Augstspiediena mazgātājs K 4 Power Control Car & Stairs
Varat saņemt vajadzīgo atbalstu Kärcher Home & Garden lietotnē, izmantojot lietošanas konsultantu. K 4 Power Control augstspiediena tīrīšanas iekārta ar G 160 Q Power Control pistoli un komplektu automašīnai un kāpnēm.
Augstspiediena tīrīšanas iekārta K 4 Power Control ļauj neticami viegli notīrīt visas virsmas, izmantojot pareizo spiedienu. Kärcher Home & Garden lietotnes dēļ to ir viegli piemeklēt – lietošanas konsultants sniedz lietotājam praktiskus padomus par katru tīrīšanas situāciju un tīrāmo priekšmetu lieliskam tīrīšanas rezultātam. Papildus lietotnes konsultantam lietotne piedāvā arī citu noderīgu informāciju, piemēram, montāžas un apkopes instrukcijas, kā arī piekļuvi Kärcher servisa portālam. Kad ir noteikts pareizais spiediena līmenis, to var viegli iestatīt, pagriežot uzgali, un pārbaudīt uz G 160 Q Power Control pistoles. Iekļauts komplekts pilnvērtīgai automašīnu tīrīšanai, kas sastāv no putu uzgaļa, rotējošās mazgāšanas birstes un 1 litra automašīnu šampūna. Komplekts kāpnēm, kurā ir iekļauta PS 30 Power birste, ir piemērots visu virsmu tīrīšanai ārpus Jūsu mājokļa. K 4 Power Control ir aprīkots arī ar Kärcher Plug 'n' Clean sistēmu, kas nodrošina mazgāšanas līdzekļa vienkāršu nomaiņu, teleskopisko rokturi ērtai pārvietošanai, kā arī novietni vieglai piekļuvei pie piederumiem.
Īpašības un ieguvumi
Home & Garden lietotneKärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Power Control pistole ar Quick Connect un stobriemOptimāls iestatījums katrai virsmai. Trīs spiediena pakāpes un viens tīrīšanas līdzekļa iestatījums. Pilnīga kontrole – LCD ekrānā tiek parādīti veiktie iestatījumi. Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēmaInovatīva ievietošanas sistēma Kärcher tīrīšanas līdzekļu pudelēm. Ar šo augstspiediena tīrīšanas iekārtu mazgāšanas līdzekļa uzklāšana ir ātra, vienkārša un ērta. Kärcher mazgāšanas līdzekļi palielina efektivitāti un aizsargā virsmu.
Teleskopiskais rokturis ar regulējamu augstumu
- Ērts pārvietošanas roktura augstums.
- Pilnībā ievelkams ērtai glabāšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
|Caurplūde (l/h)
|maks. 420
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|30
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.8
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|11.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|17.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|402 x 306 x 588
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts automašīnai: Rotējošā mazgāšanas birste, 0,3 l putu uzgalis, mazgāšanas līdzeklis automašīnām "trīs vienā", 1 l
- Augstspiediena pistole: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 8 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- PS 30 Power birste
- Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
- Teleskopisks rokturis
- Ūdensdzeses motors
- Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Visapkārt mājai un dārzam
- Motocikli un motorolleri
- Mazi automobiļi
