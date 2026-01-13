Laistīšanas sistēmas
Lietus, Kärcher no jauna izgudrots. Kärcher plašais laistīšanas aprīkojuma klāsts iepriecinās dārza mīļotājus itvisur. Sūkņi un laistīšanas piederumi, kas izstrādāti tā, lai strādātu perfektā unisonā, ļauj jums atbildīgi un saudzīgi rīkoties ar dabas resursiem. Tas nodrošina, ka vērtīgais ūdens tiek izmantots visefektīvākajā un ekonomiskākajā veidā. Inovatīvā tehnoloģija un precīzi sensori nodrošina, ka jūsu augi saņem tieši tādu ūdens daudzumu, kas viņiem nepieciešams, lai augtu. Lai jūs varētu izbaudīt dabas skaistumu savā dārzā visā tā krāšņumā, Kärcher nodrošina maksimālas efektivitātes sprauslas, pistoles, smidzinātājus, šļūtenes, ūdens taimerus, sūkņus, šļūteņu savienojumu un uzglabāšanas sistēmas. Neatkarīgi no tā, kādu Kärcher produktu jūs izmantojat, jūs zināt, ka jūs esat izdarījis pareizo izvēli.
Automātiskā laistīšana
Pat esot atvaļinājumā, jums nav jāuztraucas par savu dārzu: Kärcher ūdens taimeri darbinās laistīšanas sistēmu precīzi saskaņā ar plānu.
Kärcher 'Rain System™' laistīšanas sistēma
Jaunā Kärcher Rain System® saplūst perfekti ar dzīvžogiem, krūmiem, dārzeņu un puķu dobēm. Ūdens tiek piegādāts tikai tām vietām, kur tas nepieciešams, padarot laistīšanu gan videi draudzīgu, gan ekonomējot jūsu līdzekļus.
Sprauslas un smidzinātāji
Absolūtais uzvarētājs: Kärcher dārza sprauslas un izsmidzināšanas stobri pārsteidz ar savu ergonomisko dizainu un augsto lietošanas komfortu. Jūs varat pielāgot izsmidzināšanas veidu atbilstoši vajadzībām.
Smidzinātāji
Laistīšana nodrošināta pat tālākajā stūrī: Plašais apļveida smidzinātāju klāsts ļaus rast laistīšanas risinājumu iekvienā dārzā, lielā vai mazā, līmeņotā vai slīpā.
Savienotāji / krāna adapteri
Pievienošana, savienošana, atvienošana un remonts: Kärcher piedāvā saderīgus mezglus ar visām ātro savienojumu sistēmām un standarta šļūteņu diametriem.
Šļūtenes
Kärcher dārza šļūtenes ir ļoti elastīgas, izturīgas un izturīgs pret cilpu veidošanos. Tātad, nekas netraucē dārza laistīšanai!
Šļūteņu uzglabāšanas sistēmas
Vienmēr kārtīgi novietota, vienmēr gatava lietošanai. Ar Kärcher šļūteņu kastēm, ratiņiem, spolēm un pakaramajiem dārza laistīšana būs ātra un vienkārša.
Svarīgākie jaunumi
Jauna, vieda apūdeņošanas sistēma.
Kärcher 'Rain System®' laistīšanas sistēma
Dzīvžogi, puķu dobes, krūmi vai garšaugi — jaunā viedā laistīšanas sistēma no Kärcher izmanto lokalizēto kontrolēto mitruma izplatīšanas sistēmu, lai katram atsevišķam augam nodrošinātu ūdeni, kas tam ir nepieciešams. Jaunā Kärcher 'Rain System®' sistēma apvieno sevī mikropilienu un parastās laistīšanas iespējas. Sistēma strādā ar līdz pat 4 bāru spiedienu, un tās komplektācijā ir ½" PVC šļūtene ar pilienveida un mikrosmidzināšanas uzgaļiem. Sistēmu tāpat ir iespējams aprīkot ar spiediena reduktoru un filtru aizsardzībai pret pārspiedienu un netīrumu daļiņām. Kärcher 'Rain System™' var pielāgot gandrīz jebkura veida dārza laistīšanas vajadzībām un tā ir ideāli savietojama ar 'SensoTimer' bloku, lai nodrošinātu ūdens kontroli atkarībā no konkrētā dārza vajadzībām.
