Augstspiediena mazgātājs K 5 Power Control Car & Home

K 5 Power Control mazgātājs ar lietošanas padomdevēju viedierīces lietotnē, G 160 Q Power Control pistoli, Vario Power smidzinātāju un Plug 'n' Clean sistēmu. Ar papildus piederumiem automašīnas un mājas tīrīšanai.

Lai iegūtu vēl lielāku kontroli dažādās tīrīšanas situācijās un dažādiem tīrīšanas objektiem, lietotājam tiek sniegti padomi un ieteikumi no lietotnes konsultanta, izmantojot lietotni Kärcher Home & Garden. Lietotnes konsultants norāda optimālo spiediena līmeni izvēlētajam tīrīšanas objektam. Spiedienu var manuāli noregulēt, pagriežot Vario Power smidzinātāju. Lietotne piedāvā arī citas noderīgas funkcijas, piemēram, montāžas instrukcijas, apkopes un kopšanas instrukcijas, kā arī Kärcher Service portālu. Ierīce vēl vairāk pārsteidz ar G 160 Q Power Control pistoli un dubļu frēzi. Ar mājas komplektu, kurā ir T 5 virsmu tīrītājs un 1 litrs līdzekļa akmens tīrīšanai trīs vienā, putu uzgali, rotējošu mazgāšanas suku un 1 litru automašīnas šampūna. Cits aprīkojums ietver Plug 'n' Clean tīrīšanas līdzekļu sistēmu ātrai un tīrai tīrīšanas līdzekļu nomaiņai, augstas kvalitātes alumīnija teleskopisko rokturi ērtai transportēšanai un vietu taupošai uzglabāšanai, Quick Connect sistēmu augstspiediena šļūtenes, ierīces un pistoles vienkāršai un ātrai savienošanai un atvienošanai, kā arī viegli pieejamu piederumu novietošanas vietu.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 5 Power Control Car & Home: Home & Garden lietotne
Home & Garden lietotne
Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Augstspiediena mazgātājs K 5 Power Control Car & Home: Power Control pistole ar Quick Connect un stobriem
Power Control pistole ar Quick Connect un stobriem
Optimāls iestatījums katrai virsmai. Trīs spiediena pakāpes un viens tīrīšanas līdzekļa iestatījums. Pilnīga kontrole – LCD ekrānā tiek parādīti veiktie iestatījumi. Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
Augstspiediena mazgātājs K 5 Power Control Car & Home: Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
Inovatīva ievietošanas sistēma Kärcher tīrīšanas līdzekļu pudelēm. Ar šo augstspiediena tīrīšanas iekārtu mazgāšanas līdzekļa uzklāšana ir ātra, vienkārša un ērta. Kärcher mazgāšanas līdzekļi palielina efektivitāti un aizsargā virsmu.
Teleskopiskais rokturis izgatavots no augstas kvalitātes alumīnija
  • Var pielāgot dažādiem augstumiem.
  • Teleskopiskā roktura garumu var mainīt, to izvelkot.
  • Pilnībā ievelkams rokturis vietu taupošai uzglabāšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14.5
Caurplūde (l/h) maks. 500
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 40
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 2.1
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 13
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 20
Izmēri (G x P x A) (mm) 402 x 306 x 588

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Komplekts mājai: T 5 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
  • Komplekts automašīnai: Rotējošā mazgāšanas birste, 0,3 l putu uzgalis, mazgāšanas līdzeklis automašīnām "trīs vienā", 1 l
  • Sausa drāna
  • Augstspiediena pistole: G 160 Q Power Control
  • Vario Power Jet uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 10 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
  • Teleskopisks rokturis
  • Ūdensdzeses motors
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • Ūdens iesūkšana
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Motocikli un motorolleri
  • Mazi automobiļi
  • Āra pakāpieni
  • Vidēja izmēra automašīnas un universāļi
  • Dārza un akmens sienas
  • Fasāde
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
