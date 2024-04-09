Signature line
Oriģinālais WOW. Tikai labākie un novatoriskākie ražojumi iekštelpu produktu grupās ir apzīmēti ar Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) parakstu un ir daļa no Signature Line*.
Mūsu Signature Line produkti
Alfrēds Kērhers
Mūsu uzņēmuma dibinātājs Alfrēds Kērhers bija dedzīgs un patiess WOW efekta pamatlicējs. Viņa vārds apzīmē inovācijas un visaugstākos kvalitātes standartus. Tādēļ viņam par godu esam izveidojuši jaunu augstvērtīgu produktu līniju – Signature Line. Paraksts izceļ inovāciju un kvalitātes būtību, reizē iezīmējot Signature Line iekārtas kā labākos Kärcher produktus savā grupā.
Izvēlieties pašu labāko!
Ja vien labāko vienmēr būtu tik viegli atrast... Jūs varēsiet atpazīt jaudīgākos un novatoriskākos iekštelpu produktus pēc augstās kvalitātes iepakojuma un, protams, Alfrēda Kērhera oriģinālā paraksta. Augstvērtīgo Signature Line iekārtu komplektācijā ir vēl plašāks aprīkojums nekā parasti, turklāt reizēm tajā ir iekļauti īpaši piederumi, kas ir pieejami tikai šīs līnijas iekārtām.
Garantijas pagarināšana
Ja reģistrēsiet savu Signature Line iekārtu tam paredzētajā veidlapā, saņemsiet papildu garantiju viena gada garumā. Lietotne Jums sniegs noderīgus norādījumus par iekārtas montāžu un sākotnējo palaišanu, kā arī padomus par to, kā panākt labāko tīrīšanas rezultātu, un daudz ko citu.
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* Sortiments pieejams tikai Kärcher centros un interneta veikalā