Augstspiediena mazgātājs K 2 Universal Edition Car
K 2 Universal Edition automašīnu augstspiediena mazgātājs ir paredzēts neregulārai lietošanai, tas droši noņem nelielus netīrumus no automašīnām un ap māju.
K 2 Universal Edition automašīnu augstspiediena mazgātājs ātri notīrīs gan netīras automašīnas, gan pakāpienus, gan darbarīkus, līdz tie spīdēs un laistīsies. Mazā ierīce ir ideāli piemērota visiem neregulārajiem tīrīšanas darbiem mājas apkārtnē un pagalmā. Tīrīšana vēl nekad nav bijusi tik vienkārša. Arī automašīnas tīrīšanas laikā: Putu strūkla, automašīnas šampūns (0,5 litri) un mazgāšanas birste, kas ir iekļauti komplektā, padarīs automašīnu mirdzošu. Pateicoties mazajam svaram un iebūvētajam, ērtajam rokturim, jūs viegli varat pārvietot automašīnu mazgātāju K 2 Universal Edition tur, kur tas ir nepieciešams. Quick Connect sistēma nodrošina papildu ērtības, jo tās ātrais savienojums ļauj trīs metrus garo augstspiediena šļūteni vienkārši pieslēgt pie ierīces un palaidēja, kā arī atslēgt no tā. Visus komplektācijā iekļautos piederumus var vienkārši turēt uz automašīnu mazgātāja K 2 Universal Edition. Tas ir iespējams, pateicoties uz ierīces izvietotajiem viedajiem balsteņiem. Arī barošanas kabeli var ērti ievietot integrētajā kabeļa ligzdā.
Īpašības un ieguvumi
Integrēts kabeļa nodalījumsKabeli iespējams uzglabāt kārtīgi un kompakti.
Ērta piederumu glabāšanaAugstspiediena šļūteni, stobru un pistoli iespējams viegli noglabāt, tos piestiprinot iekārtai.
Quick Connect sistēmaAugstspiediena šļūteni iespējams vienkārši un ātri pievienot iekārtai un pistolei un atvienot no tām.
Kompakts izmērs un neliels svars
- Iekārta ir viegli pārnēsājama un transportējama.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Spiediens (bar/MPa)
|110 / 11
|Caurplūde (l/h)
|maks. 360
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|20
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.4
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|182 x 280 x 390
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts automašīnai: Mazgāšanas birste, putu sprausla, automašīnas šampūns 0,5 l
- Augstspiediena pistole: G 120 Q
- Vienas strūklas uzgalis
- Augstspiediena šļūtene: 3 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Iebūvēts ūdens filtrs
Videos
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles