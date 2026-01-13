Augstspiediena mazgātājs K 4 Power Control *EU
Var saņemt optimālu atbalstu, izmantojot lietotni Kärcher Home & Garden, ieskaitot lietotnes konsultantu: K 4 Power Control spiediena mazgātājs ar G 160 Q Power Control izsmidzināšanas pistoli un kātu.
K 4 Power Control spiediena mazgātājs ļauj neticami viegli notīrīt katru virsmu ar pareizo spiedienu. Pateicoties lietotnei Kärcher Home & Garden, jums arī būs viegli atrast pareizo spiedienu: lietotnē integrētais konsultants atbalsta lietotāju ar praktiskiem padomiem par katru tīrīšanas situāciju un mērķi, lai iegūtu izcilus tīrīšanas rezultātus. Papildus konsultantam lietotne piedāvā citas noderīgas funkcijas, piemēram, montāžas instrukcijas, apkopes un kopšanas instrukcijas, kā arī piekļuvi Kärcher servisa portālam. Kad ir atrasts pareizais spiediena līmenis, to var viegli iestatīt, pagriežot izsmidzināšanas kātu un pārbaudot uz G 160 Q Power Control izsmidzināšanas pistoles. K 4 Power Control pārsteidz arī ar Kärcher Plug ’n’ Clean mazgāšanas līdzekļa sistēmu mazgāšanas līdzekļa nomaiņai bez piepūles, izbīdāmo rokturi ērtai transportēšanai, kā arī novietošanas pozīciju viegli pieejamiem piederumiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
|Caurplūde (l/h)
|maks. 420
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|30
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.8
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|11.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|14.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|402 x 306 x 588
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Augstspiediena pistole: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 8 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
- Teleskopisks rokturis
- Ūdensdzeses motors
- Iebūvēts ūdens filtrs
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast K 4 Power Control *EU rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.