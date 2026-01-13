Augstspiediena mazgātājs K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition augstspiediena mazgātājs ar īpašiem piederumiem par godu uzņēmuma 90 gadu jubilejai.
K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition augstspiediena mazgātājs par godu uzņēmuma 90. gadadienai ir elegantas melnas krāsas modelis ar īpašiem piederumiem. To var izmantot jebkuras virsmas tīrīšanai ar pielāgotu spiedienu. Kärcher Home & Garden lietotnē integrētais konsultants palīdz lietotājam atrast pareizo spiedienu, sniedzot praktiskus padomus par katru tīrīšanas situāciju un tīrīšanas uzdevumu, lai panāktu perfektu tīrīšanas rezultātu. Augstspiediena mazgātājam ir arī Kärcher Plug 'n' Clean tīrīšanas līdzekļa sistēma vienkāršai līdzekļa nomaiņai, PremiumFlex augstspiediena šļūtene papildu ērtībām, augstas kvalitātes alumīnija teleskopiskais rokturis ērtai iekārtas pārvietošanai, Quick Connect sistēma, kas ļauj ietaupīt Jūsu laiku un pūles, kamēr pievienojat augstspiediena šļūteni iekārtai un stobram. Piederumi vienmēr ir ērti pieejami. Komplektācijā ietilpst Home & Brush komplekts ar T 5 virsmu tīrītāju, vienu litru akmens un fasāžu tīrīšanas līdzekļa, vienu litru universālā tīrīšanas līdzekļa un WB 60 mazgāšanas birsti.
Īpašības un ieguvumi
Power Control pistole ar Quick Connect un stobriemOptimāls iestatījums katrai virsmai. Trīs spiediena pakāpes un viens tīrīšanas līdzekļa iestatījums. Pilnīga kontrole – LCD ekrānā tiek parādīti veiktie iestatījumi. Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
PremiumFlex augstspiediena šļūteneElastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību Viegli izritināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem.
Home & Garden lietotneKärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
- Plug 'n' Clean ligzda nodrošina ātru, vienkāršu un parocīgu tīrīšanas līdzekļa nomaiņu.
Nepārspējams sniegums
- Ūdensdzeses motors pārsteidz ar īpaši ilgu kalpošanas laiku un lielo jaudu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14.5
|Caurplūde (l/h)
|maks. 500
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|40
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|2.1
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|12.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|19.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|405 x 306 x 584
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 5 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
- Mazgāšanas birste
- Tīrīšanas līdzekļi: Universālais tīrīšanas līdzeklis RM 626
- Augstspiediena pistole: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 10 m, PremiumFlex
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
- Teleskopisks rokturis
- Ūdensdzeses motors
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Ūdens iesūkšana