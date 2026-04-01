Augstspiediena mazgātājs K 3 Compact Car

Kompakts, viegli transportējams un uzglabājams: K 3 Compact augstspiediena mazgātājs ar automašīnu tīrīšanas komplektu vieglu netīrumu noņemšanai no automašīnām un mājās. 25 m²/h platības veiktspēja.

Lai gan K 3 Compact ir kompakts, tas nodrošina pilnu augstspiediena mazgātāja jaudu. Papildu auto tīrīšanas komplekts ļauj īpaši efektīvi tīrīt transportlīdzekli, un tajā ietilpst mazgāšanas birste pelēkās netīrumu plēves noņemšanai un putu uzgalis, kas nodrošina putas un maksimālu netīrumu šķīdināšanas jaudu, kā arī 500 ml auto šampūna. Tā alumīnija teleskopiskais rokturis nodrošina, ka to var novietot, lai ietaupītu vietu, un tas ir ļoti mobils. Aprīkots ar Quick Connect izsmidzināšanas pistoli, 6 m augstspiediena šļūteni, Vario Power uzgali, dubļu frēzi un ūdens filtru, K 3 Compact ir ideāli piemērots neregulārai lietošanai un vieglu netīrumu tīrīšanai no dārza mēbelēm un instrumentiem, velosipēdiem un mājās. Platības veiktspēja ir 25 m²/h.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs K 3 Compact Car: Kompakta un viegla iekārta
Kompakta un viegla iekārta
Augstspiediena mazgātājs K 3 Compact Car: Teleskopisks rokturis
Teleskopisks rokturis
Augstspiediena mazgātājs K 3 Compact Car: Mazgāšanas līdzekļa lietošana
Mazgāšanas līdzekļa lietošana
Piederumu novietne uz iekārtas
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Spiediens (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Caurplūde (l/h) 380
Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 25
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 40
nominālā ieejas jauda (kW) 1.6
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 4.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 7.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 264 x 256 x 450

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Komplekts automašīnai: Mazgāšanas birste, putu sprausla, automašīnas šampūns 0,5 l
  • Augstspiediena pistole: G 120 Q
  • Vario Power Jet uzgalis
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena šļūtene: 6 m
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Quick Connect savienojums uz iekārtas
  • Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
  • Teleskopisks rokturis
  • Iebūvēts ūdens filtrs
Augstspiediena mazgātājs K 3 Compact Car
Augstspiediena mazgātājs K 3 Compact Car
Augstspiediena mazgātājs K 3 Compact Car
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

Atbalsts telefoniski un rakstiski:
02.04. 8–16
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

Atbalsts telefoniski un rakstiski:
02.04. 8–16
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518\

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 8–18
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

