Augstspiediena mazgātājs K 5 Power Control Home
Vēl lielākai kontrolei: K 5 Power Control spiediena mazgātājs ar lietotnes konsultantu, izmantojot lietotni, G 160 Q Power Control pistoli, Vario Power smidzinātāju un Plug 'n' Clean sistēmu. Ar mājas komplektu.
Lai iegūtu vēl lielāku kontroli dažādās tīrīšanas situācijās un dažādiem tīrīšanas objektiem, lietotājam tiek sniegti padomi un ieteikumi no lietotnes konsultanta, izmantojot lietotni Kärcher Home & Garden. Lietotnes konsultants norāda optimālo spiediena līmeni izvēlētajam tīrīšanas objektam. Spiedienu var manuāli noregulēt, pagriežot Vario Power smidzinātāju. Lietotne piedāvā arī citas noderīgas funkcijas, piemēram, montāžas instrukcijas, apkopes un kopšanas instrukcijas, kā arī Kärcher Service portālu. Ierīce vēl vairāk pārsteidz ar G 160 Q Power Control pistoli un dubļu frēzi. Ar mājas komplektu, kurā ir T 5 virsmu tīrītājs un 1 litrs līdzekļa akmens tīrīšanai trīs vienā. Cits aprīkojums ietver Plug 'n' Clean tīrīšanas līdzekļu sistēmu ātrai un tīrai tīrīšanas līdzekļu nomaiņai, augstas kvalitātes alumīnija teleskopisko rokturi ērtai transportēšanai un vietu taupošai uzglabāšanai, Quick Connect sistēmu augstspiediena šļūtenes, ierīces un pistoles vienkāršai un ātrai savienošanai un atvienošanai, kā arī viegli pieejamu piederumu novietošanas vietu.
Īpašības un ieguvumi
Home & Garden lietotneKärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Power Control pistole ar Quick Connect un stobriemOptimāls iestatījums katrai virsmai. Trīs spiediena pakāpes un viens tīrīšanas līdzekļa iestatījums. Pilnīga kontrole – LCD ekrānā tiek parādīti veiktie iestatījumi. Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēmaInovatīva ievietošanas sistēma Kärcher tīrīšanas līdzekļu pudelēm. Ar šo augstspiediena tīrīšanas iekārtu mazgāšanas līdzekļa uzklāšana ir ātra, vienkārša un ērta. Kärcher mazgāšanas līdzekļi palielina efektivitāti un aizsargā virsmu.
Teleskopiskais rokturis izgatavots no augstas kvalitātes alumīnija
- Var pielāgot dažādiem augstumiem.
- Teleskopiskā roktura garumu var mainīt, to izvelkot.
- Pilnībā ievelkams rokturis vietu taupošai uzglabāšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14.5
|Caurplūde (l/h)
|maks. 500
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|40
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|2.1
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|13
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|19.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|402 x 306 x 588
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 5 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
- Augstspiediena pistole: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 10 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
- Teleskopisks rokturis
- Ūdensdzeses motors
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Ūdens iesūkšana
