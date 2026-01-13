Augstspiediena mazgātājs K 3 Power Control Home *EU

K 3 Power Control augstspiediena mazgātājs ar G 120 Q Power Control izsmidzināšanas pistoli un kātiem. Ar lietotnes konsultantu, kas sniedz praktiskus padomus vēl efektīvākiem tīrīšanas rezultātiem. Ietver mājas komplektu.

Pateicoties praktiskajam Home & Garden lietotnes konsultantam, kas var atbalstīt spiediena mazgātāju K 3 Power Control, Kärcher ļauj sasniegt vēl labākus tīrīšanas rezultātus un pārvērš lietotāju par tīrīšanas ekspertu. Lietotne piedāvā arī visaptverošu pakalpojumu, tostarp informāciju par ierīci, lietotni un Kärcher servisa portālu. Lietošanai piemēroto spiediena līmeni var iestatīt tieši uz izsmidzinātāja un pārbaudīt izsmidzināšanas pistoles G 120 Q Power Control displejā. Mazgāšanas līdzekli var ātri, vienkārši un ērti uzklāt no iebūvētās mazgāšanas līdzekļa tvertnes. Kärcher K 3 jaudas kontrole pārsteidz arī ar izvelkamu rokturi ērtai transportēšanai un uzglabāšanai, statīvu lielākai stabilitātei, piederumu turētāju, augstspiediena pistoli un kabeli, kā arī Kärcher Quick Connect sistēmu. Statīvu var izmantot arī kā otro rokturi, ļaujot ērti uzglabāt un ielādēt ierīci. Mājas komplekts garantē lielākas mājas apkārtnes tīrīšanu bez šļakatām un ietver T 1 virsmas tīrīšanas līdzekli un 500 ml mazgāšanas līdzekļa "Patio & Deck".

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 3 Power Control Home *EU: Home & Garden lietotne
Home & Garden lietotne
Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Augstspiediena mazgātājs K 3 Power Control Home *EU: Power Control pistole ar Quick Connect un stobriem
Power Control pistole ar Quick Connect un stobriem
Optimāls iestatījums katrai virsmai. Trīs spiediena pakāpes un viens tīrīšanas līdzekļa iestatījums. Pilnīga kontrole – LCD ekrānā tiek parādīti veiktie iestatījumi. Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
Augstspiediena mazgātājs K 3 Power Control Home *EU: Teleskopiskais rokturis ar regulējamu augstumu
Teleskopiskais rokturis ar regulējamu augstumu
Ērts pārvietošanas roktura augstums. Pilnībā ievelkams ērtai glabāšanai.
Tīras tvertnes risinājums
  • Tīrs un ērts: mazgāšanas līdzekļa tvertni var noņemt uzpildīšanai.
  • Praktiskā tīrīšanas līdzekļa tvertne padara tīrīšanas līdzekļa uzklāšanu vienkāršu.
  • Kärcher mazgāšanas līdzekļi palielina efektivitāti un aizsargā virsmu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Caurplūde (l/h) maks. 380
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 25
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 1.6
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 4.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 7.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 297 x 280 x 677

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Komplekts mājai: T 1 virsmas tīrītājs, mazgāšanas līdzeklis terasei 0,5 l
  • Augstspiediena pistole: G 120 Q Power Control
  • Vario Power Jet uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 7 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Tvertne
  • Noņemama tīrīšanas līdzekļa tvertne
  • Iebūvēts ūdens filtrs
Augstspiediena mazgātājs K 3 Power Control Home *EU
Augstspiediena mazgātājs K 3 Power Control Home *EU
Augstspiediena mazgātājs K 3 Power Control Home *EU
Augstspiediena mazgātājs K 3 Power Control Home *EU
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Motocikli un motorolleri
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast K 3 Power Control Home *EU rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

