K 5 WCM Premium Home ar ūdensdzeses motoru un šļūtenes spoli ir ideāli piemērota netīrumu nomazgāšanai no celiņiem, terasēm un transportlīdzekļiem. Iekļauts komplekts mājai.

Lieliska veiktspēja un ilgs kalpošanas laiks. K 5 WCM Premium Home ar jaudīgu ūdensdzeses motoru spēj nomazgāt netīrumus vienā acumirklī. Celiņus, terases un transportlīdzekļus var tīrīt pēc vajadzības, izmantojot dažādus uzgaļus. Iespējams regulēt ūdens spiedienu, vienkārši pagriežot Vario Power uzgali (VPS), lai panāktu virsmām īpaši pielāgotu tīrīšanu. Komplektā mājai iekļauts T 5 virsmu tīrītājs un viens litrs akmens un fasāžu tīrīšanas līdzekļa "trīs vienā". Citas priekšrocības – dubļu frēzes rotējošā punktveida strūkla, integrētā šļūtenes spole praktiskai piederuma uzglabāšanai tieši uz iekārtas un iebūvētais ūdens filtrs, kas uzticami aizsargā tīrītāja sūkni pret netīrumu daļiņām.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 5 WCM Premium Home: Nepārspējams sniegums
Nepārspējams sniegums
Ūdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Augstspiediena mazgātājs K 5 WCM Premium Home: Šļūtenes spole praktiskai pārvietošanai
Šļūtenes spole praktiskai pārvietošanai
Kārtīga un vietu taupoša uzglabāšana. Praktiskajā spolē šļūtene ir aizsargāta un viegli pieejama. Varat uzglabāt šļūteni, stobrus, pistoli un strāvas kabeli kārtīgi un tā, lai taupītu vietu.
Augstspiediena mazgātājs K 5 WCM Premium Home: Iebūvēta tīrīšanas līdzekļa iesūkšanas šļūtene
Iebūvēta tīrīšanas līdzekļa iesūkšanas šļūtene
Vienkārša un ērta mazgāšanas līdzekļa izmantošana. Kärcher tīrīšanas līdzekļi (pieejami atsevišķi) ne tikai aizsargā un kopj tīrāmo virsmu, bet arī nodrošina efektīvāku un ilgāk noturīgu rezultātu.
Quick Connect sistēma
  • Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14.5
Caurplūde (l/h) maks. 500
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 40
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 2.1
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 13
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 18.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 369 x 389 x 901

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Komplekts mājai: T 5 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
  • Vario Power Jet uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 8 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
  • Ūdensdzeses motors
  • Sūkņa materiāls: alumīnija
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • Ūdens iesūkšana
Pielietošanas veidi
  • Dārza un akmens sienas
  • Āra pakāpieni
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Vidēja izmēra automašīnas un universāļi
  • Motocikli un motorolleri
  • Velosipēdi
