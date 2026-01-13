Augstspiediena mazgātājs K 4 Power Control Home
Var saņemt optimālu atbalstu, izmantojot Kärcher Home & Garden lietotni ar lietotnes konsultantu: K 4 Power Control spiediena mazgātājs ar G 160 Q Power Control izsmidzināšanas pistoli un komplektu Home Kit.
Augstspiediena mazgātājs K 4 Power Control ļauj neticami viegli notīrīt visas virsmas, izmantojot pareizo spiedienu. Pateicoties Kärcher Home & Garden lietotnei, to ir viegli piemeklēt. Lietotnē iebūvētais konsultants atbalsta lietotāju ar praktiskiem padomiem par katru tīrīšanas situāciju un tīrīšanas objektu – perfektiem tīrīšanas rezultātiem. Papildus lietotnes konsultantam lietotne piedāvā arī citas noderīgas funkcijas, piemēram, montāžas instrukcijas, apkopes un kopšanas instrukcijas, kā arī Kärcher Service portālu. Kad ir atrasts pareizais spiediena līmenis, to var viegli iestatīt, pagriežot smidzinātāju un pārbaudot uz smidzināšanas pistoles G 160 Q Power Control. K 4 Power Control izceļas arī ar Kärcher Plug 'n' Clean mazgāšanas līdzekļa sistēmu, kas nodrošina mazgāšanas līdzekļa vienkāršu nomaiņu, teleskopisko rokturi ērtai transportēšanai, kā arī viegli pieejamu piederumu novietošanas vietu. Home Kit garantē lielāku zonu mājās tīrīšanu bez šļakatām un ietver virsmu tīrīšanas līdzekli T 5 un 1 l līdzekli akmens tīrīšanai.
Īpašības un ieguvumi
Home & Garden lietotneKärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Power Control pistole ar Quick Connect un stobriemOptimāls iestatījums katrai virsmai. Trīs spiediena pakāpes un viens tīrīšanas līdzekļa iestatījums. Pilnīga kontrole – LCD ekrānā tiek parādīti veiktie iestatījumi. Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēmaInovatīva ievietošanas sistēma Kärcher tīrīšanas līdzekļu pudelēm. Ar šo augstspiediena tīrīšanas iekārtu mazgāšanas līdzekļa uzklāšana ir ātra, vienkārša un ērta. Kärcher mazgāšanas līdzekļi palielina efektivitāti un aizsargā virsmu.
Teleskopiskais rokturis ar regulējamu augstumu
- Ērts pārvietošanas roktura augstums.
- Pilnībā ievelkams ērtai glabāšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
|Caurplūde (l/h)
|maks. 420
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|30
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.8
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|11.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|17.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|402 x 306 x 588
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 5 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
- Augstspiediena pistole: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 8 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
- Teleskopisks rokturis
- Ūdensdzeses motors
- Iebūvēts ūdens filtrs