Individuāli laistīšanas risinājumi
Pateicoties īpašajiem savienotājiem, Kärcher 'Rain System®' laistīšanas sistēmas šļūtenei un apūdeņošanas šļūtenei, to var izmantot jebkurā kombinācijā.
Efektīva pilienveida apūdeņošanaEfektīva pilienveida apūdeņošana, uzticama laistīšana visiem jūsu augiem ar Kärcher apūdeņošanas šļūtene. Piemērota stādījumu platībai līdz 50 m garumā.
Mērķtiecīga apūdeņošana
Pilienveida smidzināšanas uzgalis ar ūdens daudzuma regulēšanas iespēju, kas plūsmu vērst tieši uz augiem.
Laukumu laistīšana
Laukumu laistīšana, mikroizsmidzināšanas uzgaļi ar trīs dažādiem izsmidzināšanas režīmiem (360°, 180°, 90°) un ūdens daudzuma regulēšanas iespēju.
'SensoTimer ST6 eco!ogic' sistēma — tagad laistīt ir daudz vienkāršāk!
'SensoTimer ST6 eco!ogic' Kärcher ūdens taimeri laistīšanu sāk un pārtrauc automātiski. Tādējādi nav nepieciešams veikt laistīšanu ar roku un tādējādi atstāj vairāk laika dārza darbiem vai citām aktivitātēm. Papildu priekšrocība ir tas, ka tā izmanto tieši tādu ūdens daudzumu, kas ir tiešām nepieciešams. Sensors mēra pašreizējo augsnes mitruma līmeni, un kolīdz tiek konstatēts, ka tas nokrītas zem iestatītās vērtības, sistēma aktivizē laistīšanas procesu. Tādējādi ūdens tiek izmantots tur, kur tas tiešām ir absolūti nepieciešams. Tas ir gan ekonomisks, gan videi draudzīgs.
Kā ST6 eco!logic strādā?
'SensoTimer ST6 eco!ogic' norošina mitruma kontrolētu laistīšanu. Iekļautais sensors mēra augsnes mitrumu un to katras 30 minūtes bez vadiem pārraida to 'SensoTimer' taimerim. 'SensoTimer' ir iespēja izvēlēties kādu no pieciem mitruma līmeņiem. Laistīšana sākas automātiski noteiktajā laikā, ja augsnes mitruma līmenis nokrīt zem vēlamās vērtības. Pateicoties noņemamajam vadības panelim un piecām darbības pogām programmēšana ir ļoti vienkārša. Dienā iespējams iestatīt līdz divām laistīšanas reizēm. Maksimālais laistīšanas laiks ir līdz 90 minūtēm. 'eco!ogic' funkcija ļauj laistīšanu atlikt līdz pat 7 dienām. Jebkurā laikā ir iespējama manuāla laistīšana. Integrētā laistīšanas apturēšanas poga ļauj apturēt laistīšanas programmu līdz 24 stundām. Tas nozīmē, ka ūdens tiek izmantots tikai tad, kad tas ir absolūti nepieciešams.
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic ļauj laistīt divas dārza platības ar atšķirīgām mitruma prasībām.
Saderīgās pielietošanas iekārtas
Oscilējošais smidzinātājs
Maināma smidzināšanas zona ar maksimālo laukumu līdz 320 m².
Nodrošina ūdens kontroles sistēmu, kas apgādā augus ūdeni, kur tas nepieciešams, kopā ar 'SensoTimer ST6 eco!ogic' bloku.
