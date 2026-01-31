Augstspiediena mazgātājs K 5 Premium Power Control Home
K 5 Premium Power Control augstspiediena tīrīšanas iekārta ar lietošanas konsultantu lietotnē, G 160 Q Power Control pistoli, Vario Power uzgali, Kärcher Plug 'n' Clean sistēmu, šļūtenes spoli un komplektu mājai.
Lai nodrošinātu vēl labāku kontroli daudzās tīrīšanas situācijās un dažādu priekšmetu tīrīšanā, lietotājs var saņemt padomus un ieteikumus no konsultanta, kas pieejams Kärcher Home & Garden lietotnē. Lietošanas konsultants uzrāda optimālo spiediena līmeni izvēlētā priekšmeta tīrīšanai. Spiedienu var regulēt manuāli, pagriežot Vario Power uzgali. Lietotne piedāvā arī citas noderīgas funkcijas, piemēram, montāžas instrukcijas, apkopes norādījumus, kā arī piekļuvi Kärcher servisa portālam. Iekārta pārsteidz ar G 160 Q Power Control pistoli un dubļu frēzi. Komplektā mājai iekļauts T 5 virsmu tīrītājs un 1 litrs akmens tīrīšanas līdzekļa "trīs vienā". Aprīkojumā iekļauta arī Plug ’n’ Clean mazgāšanas līdzekļu sistēma ātrai un vienkāršai mazgāšanas līdzekļa nomaiņai, šļūtenes spole un augstas kvalitātes alumīnija teleskopiskais rokturis ērtai pārvietošanai un vietu taupošai glabāšanai, kā arī Quick Connect sistēma, kas ļauj bez piepūles ātri pievienot un atvienot augstspiediena šļūteni, ierīci un pistoli.
Īpašības un ieguvumi
Home & Garden lietotneKärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Power Control pistole ar Quick Connect un stobriemOptimāls iestatījums katrai virsmai. Trīs spiediena pakāpes un viens tīrīšanas līdzekļa iestatījums. Pilnīga kontrole – LCD ekrānā tiek parādīti veiktie iestatījumi. Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
Šļūtenes spole ērtai iekārtas lietošanaiUz spoles uztīta augstspiediena šļūtene tiek kompakti uzglabāta un labi pasargāta. Ērta lietošana – šļūtene ir gatava darbam jebkurā laikā vieglās satīšanas un attīšanas dēļ.
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
- Inovatīva ievietošanas sistēma Kärcher tīrīšanas līdzekļu pudelēm.
- Ar šo augstspiediena tīrīšanas iekārtu mazgāšanas līdzekļa uzklāšana ir ātra, vienkārša un ērta.
- Kärcher mazgāšanas līdzekļi palielina efektivitāti un aizsargā virsmu.
Teleskopiskais rokturis izgatavots no augstas kvalitātes alumīnija
- Var pielāgot dažādiem augstumiem.
- Teleskopiskā roktura garumu var mainīt, to izvelkot.
- Pilnībā ievelkams rokturis vietu taupošai uzglabāšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14.5
|Caurplūde (l/h)
|maks. 500
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|2.1
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|13.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|19.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|414 x 306 x 588
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 5 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
- Augstspiediena pistole: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 10 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
- Teleskopisks rokturis
- Ūdensdzeses motors
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Ūdens iesūkšana
