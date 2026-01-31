Virsmu tīrītājs PCL 3-18 Battery Set *EU 2022
Īpašības un ieguvumi
Divas rotējošas ruļļveida birstes (koka virsmām iekļautas komplektācijā)Āra virsmu no koka un WPC rūpīga tīrīšana.
Iebūvēta ūdens sadaleIzcili tīrīšanas rezultāti – netīrumi tiek noņemti un nomazgāti vienā piegājienā.
Ergonomisks ūdens regulēšanas vārstsŪdens daudzumu var pielāgot netīrumu līmenim.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Maināmo bateriju var izmantot 18 V Kärcher Battery Power platformas iekārtās.
Rezerves cilindriskās birstes
- Piemērots koka terases paneļu un WPC grīdas segumu tīrīšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Maks. spiediens (bar)
|maks. 10
|Spiediena diapazons
|Zems spiediens
|Ūdens patēriņš pie 4 Bar spiediena (l/h)
|maks. 180
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|500 - 600
|Cilindrisko birstu darba platums (mm)
|300
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|maks. 20 (2,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 17 (2,5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|44 / 83
|Uzlādes strāva (A)
|2.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|363 x 307 x 1324
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 18 V / 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
- Lādētājs: 18 V Battery Power ātrais lādētājs (1 gab.)
Aprīkojums
- Divas ūdens sprauslas
- Ūdens padeves kontroles vārsts
- Glabāšanas pozīcija
- Ergoniomisks rokturis un papildrokturis
Pielietošanas veidi
- Terase
- Koka virsmas
- Sūnas
Piederumi
