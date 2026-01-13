Augstspiediena mazgātājs K 6 Comfort Premium

Augstspiediena mazgātājs K 6 Comfort Premium ar platības veiktspēju 50 m²/h, PremiumFlex šļūteni, šļūtenes spoli un ūdensdzeses motoru ir ideāli piemērots smaga piesārņojuma noņemšanai.

K 6 Comfort Premium augstspiediena mazgātājs viegli noņem grūti notīrāmus netīrumus ap māju un dārzu. Ilgmūžīgais ūdensdzeses motors garantē nemainīgi augstu iekārtas veiktspēju, bet integrētā šļūtenes spole ar PremiumFlex šļūteni nodrošina maksimālu elastību lietošanas laikā. Ergonomiski izstrādātā G 180 Q COMFORT!Hold pistole ievērojami samazina turēšanas spēku, padarot pat ilgāku lietošanu ērtu un ergonomisku, kā arī neizraisot pagurumu. Pārbaudītā Quick Connect sistēma arī atvieglo augstspiediena šļūtenes pievienošanu un atvienošanu. Ar daudzfunkcionālo "četri vienā" Multi Jet stobru, ūdens plūsmu var veicīgi pielāgot jebkurai virsmai, vien pagriežot stobru, lai iegūtu četras dažādas ūdens strūklas. Turklāt "divi vienā" tīrīšanas līdzekļa risinājums nodrošina papildu ērtības un perfektu līdzekļa uzklāšanu atbilstoši veicamajam uzdevumam. Kabeļus un piederumus var viegli uzglabāt uz iekārtas, savukārt teleskopiskais rokturis un mīksta sastāva riteņi atvieglo mazgātāja transportēšanu. Optimālam atbalstam Kärcher Home & Garden lietotnē piedāvāts lietošanas konsultants, kā arī noderīgi padomi un triki vēl sekmīgākai tīrīšanai.

Īpašības un ieguvumi
"Četri vienā" Multi Jet
  • Daudzas tīrīšanas iespējas, pateicoties četrām dažādām sprauslām vienā smidzināšanas stobrā.
  • Nav nepieciešams nomainīt stobru, kas nodrošina lielāku ērtību, – vienkārši pagrieziet stobru, lai izvēlētos ūdens strūklas veidu.
PremiumFlex augstspiediena šļūtene
  • Elastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību
  • Viegli izritināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem.
Šļūtenes spole ērtai iekārtas lietošanai
  • Uz spoles uztīta augstspiediena šļūtene tiek kompakti uzglabāta un labi pasargāta.
  • Ērta lietošana – šļūtene ir gatava darbam jebkurā laikā vieglās satīšanas un attīšanas dēļ.
  • Zems smaguma centrs drošai novietošanai pat uz slīpām virsmām.
Nepārspējams sniegums
  • Ūdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Ergonomiska pārvietošana
  • Teleskopiskais rokturis ar fiksācijas mehānismu nodrošina vieglu, ērtu un ergonomisku pārvietošanu.
  • Riteņi ar mīkstu komponentu struktūru ļauj iekārtu pārvietot viegli un bez piepūles.
  • Pārvietošanas rokturis ļauj iekārtu pacelt viegli un ergonomiski.
Home & Garden lietotne
  • Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu.
  • Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus.
  • Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Ilgtspējības funkcijas
  • Konstrukcija ar 25 % pārstrādātas plastmasas¹⁾.
  • Līdz pat 80 % mazāks ūdens patēriņš salīdzinājumā ar parasto dārza šļūteni²⁾.
  • Iepakojums izgatavots no vismaz 80 % pārstrādāta papīra.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 230 / 240
Frekvence (Hz) 50
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 160 / 2 - 16
Caurplūde (l/h) maks. 510
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 50
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 2.2
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 13.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 19.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Tikai produkts, visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus. / ²⁾ Iekšējā testa nosacījumi: augstspiediena mazgātāja caurplūde ir 40 % no dārza šļūtenes ūdens plūsmas ātruma, un mazgāšanas laiks ir jāsamazina uz pusi. Plūsmas ātrums un faktiskais ūdens un laika ietaupījums atšķiras atkarībā no iekārtas klases, piesārņojuma pakāpes un netīrumu atrašanās vietas.

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Tīrīšanas līdzekļi: Universālais tīrīšanas līdzeklis RM 626, 1 l
  • Augstspiediena pistole: G 180 Q COMFORT!Hold
  • "Četri vienā" Multi Jet
  • Augstspiediena šļūtene: 10 m, PremiumFlex
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Spiediena samazināšana uz pistoles
  • Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Tīrīšanas līdzekļa sistēma "divi vienā"
  • Tīrīšanas līdzekļa pielāgošana uz putu sprauslas
  • Teleskopisks rokturis
  • Ūdensdzeses motors
  • Sūkņa materiāls: alumīnija
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • Piederumu novietne uz iekārtas
  • Divi kabeļa āķi: ar ātrās noņemšanas funkciju
  • Riteņi ar mīkstu virsmu
Augstspiediena mazgātājs K 6 Comfort Premium
Augstspiediena mazgātājs K 6 Comfort Premium
Videos
Pielietošanas veidi
  • Terase
  • Sētas
  • Dārza un akmens sienas
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Automašīnas
  • Pārvietojamās mājas
  • Velosipēdi
  • Motocikli un motorolleri
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
