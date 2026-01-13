Augstspiediena mazgātājs K 7 WCM Premium
Nepārspējama veiktspēja. Augstspiediena tīrīšanas iekārta K 7 WCM Premium ar ūdensdzeses motoru un šļūtenes spoli efektīvi un ātri nomazgā netīrumus no celiņiem, terasēm un automašīnām.
Jaudīga tīrīšana, kas Jūs pārsteigs. K 7 WCM Premium ir ideāls (tīrīšanas) palīgs biežai lietošanai un noturīgiem netīrumiem. Jaudīgais ūdensdzeses motors ļauj iekārtai nomazgāt netīrumus no celiņiem, terasēm, dārza darbarīkiem un lielākiem transportlīdzekļiem. Lai īpaši iedarbīgi un saudzīgi notīrītu virsmas, Vario Power uzgali var regulēt ar vienkāršu pagriezienu . Iebūvētā spole nodrošina vieglu šļūtenes uzglabāšanu, un arī pārējos piederumus var novietot tieši uz augstspiediena tīrītāja. Dubļu frēzei ir rotējoša punktveida strūkla, kas nodrošina jaudīgu bezkompromisa tīrīšanu pat grūti noņemamu netīrumu mazgāšanā. Iebūvētais ūdens filtrs uzticami aizsargā sūkni pret netīrumu daļiņām.
Īpašības un ieguvumi
Nepārspējams sniegums
- Ūdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Piederumu novietne uz iekārtas
- Kārtīga un vietu taupoša uzglabāšana. Praktiskajā spolē šļūtene ir aizsargāta un viegli pieejama.
- Šļūtene, uzgalis, pistole un kabelis var tikt uzglabāti tieši uz iekārtas.
Iebūvēta tīrīšanas līdzekļa iesūkšanas šļūtene
- Ērta un vienkārša tīrīšanas līdzekļu lietošana. Kärcher tīrīšanas līdzekļi (pieejami atsevišķi) ne tikai aizsargā un kopj tīrāmo virsmu, bet arī nodrošina efektīvākus un ilgāk noturīgus rezultātus.
Lieli riteņi
- Drošai un ērtai pārvietošanai pat pa nelīdzenu virsmu, piemēram, dārza celiņiem.
Quick Connect sistēma
- Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Caurplūde (l/h)
|maks. 600
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|60
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 60
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|3
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|17.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|22.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|369 x 394 x 946
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Augstspiediena pistole: G 180 Q
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 10 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Vario Power Jet uzgalis
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
- Ūdensdzeses motors
- Sūkņa materiāls: alumīnija
- Iebūvēts ūdens filtrs
Videos
Pielietošanas veidi
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Automašīnas
- Pārvietojamās mājas
- Motocikli un motorolleri
- Velosipēdi