Augstspiediena mazgātājs K 2

Kärcher K 2 ir ideāls augstspiediena mazgātājs neregulārai lietošanai un vieglu netīrumu noņemšanai, piemēram, no velosipēdiem, dārza instrumentiem, kā arī āra mēbelēm.

K 2 augstspiediena mazgātājs ar augstspiediena stobru undubļu frēzi, kurai ir rotējoša punktveida strūkla, ātri vien likvidē netīrumus uz transportlīdzekļiem, pakāpieniem, dārza instrumentiem un āra mēbelēm. Šī kompaktā iekārta ir ideāli piemērota visiem gadījuma rakstura tīrīšanas darbiem Jūsu īpašumā. Stobra plakanā strūkla gādā par lielisku tīrīšanas rezultātu arī uz nelīdzenām virsmām. Savukārt dubļu frēzes rotējošā strūkla noņem pat visnoturīgākos netīrumus. Pateicoties nelielajam svaram un praktiskajam iebūvētajam rokturim, Jūs varat viegli pārvietot K 2 uz jebkuru vietu, kur tas ir nepieciešams. Quick Connect sistēma nodrošina papildu ērtības, jo tā ļauj četru metru augstspiediena šļūteni viegli savienot ar iekārtu un pistoli, kā arī vēlāk atvienot no tām. Visus komplektācijā iekļautos piederumus var viegli uzglabāt uz paša K 2 augstspiediena mazgātāja.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 2: Kompakta un viegla iekārta
Kompakta un viegla iekārta
Vienkārša, vietu taupoša uzglabāšana pat mazās nišās Iekārtu var pat pārnēsāt ar vienu roku.
Augstspiediena mazgātājs K 2: Iebūvēta tīrīšanas līdzekļa iesūkšanas šļūtene
Iebūvēta tīrīšanas līdzekļa iesūkšanas šļūtene
Vienkārša un ērta mazgāšanas līdzekļa izmantošana. Kärcher tīrīšanas līdzekļi (pieejami atsevišķi) ne tikai aizsargā un kopj tīrāmo virsmu, bet arī nodrošina efektīvāku un ilgāk noturīgu rezultātu.
Augstspiediena mazgātājs K 2: Akurāta uzglabāšana
Akurāta uzglabāšana
Šļūtene, stobri un pistole ir ērti, kārtīgi un kompakti uzglabājami.
Quick Connect sistēma
  • Augstspiediena šļūtene ir ātri un ērti pievienojama un atvienojama no iekārtas un pistoles. Tas taupa laiku un pūles.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Barošanas spriegums (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Spiediens (bar/MPa) maks. 110 / maks. 11
Caurplūde (l/h) maks. 360
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 20
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 1.4
Strāvas kabelis (m) 5
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 3.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 189 x 252 x 445

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Augstspiediena pistole: G 120 Q
  • Vienas strūklas uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 4 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
  • Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Terase
  • Mazi automobiļi
  • Motocikli un motorolleri
  • Velosipēdi
