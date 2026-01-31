Augstspiediena mazgātājs K 3 Power Control Home & Pipe *EU
Īpašības un ieguvumi
Home & Garden lietotneKärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Power Control pistole ar Quick Connect un stobriemOptimāls iestatījums katrai virsmai. Trīs spiediena pakāpes un viens tīrīšanas līdzekļa iestatījums. Pilnīga kontrole – LCD ekrānā tiek parādīti veiktie iestatījumi. Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
Teleskopiskais rokturis ar regulējamu augstumuĒrts pārvietošanas roktura augstums. Pilnībā ievelkams ērtai glabāšanai.
Tīras tvertnes risinājums
- Tīrs un ērts: mazgāšanas līdzekļa tvertni var noņemt uzpildīšanai.
- Praktiskā tīrīšanas līdzekļa tvertne padara tīrīšanas līdzekļa uzklāšanu vienkāršu.
- Kärcher mazgāšanas līdzekļi palielina efektivitāti un aizsargā virsmu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Caurplūde (l/h)
|maks. 380
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|25
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.6
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|297 x 280 x 677
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 1 virsmas tīrītājs, mazgāšanas līdzeklis terasei 0,5 l
- Cauruļu tīrīšanas šļūtene: 7.5 m
- Augstspiediena pistole: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 7 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Tvertne
- Noņemama tīrīšanas līdzekļa tvertne
- Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Visapkārt mājai un dārzam
- Motocikli un motorolleri
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast K 3 Power Control Home & Pipe *EU rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.