Kärcher Home & Garden App

Kärcher Home & Garden lietotne

Vienkārši WOW! Kärcher Home & Garden lietotnē Jūs varat viegli kontrolēt dažādas iekārtas, saņemt iekārtu stāvokļa atjauninājumus un piekļūt viediem pakalpojumiem. Diezgan gudri, vai ne?

Man with pressure washer and Home & Garden app

Tīrīšanas eksperts, kas ietilpst Jūsu kabatā

Kärcher Home & Garden lietotne atvieglos visu – logu mazgāšanu, terases un mašīnas tīrīšanu. Tā ne tikai ļaus Jums kontrolēt savus viedos palīgus, bet arī palīdzēs veikt visus jauno iekārtu palaišanas posmus un nodrošinās piekļuvi daudziem papildu pakalpojumiem. Piemēram, Kärcher lietošanas konsultants var parādīt, kā novērst nejaušus bojājumus un maigi, bet efektīvi Jūsu iecienītākajām lietām no jauna piešķirt WOW efektu, izmantojot augstspiediena tīrīšanas iekārtu ar Smart Control.

Priekšrocības, kas rada atšķirību

  • Varat vadīt savas iekārtas, izmantojot viedtālruni. Bluetooth nodrošina tiešu saziņu starp Smart Control augstspiediena tīrīšanas iekārtu un lietotni.

  • Jūs iegūsiet maksimālu labumu no saviem produktiem un piederumiem un atklāsiet papildu pielietošanas iespējas lietošanas konsultanta dēļ. Tajā ir koncentrētas Kärcher ekspertu zināšanas vislabākajam tīrīšanas rezultātam.

  • Montāžas instrukcijas un pārskats par iekārtu, lai atvieglotu sākotnējo palaišanu.

  • Saudzīgāka, bet reizē efektīvāka tīrīšana. Novērš lietošanas kļūdas un nejaušus bojājumus. 

  • Svarīgi jautājumi un atbildes par iekārtām lietotnē.

  • Dati par Jūsu Smart Control augstspiediena tīrīšanas iekārtas lietojumu.

 

Pašlaik lietotne atbalsta šādas Kärcher iekārtas:

  • Smart Control un Power Control augstspiediena tīrīšanas iekārtas
Man with pressure washer and Home & Garden app

SMART UN POWER CONTROL AUGSTSPIEDIENA TĪRĪŠANAS IEKĀRTAS

Kļūstiet par tīrīšanas ekspertu!

Jūs spēlēsiet augstākajā līgā. Kärcher Smart Control ir pirmās augstspiediena tīrīšanas iekārtas ar lietotnes vadību. Neatkarīgi no tā, ko vēlaties tīrīt, viedais lietošanas konsultants parādīs piemērotākos iestatījumus un pārnesīs tos no viedtālruņa tieši uz Jūsu Kärcher iekārtu. Vienmēr precīzs ūdens spiediens, vienmēr piemērotākie piederumi labākajam tīrīšanas rezultātam un izcilai uzkopšanas pieredzei.

Kärcher Home & Garden lietotne atvieglos visu – kā terases, tā mašīnas tīrīšanu. Tā ne tikai ļaus Jums kontrolēt savus viedos palīgus, bet arī palīdzēs veikt visus jauno iekārtu palaišanas posmus un nodrošinās piekļuvi daudziem papildu pakalpojumiem. Smart Control un Power Control klāsta augstspiediena tīrīšanas iekārtām lietotnē tiek piedāvāts lietošanas konsultants, ar kura palīdzību Jūs iegūsiet koncentrētas ekspertu zināšanas par augstspiediena mazgāšanu, piemēram, kā novērst nejaušus bojājumus un maigi, bet efektīvi no jauna piešķirt WOW efektu Jūsu iecienītākajām lietām.

Vairāk informācijas par augstspiediena tīrīšanas iekārtām

LEJUPIELĀDĒT LIETOTNI

Kärcher Home & Garden lietotne ir pieejama bez maksas App Store un Google Play veikalos. Vienkārši lejupielādējiet to, un Jūs uzreiz varēsiet gudri pārvaldīt tīrīšanas uzdevumus savā mājā un dārzā.

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Google Play

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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

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Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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