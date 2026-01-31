Virsmu tīrītājs PCL 4 Terases tīrītājs

PCL 4 Terases tīrītājs rūpīgi un vienmērīgi iztīra netīrumus ar rotējošām rullīšu birstēm un integrēto ūdens padevi. Vienkārši pievienojiet to ūdens šļūtenei.

Elektriskais terases tīrītājs PCL 4 viegli, rūpīgi un vienmērīgi notīra noturīgus netīrumus no dažādām horizontālām āra virsmām. Vienkārši pievienojiet terases tīrītājam dārza šļūteni, elektrisko kabeli un sāciet tīrīt. Divu rotējošu un nomaināmu rullīšu birstu kombinācija, kā arī iespēja regulēt ūdens padevi, nodrošina to, ka netīrumus var droši atberzt un vienlaikus aizskalot. Tas nozīmē, ka terasi var rūpīgi notīrīt acu mirklī, kā arī izmantot tieši tik ūdens, cik nepieciešams tīrīšanas uzdevumam. Rullīšu platums un novietojums ir veidots tā, lai nodrošinātu, ka divus dēļus, taupot laiku, var no malas līdz malai tīrīt vienlaicīgi. Pateicoties viegli nomaināmajām rullīšu birstēm, šo produktu var izmantot ne tikai koka un ūdensdrošo kompozītdēļu virsmām, bet arī gludu akmens flīžu un plākšņu virsmu rūpīgai un maigai tīrīšanai mājās.

Īpašības un ieguvumi
Virsmu tīrītājs PCL 4 Terases tīrītājs: Divas augstas kvalitātes rotējošas veltņu birstes (ietvertas koka virsmām paredzēto ierīču komplektā).
Divas augstas kvalitātes rotējošas veltņu birstes (ietvertas koka virsmām paredzēto ierīču komplektā).
Rūpīga un vienmērīga ārtelpu koka virsmu tīrīšana, nodrošinot efektīvu plašu virsmu tīrīšanu.
Virsmu tīrītājs PCL 4 Terases tīrītājs: Divas sprauslas virs cilindriskajām birstēm
Divas sprauslas virs cilindriskajām birstēm
Atberž un aizskalo netīrumus vienā piegājienā. Attīra no noturīgiem netīrumiem.
Virsmu tīrītājs PCL 4 Terases tīrītājs: Ūdens padevi var regulēt ar vārstu
Ūdens padevi var regulēt ar vārstu
Ūdeni taupoša tīrīšana.
Birstu centrālai stiprinājums
  • Tīra līdz pat virsmas malai - gan stūrus gan kaktus.
Rezerves cilindriskās birstes
  • Veltņu birstes koka virsmām, kas ir piemērotas koka dēļu un koka-polimēra kompozīta (WPC) virsmu tīrīšanai.
Cilindriskās birstes piedzen jaudīgs motors
  • Viegli strādāt ar minimālu piepūli.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Maks. spiediens (bar) 10
Spiediena diapazons Zems spiediens
Ūdens patēriņš pie 4 Bar spiediena (l/h) maks. 180
nominālā ieejas jauda (kW) 0.6
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 600 - 800
Cilindrisko birstu darba platums (mm) 300
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 6.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 1281 x 307 x 350

Aprīkojums

  • Divas ūdens sprauslas
  • Ūdens padeves kontroles vārsts
  • Glabāšanas pozīcija
  • Ergoniomisks rokturis un papildrokturis
Videos
Pielietošanas veidi
  • Terase
  • Koka virsmas
  • Sūnas
Piederumi
Atrast PCL 4 Terases tīrītājs rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

