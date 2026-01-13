Augstspiediena mazgātājs K 2 Power Control *EU

Jūsu lietotnes konsultants: Kärcher K 2 Power Control spiediena mazgātājs, piemēram, velosipēdu, dārza instrumentu vai dārza mēbeļu tīrīšanai.

Kļūstiet par tīrīšanas ekspertu, izmantojot Kärcher Home & Garden lietotni: kombinācijā ar Kärcher K 2 Power Control augstspiediena mazgātāju jūs sasniegsiet augstākos tīrīšanas rezultātus. Lietotnē ir noderīgs konsultants, kurš atbalsta lietotāju ar praktiskiem padomiem un ieteikumiem katram tīrīšanas uzdevumam. Lietotne piedāvā arī visaptverošus pakalpojumus, tostarp informāciju par ierīci, lietotni un Kärcher servisa portālu. Augstspiediena mazgātājs ir aprīkots ar augstspiediena pistoli un 2 izsmidzināšanas kātiem ar Quick Connect savienojumu. Spiediena līmeni var iestatīt tieši uz Click Vario Power izsmidzinātāja, lai maksimāli kontrolētu katru tīrīšanas darbu. Ierīcei ir arī regulējama augstuma izvelkamais rokturis ērtai pārvadāšanai un uzglabāšanai, iesūkšanas šļūtene vieglai mazgāšanas līdzekļu lietošanai, praktiski piederumu turētāji, augstspiediena pistole un kabelis, kā arī 5 metru šļūtene.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 2 Power Control *EU: Home & Garden lietotne
Home & Garden lietotne
Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Augstspiediena mazgātājs K 2 Power Control *EU: Izsmidzināšanas pistole un kāts ar Quick Connect
Izsmidzināšanas pistole un kāts ar Quick Connect
Vienkārši ievietojiet un pagrieziet - pieejami divi dažādi izsmidzināšanas kāti. Optimāls spiediena iestatījums: 3 spiediena līmeņu, kā arī mazgāšanas līdzekļa līmeņa izvēle. Viegla vadība: simboli uz izsmidzināšanas kātiem parāda iestatījumus.
Augstspiediena mazgātājs K 2 Power Control *EU: Teleskopiskais rokturis ar regulējamu augstumu
Teleskopiskais rokturis ar regulējamu augstumu
Ērts pārvietošanas roktura augstums. Pilnībā ievelkams ērtai glabāšanai.
Integrēta iesūkšanas šļūtene
  • Ar šo augstspiediena tīrīšanas iekārtu mazgāšanas līdzekļa uzklāšana ir ātra, vienkārša un ērta.
  • Viegli izmantot. Sūkšanas šļūtene mazgāšanas līdzekļu lietošanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Barošanas spriegums (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
Caurplūde (l/h) maks. 360
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 20
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 1.4
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 246 x 280 x 586

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Augstspiediena pistole: G 120 Q
  • Vario Power Jet uzgalis
  • Click Vario Power uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 5 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Sūkšana
  • Teleskopisks rokturis
  • Iebūvēts ūdens filtrs
Augstspiediena mazgātājs K 2 Power Control *EU
Augstspiediena mazgātājs K 2 Power Control *EU
Augstspiediena mazgātājs K 2 Power Control *EU
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Mazi automobiļi
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast K 2 Power Control *EU rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

