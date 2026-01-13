Augstspiediena mazgātājs K 2 Universal Edition Car

K 2 Universal Edition automašīnu augstspiediena mazgātājs ir paredzēts neregulārai lietošanai, tas droši noņem nelielus netīrumus no automašīnām un ap māju.

K 2 Universal Edition automašīnu augstspiediena mazgātājs ātri notīrīs gan netīras automašīnas, gan pakāpienus, gan darbarīkus, līdz tie spīdēs un laistīsies. Mazā ierīce ir ideāli piemērota visiem neregulārajiem tīrīšanas darbiem mājas apkārtnē un pagalmā. Tīrīšana vēl nekad nav bijusi tik vienkārša. Arī automašīnas tīrīšanas laikā: Putu strūkla, automašīnas šampūns (0,5 litri) un mazgāšanas birste, kas ir iekļauti komplektā, padarīs automašīnu mirdzošu. Pateicoties mazajam svaram un iebūvētajam, ērtajam rokturim, jūs viegli varat pārvietot automašīnu mazgātāju K 2 Universal Edition tur, kur tas ir nepieciešams. Quick Connect sistēma nodrošina papildu ērtības, jo tās ātrais savienojums ļauj trīs metrus garo augstspiediena šļūteni vienkārši pieslēgt pie ierīces un palaidēja, kā arī atslēgt no tā. Visus komplektācijā iekļautos piederumus var vienkārši turēt uz automašīnu mazgātāja K 2 Universal Edition. Tas ir iespējams, pateicoties uz ierīces izvietotajiem viedajiem balsteņiem. Arī barošanas kabeli var ērti ievietot integrētajā kabeļa ligzdā.

Īpašības un ieguvumi
Integrēts kabeļa nodalījums
Integrēts kabeļa nodalījums
Kabeli iespējams uzglabāt kārtīgi un kompakti.
Ērta piederumu glabāšana
Ērta piederumu glabāšana
Augstspiediena šļūteni, stobru un pistoli iespējams viegli noglabāt, tos piestiprinot iekārtai.
Quick Connect sistēma
Quick Connect sistēma
Augstspiediena šļūteni iespējams vienkārši un ātri pievienot iekārtai un pistolei un atvienot no tām.
Kompakts izmērs un neliels svars
  • Iekārta ir viegli pārnēsājama un transportējama.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Spiediens (bar/MPa) 110 / 11
Caurplūde (l/h) maks. 360
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 20
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 1.4
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 3.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 182 x 280 x 390

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Komplekts automašīnai: Mazgāšanas birste, putu sprausla, automašīnas šampūns 0,5 l
  • Augstspiediena pistole: G 120 Q
  • Vienas strūklas uzgalis
  • Augstspiediena šļūtene: 3 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Iebūvēts ūdens filtrs
Augstspiediena mazgātājs K 2 Universal Edition Car
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
