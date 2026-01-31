Virsmu tīrītājs PCL 3-18
Ar akumulatoru darbināmais terases tīrītājs efektīvi tīra koka terases, neatstājot netīrumiem cerības, pateicoties tā rotējošajām ruļļveida birstēm un iebūvētajai ūdens padeves sistēmai.
Ar akumulatoru darbināmao terases tīrītājo, netīrumi un citu veidu piesārņojums, piemēram, sūnas vai pelēkā plēve, vairs nebojās jūsu koka terasi. Darbība bez vadiem padara PCL 3-18 īpaši piemērotu attālu vietu tīrīšanai. Vienkārši pievienojiet to pie dārza šļūtenes un varat sākt darbu: Pateicoties iebūvētajai ūdens padeves sistēmai, netīrumus noņem rotējošās ruļļveida birstes un nekavējoties nomazgā vienā piegājienā. Darba platums ir optimāli veidots, lai vienlaikus varētu notīrīt divus dēļus līdz pat malām. Turklāt ruļļveida birstu nomaiņai nav nepieciešami nekādi instrumenti, tas nozīmē, ka papildus kokam un WPC var rūpīgi un bez piepūles notīrīt arī gludas akmens flīzes.
Īpašības un ieguvumi
Divas rotējošas ruļļveida birstes (koka virsmām iekļautas komplektācijā)Āra virsmu no koka un WPC rūpīga tīrīšana.
Iebūvēta ūdens sadaleIzcili tīrīšanas rezultāti – netīrumi tiek noņemti un nomazgāti vienā piegājienā.
Ergonomisks ūdens regulēšanas vārstsŪdens daudzumu var pielāgot netīrumu līmenim.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Reālā laika tehnoloģija ar LCD akumulatora displeju: Darbības laiks, uzlādes laiks un akumulatora jauda.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Maināmo bateriju var izmantot 18 V Kärcher Battery Power platformas iekārtās.
Rezerves cilindriskās birstes
- Piemērots koka terases paneļu un WPC grīdas segumu tīrīšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Maks. spiediens (bar)
|maks. 10
|Spiediena diapazons
|Zems spiediens
|Ūdens patēriņš pie 4 Bar spiediena (l/h)
|maks. 180
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|500 - 600
|Cilindrisko birstu darba platums (mm)
|300
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|maks. 20 (2,5 Ah) / maks. 40 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 17 (2,5 Ah) / maks. 34 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|363 x 307 x 1324
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
Aprīkojums
- Divas ūdens sprauslas
- Ūdens padeves kontroles vārsts
- Glabāšanas pozīcija
- Ergoniomisks rokturis un papildrokturis
Videos
Pielietošanas veidi
- Terase
- Koka virsmas
- Sūnas
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast PCL 3-18 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.