Augstspiediena mazgātājs K 7 Smart Control Flex WKS
Īpašības un ieguvumi
Smart Control pistole ar palielinātajs jaudas (Boost) režīmu un "trīs vienā" Multi Jet uzgaliPistole ar LCD ekrānu un pogām spiediena regulēšanai un tīrīšanas līdzekļa dozācijai. Palielinātas jaudas (Boost) režīms papildu tīrīšanas spēkam, lai noņemtu noturīgus netīrumus. Rotējošais Multi Jet uzgalis "trīs vienā" nodrošina trīs dažādu veidu strūklas. Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
PremiumFlex augstspiediena šļūteneElastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību Viegli izritināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem.
Savienojas ar Home & Garden lietotni, izmantojot BluetoothKärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Lietotne augstspiediena tīrīšanas iekārtai nosūta informāciju par optimālo ūdens spiedienu, izmantojot Bluetooth.
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
- Plug 'n' Clean ligzda nodrošina ātru, vienkāršu un parocīgu tīrīšanas līdzekļa nomaiņu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Caurplūde (l/h)
|maks. 600
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|60
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 60
|nominālā ieejas jauda (kW)
|3
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|17.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|23.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|458 x 330 x 669
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Augstspiediena pistole: G 180 Q Smart Control
- "Trīs vienā" Multi Jet uzgalis
- Augstspiediena šļūtene: 10 m, PremiumFlex
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
- Dārza šļūtene: 10 m
Aprīkojums
- Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
- Teleskopisks rokturis
- Ūdensdzeses motors
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Savienojums ar Bluetooth
- iekārtas vadība ar lietotni
- Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
Pielietošanas veidi
- Terase
- Sētas
- Dārza un akmens sienas
- Visapkārt mājai un dārzam
- Automašīnas
- Pārvietojamās mājas
- Velosipēdi
- Motocikli un motorolleri
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles