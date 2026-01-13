Augstspiediena mazgātājs K 2
Kärcher K 2 ir ideāls augstspiediena mazgātājs neregulārai lietošanai un vieglu netīrumu noņemšanai, piemēram, no velosipēdiem, dārza instrumentiem, kā arī āra mēbelēm.
K 2 augstspiediena mazgātājs ar augstspiediena stobru undubļu frēzi, kurai ir rotējoša punktveida strūkla, ātri vien likvidē netīrumus uz transportlīdzekļiem, pakāpieniem, dārza instrumentiem un āra mēbelēm. Šī kompaktā iekārta ir ideāli piemērota visiem gadījuma rakstura tīrīšanas darbiem Jūsu īpašumā. Stobra plakanā strūkla gādā par lielisku tīrīšanas rezultātu arī uz nelīdzenām virsmām. Savukārt dubļu frēzes rotējošā strūkla noņem pat visnoturīgākos netīrumus. Pateicoties nelielajam svaram un praktiskajam iebūvētajam rokturim, Jūs varat viegli pārvietot K 2 uz jebkuru vietu, kur tas ir nepieciešams. Quick Connect sistēma nodrošina papildu ērtības, jo tā ļauj četru metru augstspiediena šļūteni viegli savienot ar iekārtu un pistoli, kā arī vēlāk atvienot no tām. Visus komplektācijā iekļautos piederumus var viegli uzglabāt uz paša K 2 augstspiediena mazgātāja.
Īpašības un ieguvumi
Kompakta un viegla iekārtaVienkārša, vietu taupoša uzglabāšana pat mazās nišās Iekārtu var pat pārnēsāt ar vienu roku.
Iebūvēta tīrīšanas līdzekļa iesūkšanas šļūteneVienkārša un ērta mazgāšanas līdzekļa izmantošana. Kärcher tīrīšanas līdzekļi (pieejami atsevišķi) ne tikai aizsargā un kopj tīrāmo virsmu, bet arī nodrošina efektīvāku un ilgāk noturīgu rezultātu.
Akurāta uzglabāšanaŠļūtene, stobri un pistole ir ērti, kārtīgi un kompakti uzglabājami.
Quick Connect sistēma
- Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Barošanas spriegums (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Spiediens (bar/MPa)
|maks. 110 / maks. 11
|Caurplūde (l/h)
|maks. 360
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|20
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.4
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|189 x 252 x 445
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Augstspiediena pistole: G 120 Q
- Vienas strūklas uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 4 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
- Iebūvēts ūdens filtrs
Videos
Pielietošanas veidi
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Terase
- Mazi automobiļi
- Motocikli un motorolleri
- Velosipēdi