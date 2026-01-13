Augstspiediena mazgātājs K 4 WCM Premium Home
K 4 WCM Premium Home ar ūdensdzeses motoru ir ideāli piemērota vidēji noturīgu netīrumu mazgāšanai no terasēm, dārza mēbelēm, transportlīdzekļiem. Iekļauts komplekts mājai un šļūtenes spole.
Augstspiediena tīrīšanas iekārtai K 4 WCM Premium Home ir jaudīgs ūdensdzeses motors, kam raksturīgs ilgs kalpošanas laiks. Iekārta ar sešus metrus garo augstspiediena šļūteni ir paredzēta neregulārai lietošanai un vidēji grūti noņemamu netīrumu notīrīšanai. Vario Power uzgalis (VPS) un dubļu frēze gādā par to, lai Jūs varētu pēc vajadzības sakopt terases, dārza mēbeles un transportlīdzekļus. Ūdens spiedienu var precīzi pielāgot tīrāmajai virsmai , vienkārši pagriežot VPS. Turklāt dubļu frēzei ir rotējoša punktveida strūkla, kas nodrošina jaudīgu bezkompromisa tīrīšanu pat grūti noņemamu netīrumu mazgāšanā. Komplektā mājai iekļauts T 5 virsmu tīrītājs un viens litrs akmens un fasāžu tīrīšanas līdzekļa "trīs vienā". Iebūvētā spole nodrošina vieglu šļūtenes uzglabāšanu, un arī pārējos piederumus var novietot tieši uz augstspiediena tīrītāja. Iebūvētais ūdens filtrs uzticami aizsargā sūkni pret netīrumu daļiņām.
Īpašības un ieguvumi
Nepārspējams sniegumsŪdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Šļūtenes spole praktiskai pārvietošanaiKārtīga un vietu taupoša uzglabāšana. Praktiskajā spolē šļūtene ir aizsargāta un viegli pieejama. Varat uzglabāt šļūteni, stobrus, pistoli un strāvas kabeli kārtīgi un tā, lai taupītu vietu.
Iebūvēta tīrīšanas līdzekļa iesūkšanas šļūteneVienkārša un ērta mazgāšanas līdzekļa izmantošana. Kärcher tīrīšanas līdzekļi (pieejami atsevišķi) ne tikai aizsargā un kopj tīrāmo virsmu, bet arī nodrošina efektīvāku un ilgāk noturīgu rezultātu.
Quick Connect sistēma
- Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
|Caurplūde (l/h)
|maks. 420
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|30
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.8
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|12
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|17.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|369 x 389 x 901
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 5 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
- Augstspiediena pistole: G 180 Q
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 6 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
- Ūdensdzeses motors
- Iebūvēts ūdens filtrs
Videos
Pielietošanas veidi
- Āra pakāpieni
- Visapkārt mājai un dārzam
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Vidēja izmēra automašīnas un universāļi
- Motocikli un motorolleri
- Velosipēdi