Augstspiediena mazgātājs K 7 Smart Control Flex

K 7 Smart Control Flex augstspiediena mazgātājs ar PremiumFlex šļūteni un G 180 Q Smart Control pistoli. Piemērots noturīgu netīrumu noņemšanai no terasēm, celiņiem un automašīnām.

Bluetooth funkcijas dēļ K 7 Smart Control Flex augstspiediena tīrīšanas iekārtu var savienot ar Kärcher Home & Garden lietotni. Tas nozīmē, ka lietotājs saņem atbalstu, kā arī praktiskus padomus, ieteikumus par daudzām tīrīšanas situācijām un uzdevumiem. Lietotne piedāvā noderīgas papildfunkcijas, piemēram, lietošanas konsultantu vēl labāku tīrīšanas rezultātu iegūšanai, montāžas un apkopes instrukciju aplūkošanu, kā arī piekļuvi Kärcher servisa portālam. Iekārtai ir palielinātas jaudas režīms papildu tīrīšanas spēkam, G 180 Q Smart Control pistole ar LCD ekrānu un "trīs vienā" Multi Jet uzgalis. Spiedienu var vai nu iestatīt uz pašas pistoles, vai arī regulēt ar lietotnes palīdzību. Komplektācijā iekļauts "trīs vienā" Multi Jet uzgalis, kas gādā par daudzveidīgu lietojumu bez stobra nomaiņas, PremiumFlex augstspiediena šļūtene, Plug ’n’ Clean mazgāšanas līdzekļu sistēma, augstas kvalitātes alumīnija teleskopiskais rokturis vieglai iekārtas pārvietošanai un novietne vieglai piekļuvei pie piederumiem.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 7 Smart Control Flex: Smart Control pistole ar palielinātajs jaudas (Boost) režīmu un "trīs vienā" Multi Jet uzgali
Smart Control pistole ar palielinātajs jaudas (Boost) režīmu un "trīs vienā" Multi Jet uzgali
Pistole ar LCD ekrānu un pogām spiediena regulēšanai un tīrīšanas līdzekļa dozācijai. Palielinātas jaudas (Boost) režīms papildu tīrīšanas spēkam, lai noņemtu noturīgus netīrumus. Rotējošais Multi Jet uzgalis "trīs vienā" nodrošina trīs dažādu veidu strūklas. Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
Augstspiediena mazgātājs K 7 Smart Control Flex: PremiumFlex augstspiediena šļūtene
PremiumFlex augstspiediena šļūtene
Elastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību Viegli izritināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem.
Augstspiediena mazgātājs K 7 Smart Control Flex: Savienojas ar Home & Garden lietotni, izmantojot Bluetooth
Savienojas ar Home & Garden lietotni, izmantojot Bluetooth
Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Lietotne augstspiediena tīrīšanas iekārtai nosūta informāciju par optimālo ūdens spiedienu, izmantojot Bluetooth.
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
  • Plug 'n' Clean ligzda nodrošina ātru, vienkāršu un parocīgu tīrīšanas līdzekļa nomaiņu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Caurplūde (l/h) maks. 600
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 60
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 60
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 3
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 17.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 22.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 458 x 330 x 669

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Augstspiediena pistole: G 180 Q Smart Control
  • "Trīs vienā" Multi Jet uzgalis
  • Augstspiediena šļūtene: 10 m, PremiumFlex
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
  • Teleskopisks rokturis
  • Ūdensdzeses motors
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • Savienojums ar Bluetooth
  • iekārtas vadība ar lietotni
  • Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
Pielietošanas veidi
  • Terase
  • Sētas
  • Dārza un akmens sienas
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Automašīnas
  • Pārvietojamās mājas
  • Velosipēdi
  • Motocikli un motorolleri
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
  • SSL Secured