Pulsāciju, apļveida un sektoru apūdeņošanas smidzinātājs
Laistīšanas laukums no 30 – 360°.
Daudzfunkcionāls virszemes smidzinātājs
Dažādas iespējamās laistīšanas formas pateicoties sešām dažādām uzgaļu formām.
Lietojumprogrammas pārskats
Atklājiet mūsu produktu dārzam plašās pielietojuma iespējas.
Nozīmīga apkārtējās vides aizsardzībai
Kärcher viedā un energoefektīvā tehnoloģija, kā arī produkti, kas ir izstrādāti tā, lai darbotos ideālā saskaņā, kā arī ļauj jums strādāt atbildīgi ar dabas resursiem. Paplašinot savu 'eco!ogic' sērijas produktu klāstu un iekļaujot tajā produktus dārzam, Kärcher ar saviem jaunajiem produktiem ir pierādījis, ka tam ir svarīga ekoloģiskā atbildība. Šeit būtisks aspekts ir gaidstāves režīma noņemšana, kā arī maksimāla laistīšanas sistēmas kontroles efektivitāte.
Efektīva apūdeņošana
1 Padeve no alternatīviem ūdens avotiem.
2 Ūdens daudzuma kontrole.
3 Nepieciešamā ūdens daudzuma transportēšana.
4 Pielietošanas veids, kas neiznieko ūdeni.
Taupa enerģiju
Izturīgie un viegli lietojamie Kärcher augstās kvalitātes sūkņi ir ideāli piemēroti, lai izmantotu ūdeni no alternatīviem ūdens avotiem. Pēc vajadzības sūkņi ieslēdzas un izslēdzas automātiski. Daudzpakāpju sūkņi nodrošina lielāku jaudu un efektivitāti, kā arī tiem ir mazāks trokšņa līmenis. Nodrošinot tādu pašu plūsmas ātrumu, kā standarta strūklas sūkņiem, to enerģijas patēriņš ir par 30% mazāks. 'eco!ogic' modeļiem ar 0 vatu enerģijas patēriņu gaidstāves režīmā — ietaupījums ir pat vēl lielāks.
Taupa ūdeni
Jaunais 'SensoTimer' ūdens taimeris ar tālvadāmiem mitruma sensoriem nodrošina viedu un efektīvu Jūsu dārza laistīšanu. Augsnes mitruma līmenis tiek pārraidīts ik pēc 30 minūtēm, un laistīšanas sistēma tiek palaista tikai tad, kad tas ir tiešām nepieciešams. Lai izvairītos no nevajadzīgas laistīšanas, sensors mēra mitruma līmeni tieši pie augu saknēm. Pateicoties 'eco!ogic' funkcijai, ja nepieciešams, laistīšanu var atlikt, ļaujot Jums ietaupīt vēl vairāk ūdens.
Atbildīga materiālu izvēle
Kärcher lielu uzsvaru liek uz rūpīgu materiālu atlasi, raugoties, lai nodrošinātu atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī neizmanto videi kaitīgas vielas, tādas, kā ftalātus un smagos metālus, kas ir kaitīgi gan videi, gan veselībai. Kärcher 'PrimoFlex®' kvalitātes šļūtenes ir izturīgas, elastīgas un drošas pret sapīšanos.
Maksimāla efektivitāte
Jaunā Kärcher 'Rain System®' laistīšanas sistēma ir īpaši pielāgota, lai atbilstu jūsu augu vajadzībām, kā arī ir lieliski saplūst ar krūmiem, sakņu dārzu un puķu dobēm. Ūdens tiek piegādāts tieši tajā vietā, kur tas nepieciešams (bez zudumiem), padarot šo iekārtu videi un jūsu maciņam draudzīgu. Nemainīga spiediena izkliedēšanas sistēma nodrošina to, ka ūdens tiek izkliedēts vienmērīgi pat 50 m attālumā. Ūdens daudzumu jūs varat pielāgot atbilstoši savām vajadzībām.