Kärcher Home & Garden lietotne
Vienkārši WOW! Kärcher Home & Garden lietotnē Jūs varat viegli kontrolēt dažādas iekārtas, saņemt iekārtu stāvokļa atjauninājumus un piekļūt viediem pakalpojumiem. Diezgan gudri, vai ne?
Tīrīšanas eksperts, kas ietilpst Jūsu kabatā
Kärcher Home & Garden lietotne atvieglos visu – logu mazgāšanu, terases un mašīnas tīrīšanu. Tā ne tikai ļaus Jums kontrolēt savus viedos palīgus, bet arī palīdzēs veikt visus jauno iekārtu palaišanas posmus un nodrošinās piekļuvi daudziem papildu pakalpojumiem. Piemēram, Kärcher lietošanas konsultants var parādīt, kā novērst nejaušus bojājumus un maigi, bet efektīvi Jūsu iecienītākajām lietām no jauna piešķirt WOW efektu, izmantojot augstspiediena tīrīšanas iekārtu ar Smart Control.
Priekšrocības, kas rada atšķirību
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Varat vadīt savas iekārtas, izmantojot viedtālruni. Bluetooth nodrošina tiešu saziņu starp Smart Control augstspiediena tīrīšanas iekārtu un lietotni.
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Jūs iegūsiet maksimālu labumu no saviem produktiem un piederumiem un atklāsiet papildu pielietošanas iespējas lietošanas konsultanta dēļ. Tajā ir koncentrētas Kärcher ekspertu zināšanas vislabākajam tīrīšanas rezultātam.
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Montāžas instrukcijas un pārskats par iekārtu, lai atvieglotu sākotnējo palaišanu.
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Saudzīgāka, bet reizē efektīvāka tīrīšana. Novērš lietošanas kļūdas un nejaušus bojājumus.
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Svarīgi jautājumi un atbildes par iekārtām lietotnē.
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Dati par Jūsu Smart Control augstspiediena tīrīšanas iekārtas lietojumu.
Pašlaik lietotne atbalsta šādas Kärcher iekārtas:
- Smart Control un Power Control augstspiediena tīrīšanas iekārtas
SMART UN POWER CONTROL AUGSTSPIEDIENA TĪRĪŠANAS IEKĀRTAS
Kļūstiet par tīrīšanas ekspertu!
Jūs spēlēsiet augstākajā līgā. Kärcher Smart Control ir pirmās augstspiediena tīrīšanas iekārtas ar lietotnes vadību. Neatkarīgi no tā, ko vēlaties tīrīt, viedais lietošanas konsultants parādīs piemērotākos iestatījumus un pārnesīs tos no viedtālruņa tieši uz Jūsu Kärcher iekārtu. Vienmēr precīzs ūdens spiediens, vienmēr piemērotākie piederumi labākajam tīrīšanas rezultātam un izcilai uzkopšanas pieredzei.
Kärcher Home & Garden lietotne atvieglos visu – kā terases, tā mašīnas tīrīšanu. Tā ne tikai ļaus Jums kontrolēt savus viedos palīgus, bet arī palīdzēs veikt visus jauno iekārtu palaišanas posmus un nodrošinās piekļuvi daudziem papildu pakalpojumiem. Smart Control un Power Control klāsta augstspiediena tīrīšanas iekārtām lietotnē tiek piedāvāts lietošanas konsultants, ar kura palīdzību Jūs iegūsiet koncentrētas ekspertu zināšanas par augstspiediena mazgāšanu, piemēram, kā novērst nejaušus bojājumus un maigi, bet efektīvi no jauna piešķirt WOW efektu Jūsu iecienītākajām lietām.
LEJUPIELĀDĒT LIETOTNI
Kärcher Home & Garden lietotne ir pieejama bez maksas App Store un Google Play veikalos. Vienkārši lejupielādējiet to, un Jūs uzreiz varēsiet gudri pārvaldīt tīrīšanas uzdevumus savā mājā un dārzā.