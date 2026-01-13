Augstspiediena mazgātājs K 3 Classic
Augstspiediena tīrīšanas iekārta K 3 Classic (ar teleskopisko rokturi) ir īpaši piemērota viegli noņemamu netīrumu likvidēšanai mājas teritorijā, turklāt tā ir kompakta, viegli pārvietojama un uzglabājama.
Neskatoties uz augstspiediena iekārtas kompaktajiem izmēriem, tā spēj sniegt lielisku tīrīšanas rezultātu, turklāt alumīnija teleskopiskais rokturis gādā par vietu taupošu iekārtas uzglabāšanu, kā arī vieglu pārvietošanu. K 3 Classic ir aprīkota ar Quick Connect pistoli, sešus metrus garu augstspiediena šļūteni, Vario Power uzgali, dubļu frēzi un ūdens filtru, tāpēc tā ir ideāli piemērota neregulārai viegli noņemamu netīrumu nomazgāšanai no dārza mēbelēm un darbarīkiem, velosipēdiem u. c. priekšmetiem mājas teritorijā. Platības tīrīšanas veiktspēja līdz 25 m²/h.
Īpašības un ieguvumi
Šļūtenes glabāšana uz priekšējā vākaŠļūteni var ērti uzkārt uz priekšējā pārsega.
Teleskopisks rokturisAlumīnija teleskopiskais rokturis ir izvelkams pārvietošanai un atkal iestumjams uzglabāšanai.
Mazgāšanas līdzekļa lietošanaIesūkšanas šļūtene izmantošanai ar mazgāšanas līdzekļiem. Kärcher tīrīšanas līdzekļi paaugstina efektivitāti un palīdz aizsargāt tīrāmo virsmu.
Piederumu novietne uz iekārtas
- Stobri vienmēr būs viegli aizsniedzami, un pēc tīrīšanas visus piederumus var kompakti uzglabāt uz iekārtas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Caurplūde (l/h)
|380
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|25
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.6
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|264 x 256 x 450
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Augstspiediena pistole: G 120 Q
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 6 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
- Teleskopisks rokturis
- Iebūvēts ūdens filtrs
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast K 3 Classic rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.