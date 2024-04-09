Signature line

Oriģinālais WOW. Tikai labākie un novatoriskākie ražojumi iekštelpu produktu grupās ir apzīmēti ar Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) parakstu un ir daļa no Signature Line*.

Kärcher WV 7 Signature Line

Kärcher VC 7 Signature Line

Kärcher FC Signature Line

Kärcher SC Signature Line

Kärcher AF Signature Line

    Mūsu Signature Line produkti

    Alfrēds Kērhers

    Mūsu uzņēmuma dibinātājs Alfrēds Kērhers bija dedzīgs un patiess WOW efekta pamatlicējs. Viņa vārds apzīmē inovācijas un visaugstākos kvalitātes standartus. Tādēļ viņam par godu esam izveidojuši jaunu augstvērtīgu produktu līniju – Signature Line. Paraksts izceļ inovāciju un kvalitātes būtību, reizē iezīmējot Signature Line iekārtas kā labākos Kärcher produktus savā grupā.

    Alfred Kärcher portrait

    Izvēlieties pašu labāko!

    Ja vien labāko vienmēr būtu tik viegli atrast... Jūs varēsiet atpazīt jaudīgākos un novatoriskākos iekštelpu produktus pēc augstās kvalitātes iepakojuma un, protams, Alfrēda Kērhera oriģinālā paraksta. Augstvērtīgo Signature Line iekārtu komplektācijā ir vēl plašāks aprīkojums nekā parasti, turklāt reizēm tajā ir iekļauti īpaši piederumi, kas ir pieejami tikai šīs līnijas iekārtām.

    WV Signature Line

    Garantijas pagarināšana

    Ja reģistrēsiet savu Signature Line iekārtu tam paredzētajā veidlapā, saņemsiet papildu garantiju viena gada garumā. Lietotne Jums sniegs noderīgus norādījumus par iekārtas montāžu un sākotnējo palaišanu, kā arī padomus par to, kā panākt labāko tīrīšanas rezultātu, un daudz ko citu.

     

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    * Sortiments pieejams tikai Kärcher centros un interneta veikalā

    Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

    Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

    INTERNETA VEIKALS
    MAKSĀŠANAS VEIDI

    VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

    PREČU PIEGĀDE

    Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

    ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

    Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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    KONTAKTI

    Kärcher klientu serviss
    klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

    07.08. 8–15
    08.08. Slēgts

    P.–Pk. 8–17

    Interneta veikals
    e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

    07.08. 8–15
    08.08. Slēgts

    P.–Pk. 8–17

    Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
    veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

    07.08. 9–14
    08.08. Slēgts

    P.–Pk. 9–18
    S. 10–15
    Sv. Slēgts

    Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
    serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

    07.08. 8–15
    08.08. Slēgts

    P.–Pk. 8–19
    S.–Sv. Slēgts

    Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
    veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

    07.08. 9–13
    08.08. Slēgts

    P.–Pk. 9–18
    S. 10–15
    Sv. Slēgts

    Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
    serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

    07.08. 9–13
    08.08. Slēgts

    P.–Pk. 9–18
    S. 10–15
    Sv. Slēgts

    Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
    veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

    07.08. 9–14
    08.08. Slēgts

    P.–Pk. 9–18
    S. 10–15
    Sv. Slēgts

    Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
    serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

    07.08. 9–14
    08.08. Slēgts

    P.–Pk. 9–18
    S. 10–15
    Sv. Slēgts

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    Biedrs organizācijā

    Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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