. Tas piedāvā iespēju izvēlēties starp istabas temperatūras, atdzesētu, gāzētu (viegli vai klasiski), kā arī karstu un īpaši karstu ūdeni. Iespēju daudzveidība nodrošina lietotāju vajadzībām atbilstošu atspirdzinājumu, sniedzot nelielu papildu komfortu darba dienā.

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Trīs dzesēšanas klases

Pateicoties dažādām dzesēšanas klasēm, Kärcher ūdens automāts var tikt precīzi pielāgots Jūsu vajadzībām. WPD 55 nodrošina ūdeni līdz 30 lietotājiem, WPD 200 – līdz 100 lietotājiem. Vairāk nekā 100 lietotājiem WPD 200 var aprīkot ar papildu dzesētāju.

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Krāsas un versijas

Kärcher dzeramā ūdens automāts ir pieejams kā iekārta, kas novietojama uz galda vai uz īpaša statīva. WPD 200 ir pieejams baltā vai melnā krāsā, kas ļauj tam lieliski iederēties dažādās telpās un apkārtējā vidē.

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Higiēniska tīrīšana

Kärcher ūdens automātiem ir integrēta tīrīšanas sistēma. Advanced iekārtās visas ūdens padeves caurules tiek regulāri tīrītas ar karstu ūdeni automātiskā termiskās tīrīšanas procesā. Basic, proti, standarta, iekārtas un WPD 55 tiek tīrīti ķīmiski.

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Novatoriska filtrēšana

Inovatīvais filtra risinājums sastāv no Active-Pure filtra vai Hy-Protect filtra vai arī abu filtru kombinācijas. Tas no ūdens atdala vīrusus, baktērijas un kaitīgās vielas, piemēram, hloru un smagos metālus, un nodrošina tīru un veselīgu dzeramo ūdeni. Ūdenī saglabājas vērtīgās minerālvielas.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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