Augstspiediena mazgātājs K 4 Power Control *EU

Var saņemt optimālu atbalstu, izmantojot lietotni Kärcher Home & Garden, ieskaitot lietotnes konsultantu: K 4 Power Control spiediena mazgātājs ar G 160 Q Power Control izsmidzināšanas pistoli un kātu.

K 4 Power Control spiediena mazgātājs ļauj neticami viegli notīrīt katru virsmu ar pareizo spiedienu. Pateicoties lietotnei Kärcher Home & Garden, jums arī būs viegli atrast pareizo spiedienu: lietotnē integrētais konsultants atbalsta lietotāju ar praktiskiem padomiem par katru tīrīšanas situāciju un mērķi, lai iegūtu izcilus tīrīšanas rezultātus. Papildus konsultantam lietotne piedāvā citas noderīgas funkcijas, piemēram, montāžas instrukcijas, apkopes un kopšanas instrukcijas, kā arī piekļuvi Kärcher servisa portālam. Kad ir atrasts pareizais spiediena līmenis, to var viegli iestatīt, pagriežot izsmidzināšanas kātu un pārbaudot uz G 160 Q Power Control izsmidzināšanas pistoles. K 4 Power Control pārsteidz arī ar Kärcher Plug ’n’ Clean mazgāšanas līdzekļa sistēmu mazgāšanas līdzekļa nomaiņai bez piepūles, izbīdāmo rokturi ērtai transportēšanai, kā arī novietošanas pozīciju viegli pieejamiem piederumiem.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
Caurplūde (l/h) maks. 420
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 30
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 1.8
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 11.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 14.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 402 x 306 x 588

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Augstspiediena pistole: G 160 Q Power Control
  • Vario Power Jet uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 8 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
  • Teleskopisks rokturis
  • Ūdensdzeses motors
  • Iebūvēts ūdens filtrs
Atrast K 4 Power Control *EU rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas.

