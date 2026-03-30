Augstspiediena mazgātājs K 5 Premium Power Control Flex Black
Īpašības un ieguvumi
Power Control pistole ar Quick Connect un stobriem
PremiumFlex augstspiediena šļūtene
Home & Garden lietotne
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
Šļūtenes spole ērtai iekārtas lietošanai
Nepārspējams sniegums
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14.5
|Caurplūde (l/h)
|maks. 500
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|40
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|nominālā ieejas jauda (kW)
|2.1
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|12.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|16.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|417 x 306 x 584
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Augstspiediena pistole: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 10 m, PremiumFlex
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
- Teleskopisks rokturis
- Ūdensdzeses motors
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Ūdens iesūkšana
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
