Augstspiediena mazgātājs K 5 Power Control *EU
Iegūstiet vairāk kontroles: K5 Power Control spiediena mazgātājs ar lietotnes konsultantu, G 160 Q Power Control smidzināšanas pistoli, Vario Power smidzinātāju un Kärcher Plug 'n' Clean.
Lai panāktu vēl labāku kontroli dažādās situācijās un tīrot dažādus priekšmetus, lietotājs var izlasīt padomus un ieteikumus, kas pieejami Kärcher Home & Garden lietotnē. Lietotnē aprakstīti optimālie spiediena līmeņi noteiktiem tīrāmajiem priekšmetiem. Spiedienu var regulēt manuāli, pagriežot Vario Power smidzinātāju. Lietotne nodrošina arī citas noderīgas funkcijas, piemēram, montāžas instrukcijas, apkopes un kopšanas instrukcijas, kā arī Kärcher Service portālu. Ierīce noteikti pārsteigs ar G 160 Q Power Control izsmidzināšanas pistoli un dubļu frēzi. Citas aprīkojuma detaļas ietver Plug 'n' Clean mazgāšanas līdzekļu sistēmu ātrai un vienkāršai mazgāšanas līdzekļa nomaiņai, augstas kvalitātes alumīnija teleskopisko rokturi ērtai pārvietošanai un uzglabāšanai, Quick Connect sistēmu vienkāršai un ātrai augstspiediena šļūtenes, ierīces un izsmidzināšanas pistoles savienošanai un atvienošanai, kā arī ērtu piederumu pieejamību.
Īpašības un ieguvumi
Home & Garden lietotneKärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Power Control pistole ar Quick Connect un stobriemOptimāls iestatījums katrai virsmai. Trīs spiediena pakāpes un viens tīrīšanas līdzekļa iestatījums. Pilnīga kontrole – LCD ekrānā tiek parādīti veiktie iestatījumi. Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēmaInovatīva ievietošanas sistēma Kärcher tīrīšanas līdzekļu pudelēm. Ar šo augstspiediena tīrīšanas iekārtu mazgāšanas līdzekļa uzklāšana ir ātra, vienkārša un ērta. Kärcher mazgāšanas līdzekļi palielina efektivitāti un aizsargā virsmu.
Teleskopiskais rokturis izgatavots no augstas kvalitātes alumīnija
- Var pielāgot dažādiem augstumiem.
- Teleskopiskā roktura garumu var mainīt, to izvelkot.
- Pilnībā ievelkams rokturis vietu taupošai uzglabāšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14.5
|Caurplūde (l/h)
|maks. 500
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|40
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|2.1
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|13
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|16.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|402 x 306 x 588
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Augstspiediena pistole: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 10 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
- Teleskopisks rokturis
- Ūdensdzeses motors
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Ūdens iesūkšana
