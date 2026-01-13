Augstspiediena mazgātājs K 2 Premium Power Control *EU
K 2 Premium Power Control augstspiediena mazgātājs ar mazgāšanas līdzekļa tvertni nelieliem netīrumiem. Ietver praktisku lietotnes konsultantu ar noderīgiem tīrīšanas padomiem.
Kärcher K 2 Premium Power Control augstspiediena mazgātājs sasniedz vēl labākus tīrīšanas rezultātus, izmantojot Kärcher Home & Garden lietotni. Lietotnē ir noderīgs konsultants, kurš palīdz lietotājam sniegt praktiskus padomus un ieteikumus par katru tīrīšanas uzdevumu. Lietotne piedāvā arī visaptverošus pakalpojumus, tostarp informāciju par ierīci, lietotni un Kärcher servisa portālu. Ierīce ir aprīkota ar augstspiediena pistoli un 2 izsmidzināšanas kātiem ar Quick Connect savienojumu. Spiediena līmeni var iestatīt tieši uz Click Vario Power izsmidzinātāja, lai maksimāli kontrolētu katru tīrīšanas darbu. Ierīce ir aprīkota arī ar izvelkamu rokturi ar regulējamu augstumu ērtai pārvadāšanai un uzglabāšanai, noņemamu mazgāšanas līdzekļa tvertni tīrai uzpildīšanai, kā arī praktiskiem piederumu turētājiem, augstspiediena pistoli un kabeli. K 2 Premium Power Control ir lieliski piemērots, piemēram, velosipēdu, dārza instrumentu vai dārza mēbeļu tīrīšanai.
Īpašības un ieguvumi
Home & Garden lietotneKärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Izsmidzināšanas pistole un kāts ar Quick ConnectVienkārši ievietojiet un pagrieziet - pieejami divi dažādi izsmidzināšanas kāti. Optimāls spiediena iestatījums: 3 spiediena līmeņu, kā arī mazgāšanas līdzekļa līmeņa izvēle. Viegla vadība: simboli uz izsmidzināšanas kātiem parāda iestatījumus.
Teleskopiskais rokturis ar regulējamu augstumuĒrts pārvietošanas roktura augstums. Pilnībā ievelkams ērtai glabāšanai.
Tīras tvertnes risinājums
- Tīrs un ērts: mazgāšanas līdzekļa tvertni var noņemt uzpildīšanai.
- Praktiskā tīrīšanas līdzekļa tvertne padara tīrīšanas līdzekļa uzklāšanu vienkāršu.
- Kärcher tīrīšanas līdzekļi paaugstina efektivitāti un palīdz aizsargāt tīrāmo virsmu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Barošanas spriegums (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
|Caurplūde (l/h)
|maks. 360
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|20
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.4
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|246 x 280 x 586
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Augstspiediena pistole: G 120 Q
- Vario Power Jet uzgalis
- Click Vario Power uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 7 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Tvertne
- Teleskopisks rokturis
- Iebūvēts ūdens filtrs
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast K 2 Premium Power Control *EU rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.