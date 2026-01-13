Augstspiediena mazgātājs K 7 Smart Control Home *EU

Ar Home & Garden lietotnes konsultantu: K 7 Smart Control spiediena mazgātājs, ieskaitot pastiprinātas darbības režīmu. Var savienot ar viedtālruni, izmantojot Bluetooth. Ietver mājas aprīkojumu.

Vienkārši savienojiet K 7 Smart Control augstspiediena mazgātāju ar viedtālruņa lietotni Kärcher Home & Garden, izmantojot Bluetooth, un tīrīšana kļūst daudz vienkāršāka un efektīvāka. Lietotnes konsultants lietotnē sniedz praktiskus padomus un ieteikumus par daudzām tīrīšanas situācijām un uzdevumiem. Lietotne piedāvā arī daudzas citas noderīgas funkcijas, piemēram, montāžas instrukcijas, apkopes un kopšanas instrukcijas, kā arī piekļuvi Kärcher servisa portālam. Vēl viena praktiska iezīme: ierīcei ir pastiprinātas darbības režīms papildu jaudai - problēmas nesagādās pat noturīgi netīrumi. Spiediena līmeņus var iestatīt G 180 Q Smart Control izsmidzināšanas pistolē ar LCD displeju vai arī ar lietotnes palīdzību pārnest uz izsmidzināšanas pistoli, lai tīrīšanas laikā nekas nevarētu noiet greizi. Mājas komplektā ietilpst virsmas tīrīšanas līdzeklis T 7 un 1 litrs akmens tīrīšanas līdzekļa "trīs vienā". Citas aprīkojuma detaļas ietver "trīs vienā" Multi Jet izsmidzinātāju dažādām vajadzībām, nemainot izsmidzināšanas pistoli, Plug 'n' Clean mazgāšanas līdzekļu sistēmu mazgāšanas līdzekļa nomaiņai bez piepūles, augstas kvalitātes alumīnija izbīdāmo rokturi vienkāršai transportēšanai un uzglabāšanai, kā arī viegli pieejamu piederumu novietošanu stāvvietā.

Īpašības un ieguvumi
Savienojas ar Home & Garden lietotni, izmantojot Bluetooth
  • Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu.
  • Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus.
  • Lietotne augstspiediena tīrīšanas iekārtai nosūta informāciju par optimālo ūdens spiedienu, izmantojot Bluetooth.
Pastiprinātas jaudas (Boost) režīms nodrošina papildu jaudu Jūsu cīņā pret netīrumiem
  • Palielinātas jaudas (Boost) režīms palielina tīrīšanas efektivitāti un ietaupa laiku.
  • Nodrošina spēcīgu tīrīšanu gadījumos, kad jāstrādā ar īpaši noturīgiem netīrumu traipiem.
Smart Control pistole un Multi Jet stobrs "trīs vienā"
  • Pistole ar LCD ekrānu un pogām spiediena regulēšanai un tīrīšanas līdzekļa dozēšanai.
  • Rotējošais Multi Jet uzgalis "trīs vienā" nodrošina trīs dažādu veidu strūklas.
  • Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
  • Inovatīva ievietošanas sistēma Kärcher tīrīšanas līdzekļu pudelēm.
  • Ar šo augstspiediena tīrīšanas iekārtu mazgāšanas līdzekļa uzklāšana ir ātra, vienkārša un ērta.
  • Kärcher mazgāšanas līdzekļi palielina efektivitāti un aizsargā virsmu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Caurplūde (l/h) maks. 600
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 60
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 60
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 3
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 17.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 25
Izmēri (G x P x A) (mm) 458 x 330 x 666

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Komplekts mājai: T 7 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
  • Augstspiediena pistole: G 180 Q Smart Control
  • "Trīs vienā" Multi Jet uzgalis
  • Augstspiediena šļūtene: 10 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
  • Ūdensdzeses motors
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • Savienojums ar Bluetooth
  • iekārtas vadība ar lietotni
  • Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
Atrast K 7 Smart Control Home *EU rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

