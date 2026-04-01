Augstspiediena mazgātājs K 3 Compact Car
Kompakts, viegli transportējams un uzglabājams: K 3 Compact augstspiediena mazgātājs ar automašīnu tīrīšanas komplektu vieglu netīrumu noņemšanai no automašīnām un mājās. 25 m²/h platības veiktspēja.
Lai gan K 3 Compact ir kompakts, tas nodrošina pilnu augstspiediena mazgātāja jaudu. Papildu auto tīrīšanas komplekts ļauj īpaši efektīvi tīrīt transportlīdzekli, un tajā ietilpst mazgāšanas birste pelēkās netīrumu plēves noņemšanai un putu uzgalis, kas nodrošina putas un maksimālu netīrumu šķīdināšanas jaudu, kā arī 500 ml auto šampūna. Tā alumīnija teleskopiskais rokturis nodrošina, ka to var novietot, lai ietaupītu vietu, un tas ir ļoti mobils. Aprīkots ar Quick Connect izsmidzināšanas pistoli, 6 m augstspiediena šļūteni, Vario Power uzgali, dubļu frēzi un ūdens filtru, K 3 Compact ir ideāli piemērots neregulārai lietošanai un vieglu netīrumu tīrīšanai no dārza mēbelēm un instrumentiem, velosipēdiem un mājās. Platības veiktspēja ir 25 m²/h.
Īpašības un ieguvumi
Kompakta un viegla iekārta
Teleskopisks rokturis
Mazgāšanas līdzekļa lietošana
Piederumu novietne uz iekārtas
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Spiediens (bar/MPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Caurplūde (l/h)
|380
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|25
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|nominālā ieejas jauda (kW)
|1.6
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|264 x 256 x 450
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Komplekts automašīnai: Mazgāšanas birste, putu sprausla, automašīnas šampūns 0,5 l
- Augstspiediena pistole: G 120 Q
- Vario Power Jet uzgalis
- Dubļu frēze
- Augstspiediena šļūtene: 6 m
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Quick Connect savienojums uz iekārtas
- Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Iesūkšanas šļūtene
- Teleskopisks rokturis
- Iebūvēts ūdens filtrs
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles
