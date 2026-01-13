Oscilējošais smidzinātājs OS 5.320 SV
Oscilējošais smidzinātājs OS 5.320 SV ar platuma pārklājuma regulēšanas iespēju un šļakstu sargu ērtai uzstādīšanai. Vidēji lielām/lielām platībām līdz par 320 m2. Regulējama plūsmas vadība (0 - maks.).
Oscilāciju smidzinātājs OS 5.320 SV ar platuma pārklājuma regulēšanas iespēju ir ideāli piemērots vidēji lielu līdz lielu platību un dārzu laistīšanai. Maksimālais smidzinātāja pārklājums 320 m2. Inovatīvs smidzinātājs ar plūsmas regulēšanas iespēju no nulles līdz maksimālajai vērtībai. Smidzinātājs ir aprīkots ar smailēm, kuras pēc nepieciešamības ir noņemamas. Jaunie Kärcher oscilējošie smidzinātāji tagad ir vēl vienkāršāk lietojami. Tajos ir iekļauta Splash Guard aizsardzība ērtai to novietošanai un uzstādīšanai nesaslapinoties. Kärcher smidzinātājos ir pārbaudīta un testēta "click" sistēma un tos ir viegli pievienot pie dārza šļūtenēm. Laistīšana ar Kärcher ir gudra izvēle!
Īpašības un ieguvumi
Nepārtraukta sasniedzamības regulēšana
- Precīza laistīšana
Rokturī integrēta ierīces pakarināšanas cilpa
- Vienkāršai glabāšanai/pakāršanai.
Pielāgojams izsmidzināšanas platums
- Dažādi smidzināšanas leņķi precīzai laistīšanai
Aizsargs pret šļakatām
- Ērta izlīdzināšana
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Apkaisīšanas laukums (2 bāri)
|20 - 190 m²
|Apkaisīšanas laukums (4 bāri)
|30 - 320 m²
|Smidzināšanas platums (2 bāri) (m)
|5 - 12
|Smidzināšanas platums (4 bāri) (m)
|6 - 16
|Teritorijas pārklājums (2 bāri) (m)
|5 - 16
|Teritorijas pārklājums (4 bāri) (m)
|6 - 20
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|546 x 160 x 88
Videos
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Zāliens
- Vidēji lielām un lielām platībām
Piederumi
Atrast Oscilējošais smidzinātājs OS 5.320 SV rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.