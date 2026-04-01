Augstspiediena mazgātājs K 7 Smart Control WSK

K 7 Smart Control var savienot ar viedtālruni, izmantojot Bluetooth. Lietotnes Home & Garden konsultants sniegs padomus perfektai tīrīšanai un nodrošinās pastiprinātās jaudas režīmu.

Vienkārši savienojiet K 7 Smart Control augstspiediena mazgātāju ar Kärcher Home & Garden lietotni viedtālrunī, izmantojot Bluetooth, un tīrīšana kļūst daudz vienkāršāka un efektīvāka, jo konsultants lietotnē sniedz praktiskus padomus un ieteikumus dažādiem tīrīšanas uzdevumiem. Lietotne piedāvā arī daudzas citas noderīgas funkcijas, piemēram, montāžas instrukcijas, apkopes un kopšanas instrukcijas, kā arī Kärcher servisa portālu. Vēl viena praktiska funkcija: iekārtai ir pastiprinātas jaudas (Boost) režīms, kas nodrošina papildu jaudu – pat noturīgi netīrumi nebūs problēma. Spiediena līmeņus var iestatīt uz pistoles G 180 Q Smart Control vai pārsūtīt uz pistoli ar lietotnes palīdzību, lai tīrīšanas laikā nekas nenoiet greizi. Aprīkojumā ietilpst "trīs vienā" Multi Jet uzgalis, Plug 'n' Clean tīrīšanas līdzekļa sistēma vieglai līdzekļa nomaiņai, augstas kvalitātes alumīnija teleskopiskais rokturis vienkāršai iekārtas pārvietošanai un uzglabāšanai, kā arī piederumu glabāšanas vietas.

Īpašības un ieguvumi
Savienojas ar Home & Garden lietotni, izmantojot Bluetooth
Pastiprinātas jaudas (Boost) režīms nodrošina papildu jaudu Jūsu cīņā pret netīrumiem
Smart Control pistole un Multi Jet stobrs "trīs vienā"
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Caurplūde (l/h) maks. 600
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 60
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 60
nominālā ieejas jauda (kW) 3
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 17.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 25
Izmēri (G x P x A) (mm) 458 x 330 x 666

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Augstspiediena pistole: G 180 Q Smart Control
  • "Trīs vienā" Multi Jet uzgalis
  • Augstspiediena šļūtene: 10 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
  • Dārza šļūtene: 10 m

Aprīkojums

  • Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
  • Teleskopisks rokturis
  • Ūdensdzeses motors
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • Savienojums ar Bluetooth
  • iekārtas vadība ar lietotni
  • Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
Augstspiediena mazgātājs K 7 Smart Control WSK
Augstspiediena mazgātājs K 7 Smart Control WSK
Augstspiediena mazgātājs K 7 Smart Control WSK
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Motocikli un motorolleri
  • Mazi automobiļi
  • Āra pakāpieni
  • Vidēja izmēra automašīnas un universāļi
  • Dārza un akmens sienas
  • Pārvietojamās mājas
INTERNETA VEIKALS
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

Atbalsts telefoniski un rakstiski:
02.04. 8–16
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

Atbalsts telefoniski un rakstiski:
02.04. 8–16
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518\

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 8–18
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

