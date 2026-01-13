Augstspiediena mazgātājs K 3

Augstspiediena tīrītājs "K3" ir ideāli piemērots neregulārai lietošanai un vienkāršiem netīrumiem, piem. velosipēdiem, dārza žogiem, motocikliem utt.

Kärcher "K3" – sakiet "Ardievu" vienkāršiem netīrumiem. Augstspiediena tīrītājs ar Quick Connect pistoli, 6 m augstspiediena šļūteni, kas piemērota neregulārai lietošanai mājās, piem. velosipēdiem, dārza žogiem un motocikliem. Ūdens spiedienu var pielāgot tīrāmajai virsmai, vienkārši pagriežot Vario Power smidzināšanas pistoli (VPS). Netīrumu tīrītājs ar rotējošu zīmuļa strūklu noņem pat visnoturīgākos netīrumus. "K3" sūknis ir aizsargāts ar ūdens filtru - ilgam kalpošanas laikam.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 3: Quick Connect
Quick Connect
Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Augstspiediena mazgātājs K 3: Tīras tvertnes risinājums
Tīras tvertnes risinājums
Praktiskā tīrīšanas līdzekļa tvertne padara tīrīšanas līdzekļa uzklāšanu vienkāršu.
Augstspiediena mazgātājs K 3: Aizrautība ar tīrību
Aizrautība ar tīrību
Āķis ļauj kārtīgi uzglabāt strāvas kabeli tieši uz iekārtas.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Caurplūde (l/h) maks. 380
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 25
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 1.6
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 7
Izmēri (G x P x A) (mm) 275 x 279 x 803

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Augstspiediena pistole: G 120 Q
  • Vario Power Jet uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 6 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Tvertne
  • Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Motocikli un motorolleri
