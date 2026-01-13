Augstspiediena mazgātājs K 3
Augstspiediena tīrītājs "K3" ir ideāli piemērots neregulārai lietošanai un vienkāršiem netīrumiem, piem. velosipēdiem, dārza žogiem, motocikliem utt.
Kärcher "K3" – sakiet "Ardievu" vienkāršiem netīrumiem. Augstspiediena tīrītājs ar Quick Connect pistoli, 6 m augstspiediena šļūteni, kas piemērota neregulārai lietošanai mājās, piem. velosipēdiem, dārza žogiem un motocikliem. Ūdens spiedienu var pielāgot tīrāmajai virsmai, vienkārši pagriežot Vario Power smidzināšanas pistoli (VPS). Netīrumu tīrītājs ar rotējošu zīmuļa strūklu noņem pat visnoturīgākos netīrumus. "K3" sūknis ir aizsargāts ar ūdens filtru - ilgam kalpošanas laikam.
Īpašības un ieguvumi
Quick ConnectAugstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Tīras tvertnes risinājumsPraktiskā tīrīšanas līdzekļa tvertne padara tīrīšanas līdzekļa uzklāšanu vienkāršu.
Aizrautība ar tīrībuĀķis ļauj kārtīgi uzglabāt strāvas kabeli tieši uz iekārtas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Caurplūde (l/h)
|maks. 380
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|25
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.6
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|275 x 279 x 803
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Augstspiediena pistole: G 120 Q
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 6 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Tvertne
- Iebūvēts ūdens filtrs
Videos
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Visapkārt mājai un dārzam
- Motocikli un motorolleri