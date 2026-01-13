HBX 5.30 Automatic

Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 30 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.

Īpašības un ieguvumi
HBX 5.30 Automatic: FlexChange
FlexChange
Bez skrūvēm, bez instrumentiem, bez stresa: ar unikālo Kärcher FlexChange sistēmu šļūtenes spoli var noņemt no sienas balsteņa vai šļūtenes tapas dažu sekunžu laikā (piemēram, ziemā).
HBX 5.30 Automatic: Praktisks sprauslu turētājs
Praktisks sprauslu turētājs
Sprauslas un smidzināšanas stobrus var uzkārt uz sienas balsteņa, lai tos būtu ērti uzglabāt.
HBX 5.30 Automatic: Šļūtenes uzglabāšana
Šļūtenes uzglabāšana
Pavelciet īsi aiz šļūtenes gala, un mehānisms to pilnībā automātiski satīs spolē. Maksimāls komforts bez mezgliem, līkumiem vai netīrām rokām.
Šļūtenes izvads spoles apakšā
  • Labāka aizsardzība pret laikapstākļiem un ilgāks kalpošanas laiks.
Pie sienas montējama šļūtenes spole ar 180° kustības brīvību
  • Uzstādīta uz sienas balsteņa, šļūtenes kaste var pagriezties par vairāk nekā 180°. Tas nodrošina maksimālu kustības brīvību, laistot dārzu.
Izturīgs un noņemams sienas balstenis
  • Izmantojot izturīgus materiālus ar metāla kodolu, tiek nodrošināta ilgstoša izturība un stabilitāte.
Integrēta šļūtenes bremze
  • Automātiskā šļūtenes ievilkšana ir apvienota ar bremzi, lai šļūtene tiktu automātiski ievilkta atpakaļ šļūtenes spolē kontrolētā un lēnā veidā.
Integrēta šļūtenes vadība
  • Bez savīšanās un mezgliem: šļūtene tiek ievilkta vienmērīgi un vadīta.
Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
  • Ergonomiskais rokturis ļauj viegli pārvietot šļūtenes spoli ar vienu roku.
Gatavs tūlītējai lietošanai
  • Komplektācijā iekļauti laistīšanas piederumi.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Šļūtenes garums (m) 30
Šļūtenes diametrs (mm) 11
Savienošanas šļūtene (m) 1.5 (1/2")
Plīšanas spiediens (bar) 24
Skrūvju attālums sienas montāžai (mm) 79
Krāsa melna
Svars (kg) 11.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 15.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 810 x 220 x 595

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Šļūtenes savienojums: 2 Gabals(i)
  • Šļūtenes savienotājs ar Aqua Stop: 1 Gabals(i)
  • G 3/4 krāna adapters ar G 1/2 reduktoru: 1 Gabals(i)
  • Sprausla: 1 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Komplekts
  • Automātiska šļūtenes uztīšana
  • Šļūtenes vadīkla
  • Uzgaļa turētājs
  • Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
  • Sienas balstenis ar skrūvēm un tapām
  • PrimoFlex savienojuma šļūtene: 1.5 m
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Vidēji lielām un lielām platībām
