Augstspiediena mazgātājs K 7 Power Control Flex eco!Booster
Īpašības un ieguvumi
Smart Control pistole ar palielinātajs jaudas (Boost) režīmu un "trīs vienā" Multi Jet uzgali
- Pistole ar LCD ekrānu un pogām spiediena regulēšanai un tīrīšanas līdzekļa dozācijai. Palielinātas jaudas (Boost) režīms papildu tīrīšanas spēkam, lai noņemtu noturīgus netīrumus.
- Rotējošais Multi Jet uzgalis "trīs vienā" nodrošina trīs dažādu veidu strūklas.
- Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
PremiumFlex augstspiediena šļūtene
- Elastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību
- Viegli izritināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem.
Home & Garden lietotne
- Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu.
- Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus.
- Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
- Plug 'n' Clean ligzda nodrošina ātru, vienkāršu un parocīgu tīrīšanas līdzekļa nomaiņu.
Nepārspējams sniegums
- Ūdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Caurplūde (l/h)
|maks. 600
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|60
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 60
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|3
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|17.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|24
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|458 x 330 x 669
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Augstspiediena pistole: G 180 Q Smart Control
- "Trīs vienā" Multi Jet uzgalis
- eco!Booster
- Augstspiediena šļūtene: 10 m, PremiumFlex
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Teleskopisks rokturis
- Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
- Terase
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Sētas
- Fasāde
- Dārza un akmens sienas
- Visapkārt mājai un dārzam
- Automašīnas
- Pārvietojamās mājas
- Velosipēdi
- Motocikli un motorolleri
Atrast K 7 Power Control Flex eco!Booster rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.