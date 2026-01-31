Virsmu tīrītājs PCL 3-18 Battery Set *EU 2022

Īpašības un ieguvumi
Virsmu tīrītājs PCL 3-18 Battery Set *EU 2022: Divas rotējošas ruļļveida birstes (koka virsmām iekļautas komplektācijā)
Divas rotējošas ruļļveida birstes (koka virsmām iekļautas komplektācijā)
Āra virsmu no koka un WPC rūpīga tīrīšana.
Virsmu tīrītājs PCL 3-18 Battery Set *EU 2022: Iebūvēta ūdens sadale
Iebūvēta ūdens sadale
Izcili tīrīšanas rezultāti – netīrumi tiek noņemti un nomazgāti vienā piegājienā.
Virsmu tīrītājs PCL 3-18 Battery Set *EU 2022: Ergonomisks ūdens regulēšanas vārsts
Ergonomisks ūdens regulēšanas vārsts
Ūdens daudzumu var pielāgot netīrumu līmenim.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
  • Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
  • Maināmo bateriju var izmantot 18 V Kärcher Battery Power platformas iekārtās.
Rezerves cilindriskās birstes
  • Piemērots koka terases paneļu un WPC grīdas segumu tīrīšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Maks. spiediens (bar) maks. 10
Spiediena diapazons Zems spiediens
Ūdens patēriņš pie 4 Bar spiediena (l/h) maks. 180
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 500 - 600
Cilindrisko birstu darba platums (mm) 300
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Kapacitāte (Ah) 2.5
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) maks. 20 (2,5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 17 (2,5 Ah)
Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min) 44 / 83
Uzlādes strāva (A) 2.5
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 / 240 / 50 / 60
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 7
Izmēri (G x P x A) (mm) 363 x 307 x 1324

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
  • Baterija: 18 V / 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
  • Lādētājs: 18 V Battery Power ātrais lādētājs (1 gab.)

Aprīkojums

  • Divas ūdens sprauslas
  • Ūdens padeves kontroles vārsts
  • Glabāšanas pozīcija
  • Ergoniomisks rokturis un papildrokturis
Virsmu tīrītājs PCL 3-18 Battery Set *EU 2022
Videos
Pielietošanas veidi
  • Terase
  • Koka virsmas
  • Sūnas
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast PCL 3-18 Battery Set *EU 2022 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija