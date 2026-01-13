Augstspiediena mazgātājs K 2 Premium Power Control *EU

K 2 Premium Power Control augstspiediena mazgātājs ar mazgāšanas līdzekļa tvertni nelieliem netīrumiem. Ietver praktisku lietotnes konsultantu ar noderīgiem tīrīšanas padomiem.

Kärcher K 2 Premium Power Control augstspiediena mazgātājs sasniedz vēl labākus tīrīšanas rezultātus, izmantojot Kärcher Home & Garden lietotni. Lietotnē ir noderīgs konsultants, kurš palīdz lietotājam sniegt praktiskus padomus un ieteikumus par katru tīrīšanas uzdevumu. Lietotne piedāvā arī visaptverošus pakalpojumus, tostarp informāciju par ierīci, lietotni un Kärcher servisa portālu. Ierīce ir aprīkota ar augstspiediena pistoli un 2 izsmidzināšanas kātiem ar Quick Connect savienojumu. Spiediena līmeni var iestatīt tieši uz Click Vario Power izsmidzinātāja, lai maksimāli kontrolētu katru tīrīšanas darbu. Ierīce ir aprīkota arī ar izvelkamu rokturi ar regulējamu augstumu ērtai pārvadāšanai un uzglabāšanai, noņemamu mazgāšanas līdzekļa tvertni tīrai uzpildīšanai, kā arī praktiskiem piederumu turētājiem, augstspiediena pistoli un kabeli. K 2 Premium Power Control ir lieliski piemērots, piemēram, velosipēdu, dārza instrumentu vai dārza mēbeļu tīrīšanai.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 2 Premium Power Control *EU: Home & Garden lietotne
Home & Garden lietotne
Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Augstspiediena mazgātājs K 2 Premium Power Control *EU: Izsmidzināšanas pistole un kāts ar Quick Connect
Izsmidzināšanas pistole un kāts ar Quick Connect
Vienkārši ievietojiet un pagrieziet - pieejami divi dažādi izsmidzināšanas kāti. Optimāls spiediena iestatījums: 3 spiediena līmeņu, kā arī mazgāšanas līdzekļa līmeņa izvēle. Viegla vadība: simboli uz izsmidzināšanas kātiem parāda iestatījumus.
Augstspiediena mazgātājs K 2 Premium Power Control *EU: Teleskopiskais rokturis ar regulējamu augstumu
Teleskopiskais rokturis ar regulējamu augstumu
Ērts pārvietošanas roktura augstums. Pilnībā ievelkams ērtai glabāšanai.
Tīras tvertnes risinājums
  • Tīrs un ērts: mazgāšanas līdzekļa tvertni var noņemt uzpildīšanai.
  • Praktiskā tīrīšanas līdzekļa tvertne padara tīrīšanas līdzekļa uzklāšanu vienkāršu.
  • Kärcher tīrīšanas līdzekļi paaugstina efektivitāti un palīdz aizsargāt tīrāmo virsmu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Barošanas spriegums (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
Caurplūde (l/h) maks. 360
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 20
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 1.4
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 4.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 6
Izmēri (G x P x A) (mm) 246 x 280 x 586

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Augstspiediena pistole: G 120 Q
  • Vario Power Jet uzgalis
  • Click Vario Power uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 7 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Tvertne
  • Teleskopisks rokturis
  • Iebūvēts ūdens filtrs
Augstspiediena mazgātājs K 2 Premium Power Control *EU
Augstspiediena mazgātājs K 2 Premium Power Control *EU
Augstspiediena mazgātājs K 2 Premium Power Control *EU
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast K 2 Premium Power Control *EU rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 8–19

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija