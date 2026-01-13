Augstspiediena mazgātājs K 7 Comfort Premium Connect
K 7 Comfort Premium Connect augstspiediena mazgātājs nodrošina 60 m²/h tīrīšanas veiktspēju, tam ir ūdensdzeses motors, PremiumFlex šļūtene un šļūtenes spole. Darbiem ap māju un dārzā.
Ar savu izturīgo ūdensdzeses motoru augstspiediena mazgātājs K 7 Comfort Premium Connect nodrošina nemainīgu jaudu biežai tīrīšanai. Integrētā šļūtenes spole ar PremiumFlex šļūteni nodrošina lielisku elastību darbā. G 180 Q Comfort Connect pistolei ir LCD ekrāns ar izvēli starp trīs līmeņiem, tostarp eco!Mode un diviem tīrīšanas līdzekļa dozēšanas līmeņiem. Lai lietošana nebūtu nogurdinoša, COMFORT!Hold ievērojami samazina turēšanai vajadzīgo spēku, kas ievērojami uzlabo ergonomiku. Praktiskā Quick Connect sistēma ļauj viegli un ātri pievienot augstspiediena šļūteni, bet daudzfunkcionālais "četri vienā" Multi Jet stobrs sevī apvieno četrus strūklas veidus, starp kuriem var ērti izvēlēties, vienkārši pagriežot stobru. Praktiskā "divi vienā" tīrīšanas līdzekļa koncepcija nodrošina arī optimālu līdzekļa dozēšanu atkarībā no lietošanas jomas. Pateicoties Bluetooth savienojumam ar Kärcher Home & Garden lietotni, spiedienu var ērti iestatīt arī caur viedtālruni. Lietotne piedāvā arī noderīgu lietošanas konsultantu, kā arī praktiskus padomus un trikus vēl sekmīgākam tīrīšanas rezultātam.
Īpašības un ieguvumi
"Četri vienā" Multi Jet
- Daudzas tīrīšanas iespējas, pateicoties četrām dažādām sprauslām vienā smidzināšanas stobrā.
- Nav nepieciešams nomainīt stobru, kas nodrošina lielāku ērtību, – vienkārši pagrieziet stobru, lai izvēlētos ūdens strūklas veidu.
PremiumFlex augstspiediena šļūtene
- Elastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību
- Viegli izritināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem.
Šļūtenes spole ērtai iekārtas lietošanai
- Uz spoles uztīta augstspiediena šļūtene tiek kompakti uzglabāta un labi pasargāta.
- Ērta lietošana – šļūtene ir gatava darbam jebkurā laikā vieglās satīšanas un attīšanas dēļ.
- Zems smaguma centrs drošai novietošanai pat uz slīpām virsmām.
Nepārspējams sniegums
- Ūdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Ergonomiska pārvietošana
- Teleskopiskais rokturis ar fiksācijas mehānismu nodrošina vieglu, ērtu un ergonomisku pārvietošanu.
- Riteņi ar mīkstu komponentu struktūru ļauj iekārtu pārvietot viegli un bez piepūles.
- Pārvietošanas rokturis ļauj iekārtu pacelt viegli un ergonomiski.
Home & Garden lietotne
- Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu.
- Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus.
- Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Ilgtspējības funkcijas
- Dizains ar 30 % pārstrādātas plastmasas¹⁾.
- Līdz pat 80 % mazāks ūdens patēriņš salīdzinājumā ar parasto dārza šļūteni²⁾.
- Ilgtspējīgs iepakojums, kas izgatavots no vismaz 80 % pārstrādāta papīra.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|220 / 230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Caurplūde (l/h)
|maks. 600
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|60
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 60
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|3
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|19
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|25.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Tikai produkts, visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus. / ²⁾ Iekšējā testa nosacījumi: augstspiediena mazgātāja caurplūde ir 40 % no dārza šļūtenes ūdens plūsmas ātruma, un mazgāšanas laiks ir jāsamazina uz pusi. Plūsmas ātrums un faktiskais ūdens un laika ietaupījums atšķiras atkarībā no iekārtas klases, piesārņojuma pakāpes un netīrumu atrašanās vietas.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Tīrīšanas līdzekļi: Universālais tīrīšanas līdzeklis RM 626, 1 l
- Augstspiediena pistole: G 180 Q Connect
- "Četri vienā" Multi Jet
- Augstspiediena šļūtene: 10 m, PremiumFlex
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Spiediena samazināšana uz pistoles
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Tīrīšanas līdzekļa sistēma "divi vienā"
- Tīrīšanas līdzekļa pielāgošana uz putu sprauslas
- Teleskopisks rokturis
- Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Ūdensdzeses motors
- Sūkņa materiāls: alumīnija
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Divi kabeļa āķi: ar ātrās noņemšanas funkciju
- Riteņi ar mīkstu virsmu
- Savienojums ar Bluetooth
- iekārtas vadība ar lietotni
- Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
Videos
Pielietošanas veidi
- Terase
- Sētas
- Dārza un akmens sienas
- Visapkārt mājai un dārzam
- Automašīnas
- Pārvietojamās mājas
- Velosipēdi
- Motocikli un motorolleri
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles