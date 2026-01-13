Augstspiediena mazgātājs K 4 Premium Power Control Home *EU
K 4 Premium Power Control augstspiediena mazgātājs ar G 160 Q Power Control izsmidzināšanas pistoli un šļūtenes spoli. To var atbalstīt Home & Garden lietotnes konsultants. Ietver mājas komplektu.
Ar K 4 Premium Power Control augstspiediena mazgātāju katru virsmu var notīrīt ar pareizo spiedienu. Lai noskaidrotu pareizo spiedienu, lietotnē Kärcher Home & Garden integrētais konsultants atbalsta lietotāju ar praktiskiem padomiem par katru tīrīšanas situāciju un mērķi, lai iegūtu izcilus tīrīšanas rezultātus. Lietotne piedāvā arī citas noderīgas funkcijas, piemēram, montāžas instrukcijas, apkopes un kopšanas instrukcijas, kā arī piekļuvi Kärcher servisa portālam. Lai nodrošinātu maksimālu kontroli, spiediena līmeni var iestatīt, pagriežot izsmidzināšanas kātu un pārbaudot uz G 160 Q Power Control izsmidzināšanas pistoles. Pateicoties ērtajai šļūtenes spolei, darbs kopumā ir ļoti vienkāršs. Ietver mājas komplektu ar virsmas tīrīšanas līdzekli T 5 un 1 litru akmens tīrīšanas līdzekļa, lai notīrītu lielākas vietas bez šļakatām. Citas K4 Premium Power Control detaļas ietver Plug ’n’ Clean mazgāšanas līdzekļu sistēmu mazgāšanas līdzekļa nomaiņai bez piepūles, izbīdāmo rokturi ērtai transportēšanai, kā arī novietošanas pozīciju viegli pieejamiem piederumiem.
Īpašības un ieguvumi
Home & Garden lietotneKärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu. Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus. Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.
Power Control pistole ar Quick Connect un stobriemOptimāls iestatījums katrai virsmai. Trīs spiediena pakāpes un viens tīrīšanas līdzekļa iestatījums. Pilnīga kontrole – LCD ekrānā tiek parādīti veiktie iestatījumi. Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.
Šļūtenes spole ērtai iekārtas lietošanaiUz spoles uztīta augstspiediena šļūtene tiek kompakti uzglabāta un labi pasargāta. Ērta lietošana – šļūtene ir gatava darbam jebkurā laikā vieglās satīšanas un attīšanas dēļ. Zems smaguma centrs drošai novietošanai pat uz slīpām virsmām.
Plug 'n' Clean – Kärcher mazgāšanas līdzekļu sistēma
- Inovatīva ievietošanas sistēma Kärcher tīrīšanas līdzekļu pudelēm.
- Ar šo augstspiediena tīrīšanas iekārtu mazgāšanas līdzekļa uzklāšana ir ātra, vienkārša un ērta.
- Kärcher mazgāšanas līdzekļi palielina efektivitāti un aizsargā virsmu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
|Caurplūde (l/h)
|maks. 420
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|30
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.8
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|12
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|18
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|414 x 306 x 588
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts mājai: T 5 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
- Augstspiediena pistole: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 8 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Plug 'n' Clean sistēma
- Teleskopisks rokturis
- Ūdensdzeses motors
- Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Visapkārt mājai un dārzam
- Motocikli un motorolleri
- Mazi automobiļi
