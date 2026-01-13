Augstspiediena mazgātājs K 2 Power Control Car *EU
Ar lietotnes konsultanta atbalstu lietotnē: Kärcher K 2 Power Control spiedienmazgātājs velosipēdu, dārza instrumentu vai dārza mēbeļu u.c. tīrīšanai. Ieskaitot automašīnas tīrīšanas komplektu.
Kärcher Home & Garden lietotne padara ikvienu lietotāju par tīrīšanas ekspertu – nodrošinot daudz pamatīgākus tīrīšanas rezultātus ar Kärcher K 2 Power Control spiedienmazgātāju. Lietotnei ir noderīgs lietotnes konsultants, kurš palīdz lietotājiem ar praktiskiem padomiem ikvienam tīrīšanas uzdevumam. Lietotne piedāvā arī visaptverošus pakalpojumus, tostarp informāciju par ierīci, lietotni un Kärcher Service portālu. Ierīce ir aprīkota ar augstspiediena pistoli un 2 smidzinātājiem ar Quick Connect adapteri. Spiediena līmeni var iestatīt tieši uz Click Vario Power smidzinātāja – ikviena tīrīšanas uzdevuma maksimālai kontrolei. Ierīcei ir arī regulējams teleskopiskais rokturis ērtai transportēšanai un uzglabāšanai, iesūkšanas šļūtene mazgāšanas līdzekļu netraucētai uzklāšanai, praktiski piederumu turētāji, augstspiediena pistole un kabelis, kā arī 5 metru šļūtene. Automašīnas tīrīšanas komplekts ietver mazgāšanas birsti pelēkās plēves noņemšanai un putu strūklu, kas nodrošina labi pielīpošas putas un maksimālu netīrumu šķīdināšanas jaudu, kā arī 500 ml automašīnas šampūna.
Īpašības un ieguvumi
Home & Garden lietotneKärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Izsmidzināšanas pistole un kāts ar Quick ConnectVienkārši ievietojiet un pagrieziet - pieejami divi dažādi izsmidzināšanas kāti. Optimāls spiediena iestatījums: 3 spiediena līmeņu, kā arī mazgāšanas līdzekļa līmeņa izvēle. Viegla vadība: simboli uz izsmidzināšanas kātiem parāda iestatījumus.
Teleskopiskais rokturis ar regulējamu augstumuĒrts pārvietošanas roktura augstums. Pilnībā ievelkams ērtai glabāšanai.
Integrēta iesūkšanas šļūtene
- Ar šo augstspiediena tīrīšanas iekārtu mazgāšanas līdzekļa uzklāšana ir ātra, vienkārša un ērta.
- Viegli izmantot. Sūkšanas šļūtene mazgāšanas līdzekļu lietošanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Barošanas spriegums (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
|Caurplūde (l/h)
|maks. 360
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|20
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.4
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|246 x 280 x 586
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts automašīnai: Mazgāšanas birste, putu sprausla, automašīnas šampūns 0,5 l
- Augstspiediena pistole: G 120 Q
- Vario Power Jet uzgalis
- Click Vario Power uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 5 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Sūkšana
- Teleskopisks rokturis
- Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles