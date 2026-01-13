Augstspiediena mazgātājs K 4 Comfort Premium

K 4 Comfort Premium augstspiediena mazgātājs ar veiktspēju 30 m²/h, PremiumFlex šļūteni, šļūtenes spoli un ūdensdzeses motoru ir ideāli piemērots tīrīšanai ap māju un dārzā.

K 4 Comfort Premium ir jaudīgs un ērts augstspiediena mazgātājs, kas ir ideāli piemērots vidēji noturīgu netīrumu noņemšanai ap māju un dārzā. Tā ilgmūžīgais ūdensdzeses motors nodrošina nemainīgu veiktspēju, savukārt ērtā šļūtenes spole ar PremiumFlex šļūteni garantē maksimālu elastību darbā. Turklāt G 180 50 Q COMFORT!Hold pistole samazina turēšanai nepieciešamo spēku līdz pat 50 procentiem, kas ļauj strādāt bez noguruma. Pateicoties Quick Connect sistēmai, augstspiediena šļūteni var ātri un viegli pievienot un atvienot. Novatoriskais, daudzfunkcionālais "četri vienā" Multi Jet stobrs sevī apvieno četrus dažādus strūklas režīmus, kurus var ērti izvēlēties, vien pagriežot stobru. Turklāt "divi vienā" tīrīšanas līdzekļa koncepcija nodrošina papildu ērtības un perfektu līdzekļa uzklāšanu atbilstoši veicamajam uzdevumam. Kabeļus un piederumus var viegli un kompakti uzglabāt uz iekārtas, bet teleskopiskais rokturis un mīksta sastāva riteņi atvieglo iekārtas pārvietošanu. Optimālam atbalstam Kärcher Home & Garden lietotne piedāvā integrētu lietošanas konsultantu, kā arī noderīgus padomus un trikus vēl sekmīgākam tīrīšanas rezultātam. Komplektācijā ietilpst 1 litrs tīrīšanas līdzekļa.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 4 Comfort Premium: Gudra iekārtas koncepcija
Gudra iekārtas koncepcija
Iekārtas konstrukcijā ir sakārtotas kabeļu un šļūteņu ieejas un izejas. Tas nodrošina brīvu kustību un darba telpu, kā arī kopumā atvieglo kabeļu un šļūteņu pārvaldību. Pareizi novietojot iekārtas ar šļūteņu un kabeļu savienojumiem pret strāvas un ūdens avotiem, tīrīšana kļūst daudz ērtāka.
Augstspiediena mazgātājs K 4 Comfort Premium: Comfort pistole ar COMFORT!Hold un Quick Connect
Comfort pistole ar COMFORT!Hold un Quick Connect
COMFORT!Hold ievērojami samazina pistoles turēšanas spēku. Tas ir īpaši izdevīgi ilgstošai lietošanai, tīrot lielas platības. Quick Connect savienojums ātrai augstspiediena šļūtenes pievienošanai.
Augstspiediena mazgātājs K 4 Comfort Premium: "Četri vienā" Multi Jet
"Četri vienā" Multi Jet
Daudzas tīrīšanas iespējas, pateicoties četrām dažādām sprauslām vienā smidzināšanas stobrā. Nav nepieciešams nomainīt stobru, kas nodrošina lielāku ērtību, – vienkārši pagrieziet stobru, lai izvēlētos ūdens strūklas veidu.
Tīrīšanas līdzekļa sistēma "divi vienā"
  • Novatoriska tīrīšaas līdzekļa koncepcija nodrošina maksimālu darba elastību un optimālu dozēšanu katram tīrīšanas uzdevumam.
  • Tīrīšanas līdzekli var izsmidzināt ar iekārtu un Multi Jet sprauslu vai, lai iegūtu vairāk putu, ar putu sprauslu (ar līdzekļa dozēšanu).
  • Kärcher tīrīšanas līdzekļi (pieejami atsevišķi) ne tikai aizsargā un kopj tīrāmo virsmu, bet arī nodrošina efektīvāku un ilgāk noturīgu rezultātu.
PremiumFlex augstspiediena šļūtene
  • Elastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību
  • Viegli izritināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem.
Šļūtenes spole ērtai iekārtas lietošanai
  • Uz spoles uztīta augstspiediena šļūtene tiek kompakti uzglabāta un labi pasargāta.
  • Ērta lietošana – šļūtene ir gatava darbam jebkurā laikā vieglās satīšanas un attīšanas dēļ.
  • Zems smaguma centrs drošai novietošanai pat uz slīpām virsmām.
Nepārspējams sniegums
  • Ūdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Ergonomiska pārvietošana
  • Teleskopiskais rokturis ar fiksācijas mehānismu nodrošina vieglu, ērtu un ergonomisku pārvietošanu.
  • Riteņi ar mīkstu komponentu struktūru ļauj iekārtu pārvietot viegli un bez piepūles.
  • Pārvietošanas rokturis ļauj iekārtu pacelt viegli un ergonomiski.
Home & Garden lietotne
  • Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu.
  • Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus.
  • Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Ilgtspējības funkcijas
  • Dizains ar 20 % pārstrādātas plastmasas¹⁾.
  • Līdz pat 80 % mazāks ūdens patēriņš salīdzinājumā ar parasto dārza šļūteni²⁾.
  • Iepakojums izgatavots no vismaz 80 % pārstrādāta papīra.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Spiediens ( /bar/MPa) 20 / maks. 130 / 2 - 13
Caurplūde (l/h) maks. 420
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 30
Ieplūdes temperatūra (°C) 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 1.8
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 12.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 17.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Tikai produkts, visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus. / ²⁾ Iekšējā testa nosacījumi: augstspiediena mazgātāja caurplūde ir 40 % no dārza šļūtenes ūdens plūsmas ātruma, un mazgāšanas laiks ir jāsamazina uz pusi. Plūsmas ātrums un faktiskais ūdens un laika ietaupījums atšķiras atkarībā no iekārtas klases, piesārņojuma pakāpes un netīrumu atrašanās vietas.

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Tīrīšanas līdzekļi: Universālais tīrīšanas līdzeklis RM 626, 1 l
  • Augstspiediena pistole: G 180 Q COMFORT!Hold
  • "Četri vienā" Multi Jet
  • Augstspiediena šļūtene: 8 m, PremiumFlex
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Spiediena samazināšana uz pistoles
  • Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Tīrīšanas līdzekļa sistēma "divi vienā"
  • Tīrīšanas līdzekļa pielāgošana uz putu sprauslas
  • Teleskopisks rokturis
  • Ūdensdzeses motors
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • Āķis strāvas kabelim
  • Piederumu novietne uz iekārtas
  • Riteņi ar mīkstu virsmu
Augstspiediena mazgātājs K 4 Comfort Premium
Augstspiediena mazgātājs K 4 Comfort Premium
Videos
Pielietošanas veidi
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Motocikli un motorolleri
  • Mazi automobiļi
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija