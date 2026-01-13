Augstspiediena mazgātājs K 4 Comfort Premium
K 4 Comfort Premium augstspiediena mazgātājs ar veiktspēju 30 m²/h, PremiumFlex šļūteni, šļūtenes spoli un ūdensdzeses motoru ir ideāli piemērots tīrīšanai ap māju un dārzā.
K 4 Comfort Premium ir jaudīgs un ērts augstspiediena mazgātājs, kas ir ideāli piemērots vidēji noturīgu netīrumu noņemšanai ap māju un dārzā. Tā ilgmūžīgais ūdensdzeses motors nodrošina nemainīgu veiktspēju, savukārt ērtā šļūtenes spole ar PremiumFlex šļūteni garantē maksimālu elastību darbā. Turklāt G 180 50 Q COMFORT!Hold pistole samazina turēšanai nepieciešamo spēku līdz pat 50 procentiem, kas ļauj strādāt bez noguruma. Pateicoties Quick Connect sistēmai, augstspiediena šļūteni var ātri un viegli pievienot un atvienot. Novatoriskais, daudzfunkcionālais "četri vienā" Multi Jet stobrs sevī apvieno četrus dažādus strūklas režīmus, kurus var ērti izvēlēties, vien pagriežot stobru. Turklāt "divi vienā" tīrīšanas līdzekļa koncepcija nodrošina papildu ērtības un perfektu līdzekļa uzklāšanu atbilstoši veicamajam uzdevumam. Kabeļus un piederumus var viegli un kompakti uzglabāt uz iekārtas, bet teleskopiskais rokturis un mīksta sastāva riteņi atvieglo iekārtas pārvietošanu. Optimālam atbalstam Kärcher Home & Garden lietotne piedāvā integrētu lietošanas konsultantu, kā arī noderīgus padomus un trikus vēl sekmīgākam tīrīšanas rezultātam. Komplektācijā ietilpst 1 litrs tīrīšanas līdzekļa.
Īpašības un ieguvumi
Gudra iekārtas koncepcijaIekārtas konstrukcijā ir sakārtotas kabeļu un šļūteņu ieejas un izejas. Tas nodrošina brīvu kustību un darba telpu, kā arī kopumā atvieglo kabeļu un šļūteņu pārvaldību. Pareizi novietojot iekārtas ar šļūteņu un kabeļu savienojumiem pret strāvas un ūdens avotiem, tīrīšana kļūst daudz ērtāka.
Comfort pistole ar COMFORT!Hold un Quick ConnectCOMFORT!Hold ievērojami samazina pistoles turēšanas spēku. Tas ir īpaši izdevīgi ilgstošai lietošanai, tīrot lielas platības. Quick Connect savienojums ātrai augstspiediena šļūtenes pievienošanai.
"Četri vienā" Multi JetDaudzas tīrīšanas iespējas, pateicoties četrām dažādām sprauslām vienā smidzināšanas stobrā. Nav nepieciešams nomainīt stobru, kas nodrošina lielāku ērtību, – vienkārši pagrieziet stobru, lai izvēlētos ūdens strūklas veidu.
Tīrīšanas līdzekļa sistēma "divi vienā"
- Novatoriska tīrīšaas līdzekļa koncepcija nodrošina maksimālu darba elastību un optimālu dozēšanu katram tīrīšanas uzdevumam.
- Tīrīšanas līdzekli var izsmidzināt ar iekārtu un Multi Jet sprauslu vai, lai iegūtu vairāk putu, ar putu sprauslu (ar līdzekļa dozēšanu).
- Kärcher tīrīšanas līdzekļi (pieejami atsevišķi) ne tikai aizsargā un kopj tīrāmo virsmu, bet arī nodrošina efektīvāku un ilgāk noturīgu rezultātu.
PremiumFlex augstspiediena šļūtene
- Elastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību
- Viegli izritināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem.
Šļūtenes spole ērtai iekārtas lietošanai
- Uz spoles uztīta augstspiediena šļūtene tiek kompakti uzglabāta un labi pasargāta.
- Ērta lietošana – šļūtene ir gatava darbam jebkurā laikā vieglās satīšanas un attīšanas dēļ.
- Zems smaguma centrs drošai novietošanai pat uz slīpām virsmām.
Nepārspējams sniegums
- Ūdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Ergonomiska pārvietošana
- Teleskopiskais rokturis ar fiksācijas mehānismu nodrošina vieglu, ērtu un ergonomisku pārvietošanu.
- Riteņi ar mīkstu komponentu struktūru ļauj iekārtu pārvietot viegli un bez piepūles.
- Pārvietošanas rokturis ļauj iekārtu pacelt viegli un ergonomiski.
Home & Garden lietotne
- Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu.
- Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus.
- Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Ilgtspējības funkcijas
- Dizains ar 20 % pārstrādātas plastmasas¹⁾.
- Līdz pat 80 % mazāks ūdens patēriņš salīdzinājumā ar parasto dārza šļūteni²⁾.
- Iepakojums izgatavots no vismaz 80 % pārstrādāta papīra.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens ( /bar/MPa)
|20 / maks. 130 / 2 - 13
|Caurplūde (l/h)
|maks. 420
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|30
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.8
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|12.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|17.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Tikai produkts, visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus. / ²⁾ Iekšējā testa nosacījumi: augstspiediena mazgātāja caurplūde ir 40 % no dārza šļūtenes ūdens plūsmas ātruma, un mazgāšanas laiks ir jāsamazina uz pusi. Plūsmas ātrums un faktiskais ūdens un laika ietaupījums atšķiras atkarībā no iekārtas klases, piesārņojuma pakāpes un netīrumu atrašanās vietas.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Tīrīšanas līdzekļi: Universālais tīrīšanas līdzeklis RM 626, 1 l
- Augstspiediena pistole: G 180 Q COMFORT!Hold
- "Četri vienā" Multi Jet
- Augstspiediena šļūtene: 8 m, PremiumFlex
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Spiediena samazināšana uz pistoles
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Tīrīšanas līdzekļa sistēma "divi vienā"
- Tīrīšanas līdzekļa pielāgošana uz putu sprauslas
- Teleskopisks rokturis
- Ūdensdzeses motors
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Āķis strāvas kabelim
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Riteņi ar mīkstu virsmu
Videos
Pielietošanas veidi
- Visapkārt mājai un dārzam
- Motocikli un motorolleri
- Mazi automobiļi