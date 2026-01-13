Augstspiediena mazgātājs K 7 WCM Premium

Nepārspējama veiktspēja. Augstspiediena tīrīšanas iekārta K 7 WCM Premium ar ūdensdzeses motoru un šļūtenes spoli efektīvi un ātri nomazgā netīrumus no celiņiem, terasēm un automašīnām.

Jaudīga tīrīšana, kas Jūs pārsteigs. K 7 WCM Premium ir ideāls (tīrīšanas) palīgs biežai lietošanai un noturīgiem netīrumiem. Jaudīgais ūdensdzeses motors ļauj iekārtai nomazgāt netīrumus no celiņiem, terasēm, dārza darbarīkiem un lielākiem transportlīdzekļiem. Lai īpaši iedarbīgi un saudzīgi notīrītu virsmas, Vario Power uzgali var regulēt ar vienkāršu pagriezienu . Iebūvētā spole nodrošina vieglu šļūtenes uzglabāšanu, un arī pārējos piederumus var novietot tieši uz augstspiediena tīrītāja. Dubļu frēzei ir rotējoša punktveida strūkla, kas nodrošina jaudīgu bezkompromisa tīrīšanu pat grūti noņemamu netīrumu mazgāšanā. Iebūvētais ūdens filtrs uzticami aizsargā sūkni pret netīrumu daļiņām.

Īpašības un ieguvumi
Nepārspējams sniegums
  • Ūdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Piederumu novietne uz iekārtas
  • Kārtīga un vietu taupoša uzglabāšana. Praktiskajā spolē šļūtene ir aizsargāta un viegli pieejama.
  • Šļūtene, uzgalis, pistole un kabelis var tikt uzglabāti tieši uz iekārtas.
Iebūvēta tīrīšanas līdzekļa iesūkšanas šļūtene
  • Ērta un vienkārša tīrīšanas līdzekļu lietošana. Kärcher tīrīšanas līdzekļi (pieejami atsevišķi) ne tikai aizsargā un kopj tīrāmo virsmu, bet arī nodrošina efektīvākus un ilgāk noturīgus rezultātus.
Lieli riteņi
  • Drošai un ērtai pārvietošanai pat pa nelīdzenu virsmu, piemēram, dārza celiņiem.
Quick Connect sistēma
  • Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Caurplūde (l/h) maks. 600
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 60
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 60
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 3
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 17.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 22.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 369 x 394 x 946

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Augstspiediena pistole: G 180 Q
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 10 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Vario Power Jet uzgalis
  • Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
  • Ūdensdzeses motors
  • Sūkņa materiāls: alumīnija
  • Iebūvēts ūdens filtrs
Augstspiediena mazgātājs K 7 WCM Premium
Augstspiediena mazgātājs K 7 WCM Premium
Augstspiediena mazgātājs K 7 WCM Premium
Augstspiediena mazgātājs K 7 WCM Premium
Videos
Pielietošanas veidi
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Automašīnas
  • Pārvietojamās mājas
  • Motocikli un motorolleri
  • Velosipēdi
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija