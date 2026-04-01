Augstspiediena mazgātājs K 5 Smart Control Home *EU
K 5 Premium Smart Control: augstspiediena mazgātājs ar Bluetooth, lietotnes atbalsts, pastiprinātas darbības režīms papildu jaudai, G 180 Q Smart Control izsmidzināšanas pistole, "trīs vienā" Multi Jet, šļūtenes spole. Ietver mājas aprīkojumu.
Pateicoties integrētajam Bluetooth, K 5 Premium Smart Control augstspiediena mazgātāju var savienot ar lietotni Kärcher Home & Garden. Tas nozīmē, ka lietotājs tiek optimāli atbalstīts, izmantojot viedtālruni daudzās tīrīšanas situācijās un daudziem tīrīšanas uzdevumiem - tas ļauj sasniegt vēl efektīvākus tīrīšanas rezultātus. Lietotne nodrošina daudzas noderīgas funkcijas, piemēram, lietotnes konsultantu ar noderīgiem padomiem un ieteikumiem, montāžas instrukcijām, apkopes un kopšanas instrukcijām, kā arī piekļuvi Kärcher servisa portālam. Ierīcei ir arī papildu jaudas palielināšanas režīms, G 180 Q Smart Control izsmidzināšanas pistole ar LCD displeju un "trīs vienā" Multi Jet izsmidzināšanas pistole. Spiediens tiek iestatīts vai nu tieši uz izsmidzināšanas pistoles, vai arī ar lietotnes konsultanta palīdzību tiek pārnests uz izsmidzināšanas pistoli. LCD displejā varat pārbaudīt, kurš spiediena līmenis ir iestatīts, vai var aktivizēt pastiprinātas darbības režīmu vai arī ierīce joprojām ir gaidīšanas režīmā. Ietverts mājas komplekts ar virsmas tīrīšanas līdzekli T 5 un 1 litru akmens tīrīšanas līdzekļa "trīs vienā". Citas aprīkojuma detaļas ietver šļūtenes spoli ērtai lietošanai, Plug ’n’ Clean mazgāšanas līdzekļu sistēmu, augstas kvalitātes alumīnija izbīdāmo rokturi un viegli pieejamu piederumu novietošanu stāvvietā.
Īpašības un ieguvumi
Savienojas ar Home & Garden lietotni, izmantojot Bluetooth
Pastiprinātas jaudas (Boost) režīms nodrošina papildu jaudu Jūsu cīņā pret netīrumiem
Smart Control pistole un Multi Jet stobrs "trīs vienā"
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14.5
|Caurplūde (l/h)
|maks. 500
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|40
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|nominālā ieejas jauda (kW)
|2.1
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|13.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|19.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|402 x 306 x 588
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 5 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
- Augstspiediena pistole: G 180 Q Smart Control
- "Trīs vienā" Multi Jet uzgalis
- Augstspiediena šļūtene: 10 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
- Teleskopisks rokturis
- Ūdensdzeses motors
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Ūdens iesūkšana
- Savienojums ar Bluetooth
- iekārtas vadība ar lietotni
- Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
Videos
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Visapkārt mājai un dārzam
- Motocikli un motorolleri
- Mazi automobiļi
- Āra pakāpieni
- Vidēja izmēra automašīnas un universāļi
- Dārza un akmens sienas
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast K 5 Smart Control Home *EU rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.