Augstspiediena mazgātājs K 4 Premium Power Control Home Wood
K 4 Premium Power Control augstspiediena tīrīšanas iekārta ar G 160 Q Power Control pistoli un šļūtenes spoli. Varat saņemt vajadzīgo atbalstu Kärcher Home & Garden lietotnē, izmantojot lietošanas konsultantu. Iekļauts komplekts mājai.
Ar K 4 Premium Power Control augstspiediena tīrīšanas iekārtu katra virsma var tikt tīrīta ar pareizo spiedienu. Kärcher Home & Garden lietotnes dēļ to ir viegli piemeklēt – lietošanas konsultants sniedz lietotājam praktiskus padomus par katru tīrīšanas situāciju un tīrāmo priekšmetu lieliskiem tīrīšanas rezultātiem. Papildus lietotnes konsultantam lietotne piedāvā arī citu noderīgu informāciju, piemēram, montāžas un apkopes instrukcijas, kā arī piekļuvi Kärcher servisa portālam. Maksimālai kontrolei spiedienu var iestatīt, pagriežot uzgali, un pārbaudīt uz G 160 Q Power Control pistoles. Parocīgās šļūtenes spoles dēļ iekārtas lietošana ir ļoti ērta. Aprīkojumā ietilpst komplekts mājai ar T 4 virsmu tīrītāju un 1 litru akmens tīrīšanas līdzekļa lielāku laukumu mazgāšanai bez šļakatām. Vēl iekļauta Plug ’n’ Clean sistēma ērtai mazgāšanas līdzekļu nomaiņai, augstas kvalitātes alumīnija teleskopiskais rokturis parocīgai iekārtas pārvietošanai un novietne vieglai piekļuvei pie piederumiem.
Īpašības un ieguvumi
Home & Garden lietotneKärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Power Control pistole ar Quick Connect un stobriemOptimāls iestatījums katrai virsmai. Trīs spiediena pakāpes un viens tīrīšanas līdzekļa iestatījums. Pilnīga kontrole – LCD ekrānā tiek parādīti veiktie iestatījumi. Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
Šļūtenes spole ērtai iekārtas lietošanaiUz spoles uztīta augstspiediena šļūtene tiek kompakti uzglabāta un labi pasargāta. Ērta lietošana – šļūtene ir gatava darbam jebkurā laikā vieglās satīšanas un attīšanas dēļ. Zems smaguma centrs drošai novietošanai pat uz slīpām virsmām.
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
- Inovatīva ievietošanas sistēma Kärcher tīrīšanas līdzekļu pudelēm.
- Ar šo augstspiediena tīrīšanas iekārtu mazgāšanas līdzekļa uzklāšana ir ātra, vienkārša un ērta.
- Kärcher mazgāšanas līdzekļi palielina efektivitāti un aizsargā virsmu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
|Caurplūde (l/h)
|maks. 420
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|30
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.8
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|12
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|17.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|414 x 306 x 588
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 5 virsmu tīrītājs, tīrīšanas līdzeklis kokam, "trīs vienā", 1l
- Augstspiediena pistole: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 8 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
- Teleskopisks rokturis
- Ūdensdzeses motors
- Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Visapkārt mājai un dārzam
- Motocikli un motorolleri
- Mazi automobiļi
