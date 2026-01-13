Rokas tīrītājs KHB 6 Battery Set
Komplekts efektīvai dārza mēbeļu, rotaļlietu un citu dārza aksesuāru tīrīšanai: KHB 6 Battery ir viegls, ar akumulatoru darbināms vidēja spiediena mazgātājs, nokomplektēts ar 18 V maināmo bateriju un akumulatora lādētāju.
Nav strāvas savienojuma? Nekādu problēmu! Vieglais, 18 V akumulatora platformas vidēja spiediena tīrītājs KHB 6 Battery tīra praktiski visu māju un tās apkārtni bez strāvas pieslēguma. Vienkārši pievienojiet šļūteni un tas ir gatavs darbam. Izmantojot plakano strūklas sprauslu, pat noturīgus netīrumus var ātri notīrīt no dārza mēbelēm, rotaļlietām un daudz kā cita. Vai jūsu puķu podi ir sasmērēti ar ziedputekšņiem un augsni? Šis ir dabrs rotācijas sprauslai, ko var izmantot, lai bez piepūles noņemtu pat noturīgākos netīrumus. Abas sprauslas, jaudīgais maināmais litija jonu akumulators (18 V / 2,4 Ah) un akumulatora lādētājs ir iekļauti komplektācijā. Jaudīgo litija jonu maināmo akumulatoru var izmantot visās Kärcher 18 V Battery Platform akumulatoru darbināmajās ierīcēs. Pateicoties inovatīvajai reālā laika tehnoloģijai, akumulatora LCD displejs parāda atlikušo darba laiku strādājot, uzlādējot un uzglabājot. Plašais piederumu klāsts padara KHB 6 Battery vēl daudzpusīgāku. Piemēram, ir pieejams arī putu uzgalis, beršanas birste un sūkšanas šļūtene, lai izmantotu ūdeni no citiem avotiem.
Īpašības un ieguvumi
18 V Battery Power maināmā baterijaReal Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā. Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi. Savietojama ar visām iekārtām no 18 V Kärcher Battery Power platformas.
Iedarbīgāks, optimāli noregulēts spiediensMaksimums 24 bar spiediens efektīvai, mobilai un vienkāršai vidēji noturīgu netīrumu tīrīšanai. Viegli maināmas sprauslas ar ātro savienojumu. Plakanās strūklas uzgalis saudzīgai un rotējošās strūklas uzgalis noturīgu netīrumu tīrīšanai ir jau iekļauts iekārtas komplektācijā
Viegls un invovatīvs iekārtas dizainsOptimāla kustības brīvība un elastīgums tīrot. Rokā turams, baterijas darbināts vidēja spiediena tīrītājs vidēju netīrumu notīrīšanai. Ar uzsūkšanas šļūteni, kas pieejama kā papildaprīkojums, tīrīšanu var nodrošināt, pat bez pieslēguma ūdensvadam.
Piederumi dažāda veida pielietojumam
- Kāpnēm un nelieliem laukumiem pieejams PS 20 Handheld uzgalis.
- MJ 24 Handheld uzgalis apvieno sevī piecus strūklu veidus stobru tīrīšanai un laistīšanai.
- Grūti aizsniedzamām vietām pieejams 360° regulējams uzgalis VJ 24 Handheld.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Spiediens (bar)
|maks. 24
|Spiediena diapazons
|Vidējs spiediens
|Caurplūde (l/h)
|maks. 200
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|12 (2,5 Ah)
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|1.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|302 x 89 x 265
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 18 V / 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
- Lādētājs: 18 V Battery Power standarta lādētājs (1 gab.)
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
- DB 24 dubļu frēze
Aprīkojums
- Ūdens iesūkšana
- Plakanās strūklas uzgalis
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Iekārtas filtrs
Videos
Pielietošanas veidi
- Puķupodi
- Bērnu rotaļlietas, bērnu bezpedāļu automašīnas, skrejriteņi u. c.
- Atkritumu tvertnes
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Velosipēdi
- Sētas
- Dārza rotaļlietas