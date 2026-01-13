Augstspiediena mazgātājs K 2 Power Control Car *EU

Ar lietotnes konsultanta atbalstu lietotnē: Kärcher K 2 Power Control spiedienmazgātājs velosipēdu, dārza instrumentu vai dārza mēbeļu u.c. tīrīšanai. Ieskaitot automašīnas tīrīšanas komplektu.

Kärcher Home & Garden lietotne padara ikvienu lietotāju par tīrīšanas ekspertu – nodrošinot daudz pamatīgākus tīrīšanas rezultātus ar Kärcher K 2 Power Control spiedienmazgātāju. Lietotnei ir noderīgs lietotnes konsultants, kurš palīdz lietotājiem ar praktiskiem padomiem ikvienam tīrīšanas uzdevumam. Lietotne piedāvā arī visaptverošus pakalpojumus, tostarp informāciju par ierīci, lietotni un Kärcher Service portālu. Ierīce ir aprīkota ar augstspiediena pistoli un 2 smidzinātājiem ar Quick Connect adapteri. Spiediena līmeni var iestatīt tieši uz Click Vario Power smidzinātāja – ikviena tīrīšanas uzdevuma maksimālai kontrolei. Ierīcei ir arī regulējams teleskopiskais rokturis ērtai transportēšanai un uzglabāšanai, iesūkšanas šļūtene mazgāšanas līdzekļu netraucētai uzklāšanai, praktiski piederumu turētāji, augstspiediena pistole un kabelis, kā arī 5 metru šļūtene. Automašīnas tīrīšanas komplekts ietver mazgāšanas birsti pelēkās plēves noņemšanai un putu strūklu, kas nodrošina labi pielīpošas putas un maksimālu netīrumu šķīdināšanas jaudu, kā arī 500 ml automašīnas šampūna.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 2 Power Control Car *EU: Home & Garden lietotne
Home & Garden lietotne
Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Augstspiediena mazgātājs K 2 Power Control Car *EU: Izsmidzināšanas pistole un kāts ar Quick Connect
Izsmidzināšanas pistole un kāts ar Quick Connect
Vienkārši ievietojiet un pagrieziet - pieejami divi dažādi izsmidzināšanas kāti. Optimāls spiediena iestatījums: 3 spiediena līmeņu, kā arī mazgāšanas līdzekļa līmeņa izvēle. Viegla vadība: simboli uz izsmidzināšanas kātiem parāda iestatījumus.
Augstspiediena mazgātājs K 2 Power Control Car *EU: Teleskopiskais rokturis ar regulējamu augstumu
Teleskopiskais rokturis ar regulējamu augstumu
Ērts pārvietošanas roktura augstums. Pilnībā ievelkams ērtai glabāšanai.
Integrēta iesūkšanas šļūtene
  • Ar šo augstspiediena tīrīšanas iekārtu mazgāšanas līdzekļa uzklāšana ir ātra, vienkārša un ērta.
  • Viegli izmantot. Sūkšanas šļūtene mazgāšanas līdzekļu lietošanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Barošanas spriegums (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
Caurplūde (l/h) maks. 360
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 20
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 1.4
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 6.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 246 x 280 x 586

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Komplekts automašīnai: Mazgāšanas birste, putu sprausla, automašīnas šampūns 0,5 l
  • Augstspiediena pistole: G 120 Q
  • Vario Power Jet uzgalis
  • Click Vario Power uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 5 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Sūkšana
  • Teleskopisks rokturis
  • Iebūvēts ūdens filtrs
Augstspiediena mazgātājs K 2 Power Control Car *EU
Augstspiediena mazgātājs K 2 Power Control Car *EU
Augstspiediena mazgātājs K 2 Power Control Car *EU
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija